Trump ordena investigação sobre alegadas ligações de Epstein a Bill Clinton e a grandes bancos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou ao Departamento de Justiça que investigue as ligações do financeiro e criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein a vários bancos importantes e legisladores democratas, incluindo o antigo presidente Bill Clinton, cujas ligações vieram a lume em recentes mensagens de correio eletrónico divulgadas pelo Congresso.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA divulgou, na quarta-feira, os e-mails pertencentes aos endereços pessoais de Jeffrey Epstein, revelando as suas conversas com muitos empresários proeminentes, legisladores e influenciadores nos EUA e no estrangeiro.

Trump acusou o Partido Democrata de estar a tentar lançar o "embuste Epstein outra vez" para "desviar a atenção de todas as suas más políticas e perdas, especialmente do EMBARAÇO DO SHUTDOWN".

Acusou o partido de estar em "total desordem" e reiterou mais uma vez que Epstein era, ele próprio, um apoiante dos Democratas.

"Epstein era um democrata e é um problema dos democratas, não dos republicanos!", escreveu na sexta-feira.

"Perguntem a Bill Clinton, Reid Hoffman e Larry Summers sobre Epstein, eles sabem tudo sobre ele, não percam o vosso tempo com Trump. Eu tenho um país para governar!", acrescentou.

Num outro post, anunciou que deu instruções à procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, para investigar os laços de Epstein com Bill Clinton, Larry Summers, que foi secretário do Tesouro de Clinton, e Reid Hoffman, fundador do LinkedIn e importante doador democrata.

"Vou pedir à procuradora-geral Pam Bondi e ao Departamento de Justiça, juntamente com os nossos grandes patriotas do FBI, que investiguem o envolvimento e a relação de Jeffrey Epstein com Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase e muitas outras pessoas e instituições, para determinar o que se estava a passar com eles e com ele", disse Trump.

"Isto é mais um esquema Rússia, Rússia, Rússia, com todas as setas a apontar para os democratas. Os registos mostram que estes homens, e muitos outros, passaram grande parte da sua vida com Epstein e na sua "Ilha". Fiquem atentos!!!", sublinhou o presidente norte-americano.

Clinton negou veementemente qualquer ato ilícito ou conhecimento dos crimes de Epstein. O J.P. Morgan Chase, o maior banco dos Estados Unidos, também tomou um caminho semelhante, anunciando o seu arrependimento por ter tido qualquer associação com o antigo financeiro em desgraça.

"Lamentamos qualquer associação que tenhamos tido com o homem, mas não o ajudámos a cometer os seus atos hediondos" e "terminámos a nossa relação com ele anos antes da sua detenção por acusações de tráfico sexual", afirmou Patricia Wexler, porta-voz do J.P. Morgan Chase.

ARQUIVO - Fotografia fornecida pelo Registo de Criminosos Sexuais do Estado de Nova Iorque mostra Jeffrey Epstein, 28 de março de 2017 AP/New York State Sex Offender Registry

Em resposta rápida, Bondi foi à sua página no X para anunciar que tinha nomeado o procurador do Distrito Sul de Nova Iorque, Jay Clayton, para supervisionar a investigação ordenada por Trump.

"Clayton é um dos procuradores mais capazes e de maior confiança do país, e eu pedi-lhe que assumisse a liderança", escreveu Bondi.

"Tal como em todos os assuntos, o Departamento irá prosseguir com urgência e integridade para dar respostas ao povo americano".

A investigação ocorre apenas uma semana antes de uma votação da Câmara dos Representantes - a câmara baixa do Congresso dos EUA - sobre se o Departamento de Justiça deve divulgar todos os seus arquivos ligados a Epstein, que morreu por suicídio na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento.

A congressista republicana Marjorie Taylor Greene instou Trump na sexta-feira a garantir que os republicanos da Câmara votam a favor da divulgação dos documentos. Taylor Greene observou que não fazer isso seria um "enorme erro de cálculo" da parte do presidente dos EUA.

Greene, juntamente com outros quatro republicanos, assinou uma petição, que reuniu 218 assinaturas, pedindo a divulgação de todos os ficheiros de Epstein.