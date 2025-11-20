Na noite de 15 para 16 de novembro, ocorreu uma explosão perto da aldeia de Mika, que danificou uma secção de via férrea e de tração na rota entre Varsóvia e Lublin. A explosão é amplamente considerada pelos serviços polacos, mas também pelos estrangeiros, como um ato hostil de sabotagem.

De acordo com as primeiras conclusões dos serviços polacos e conforme revelado pelo primeiro-ministro Donald Tusk, "todos os factos apontam para um rasto russo". Os principais suspeitos são dois cidadãos ucranianos que trabalham para a Rússia, um deles proveniente do Donbas, ocupado pela Rússia desde 2014. Já se registaram as primeiras detenções relacionadas com a investigação.

O grupo europeu de investigação, análise e consultoria Res Futura Data House efetuou uma análise de mais de 14 000 declarações e menções em linha relacionadas com os danos causados pela pista. A grande maioria das mensagens em linha culpou os ucranianos pelo ato de sabotagem (42%).

"O maior número de comentários sugere que pessoas de origem ucraniana estão por detrás do incidente com a via férrea danificada. Estas indicações baseiam-se frequentemente em acontecimentos anteriores, como incêndios em instalações na Polónia, vandalismo ou a presença de ucranianos perto de infraestruturas estratégicas. Muitas vezes, há a hipótese de estas ações serem retaliatórias ou provocatórias - alegadamente para atrair a Polónia para um conflito direto com a Rússia", escreve Res Futura no X.

Apenas 24% das declarações culpam os russos pelo ataque aos carris e apenas 5 pontos percentuais menos, ou seja, 19% das declarações culpam os serviços polacos pelo ataque.

De acordo com Res Futura, a proliferação destas afirmações e comentários falsos pode estar ligada a uma diminuição da eficácia da ABW.

Ao apresentar ao Sejm as últimas informações sobre as atividades de diversão na Polónia, o primeiro-ministro Donald Tusk alertou para a propagação do sentimento anti-ucraniano e da desinformação online:

"É cada vez mais fácil suscitar ressentimentos anti-ucranianos por razões conhecidas, uma vez que cada vez mais cidadãos polacos carregam o fardo do facto de estarmos a acolher um número tão elevado de refugiados e migrantes", afirmou o chefe do Governo."Do ponto de vista dos interesses russos, o despertar de emoções radicalmente anti-ucranianas, a desinformação do tipo que os drones ucranianos estão a atacar a Polónia ou que os ucranianos estão a fazer explodir comboios, têm um duplo valor para os serviços russos".

O primeiro-ministro Donald Tusk visita o local da sabotagem da linha ferroviária de Mika, perto de Deblin, na Polónia, na segunda-feira, 17 de novembro de 2025. KPRM/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O primeiro-ministro afirmou ainda que é do interesse da Rússia dividir o Ocidente e desviá-lo das necessidades da Ucrânia, que é muito mais fraca sem o apoio internacional.

O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Radoslaw Sikorski, também publicou um post na plataforma X apelando à solidariedade com a Ucrânia e chamando a atenção para os benefícios que a Rússia tem em espalhar desinformação e narrativas anti-ucranianas na Polónia:

"Algumas pessoas, especialmente à direita, nunca entraram mentalmente na União e a União continua a ser um 'eles' para elas". (...) "Aqueles que culpam a Ucrânia pelas acções da Rússia na Polónia são sabotadores políticos". - argumenta Sikorski.

"A Rússia gasta milhares de milhões para alimentar esses sentimentos, em desinformação e propaganda. Quer colocar uma parte da opinião pública contra os nossos vizinhos, contra a UE e contra os refugiados da Ucrânia que fugiram para a Polónia das bombas russas" - escreveu o vice-primeiro-ministro.

Apesar dos apelos dos detentores do poder, o conteúdo anti-ucraniano está a aparecer cada vez mais nas declarações de figuras públicas na Polónia, culpando o lado ucraniano pelos atos de diversão e sugerindo falsamente que estes são do interesse do governo de Kiev.

O deputado ao Parlamento Europeu e líder da Confederação da Coroa Polaca, de extrema-direita, Grzegorz Braun, no seu perfil no X, classificou a explosão nos carris como "mais uma provocação anti-polaca" que "os belicistas estão a tentar utilizar para aumentar as tensões".

Roman Fritz, vice-presidente da Confederação da Coroa Polaca, afirmou na plataforma X que "os sabotadores eram tradicionalmente cidadãos ucranianos", enquanto o antigo primeiro-ministro Leszek Miller colocou a hipótese, na sua publicação no X, de que os cidadãos ucranianos estão muitas vezes por detrás de atos de sabotagem nas linhas férreas e que "ninguém tem mais experiência prática na deteção, análise e organização de explosões em linhas férreas do que os ucranianos". Miller não deu exemplos para apoiar as suas afirmações.

Por outro lado, o líder da Confederação de extrema-direita, atualmente a terceira força política na Polónia, Slawomir Mentzen, associa as questões das atividades dos serviços secretos russos nas suas redes sociais à migração de cidadãos ucranianos para a Polónia:

"Deixaram entrar um ucraniano que foi condenado por sabotagem no país e que agora fez explodir pistas na Polónia. Não podemos deixar entrar toda a gente. A Polónia tem de examinar as pessoas que querem vir até nós!".

O Ministério da Digitalização alerta no seu site oficial para a desinformação sobre a explosão ferroviária e insta as pessoas a serem extremamente cautelosas em relação aos relatos que surgem no espaço e a verificarem as informações: "A atividade de desinformação conduzida na infosfera russa e polaca foi identificada desde domingo. O seu objetivo é redirecionar a responsabilidade pela sabotagem das linhas ferroviárias polacas para o lado ucraniano e desacreditar as medidas tomadas pelos serviços polacos responsáveis pela segurança".

O ministério também oferece a possibilidade de denunciar conteúdos que espalham desinformação através do site www.zglos-dezinformacje.nask.pl.