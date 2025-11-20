Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Estarão os polacos a sucumbir à desinformação russa? Primeiro-ministro adverte contra narrativas anti-ucranianas

Foto de arquivo. O eurodeputado de extrema-direita Grzegorz Braun retira a bandeira da Ucrânia da Câmara Municipal de Biała Podlaska, 30.04.2025.
Foto de arquivo. O eurodeputado de extrema-direita Grzegorz Braun retira a bandeira da Ucrânia da Câmara Municipal de Biała Podlaska, 30.04.2025. Direitos de autor  Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved
De Jakub Dutkiewicz
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Apesar da informação e da comunicação dos centros governamentais polacos no espaço da Internet na Polónia, incluindo entre figuras públicas, as teorias da conspiração que sugerem que o ato de sabotagem na Polónia foi levado a cabo em nome do governo de Kiev estão a tornar-se cada vez mais comuns.

Na noite de 15 para 16 de novembro, ocorreu uma explosão perto da aldeia de Mika, que danificou uma secção de via férrea e de tração na rota entre Varsóvia e Lublin. A explosão é amplamente considerada pelos serviços polacos, mas também pelos estrangeiros, como um ato hostil de sabotagem.

De acordo com as primeiras conclusões dos serviços polacos e conforme revelado pelo primeiro-ministro Donald Tusk, "todos os factos apontam para um rasto russo". Os principais suspeitos são dois cidadãos ucranianos que trabalham para a Rússia, um deles proveniente do Donbas, ocupado pela Rússia desde 2014. Já se registaram as primeiras detenções relacionadas com a investigação.

O grupo europeu de investigação, análise e consultoria Res Futura Data House efetuou uma análise de mais de 14 000 declarações e menções em linha relacionadas com os danos causados pela pista. A grande maioria das mensagens em linha culpou os ucranianos pelo ato de sabotagem (42%).

"O maior número de comentários sugere que pessoas de origem ucraniana estão por detrás do incidente com a via férrea danificada. Estas indicações baseiam-se frequentemente em acontecimentos anteriores, como incêndios em instalações na Polónia, vandalismo ou a presença de ucranianos perto de infraestruturas estratégicas. Muitas vezes, há a hipótese de estas ações serem retaliatórias ou provocatórias - alegadamente para atrair a Polónia para um conflito direto com a Rússia", escreve Res Futura no X.

Apenas 24% das declarações culpam os russos pelo ataque aos carris e apenas 5 pontos percentuais menos, ou seja, 19% das declarações culpam os serviços polacos pelo ataque.

De acordo com Res Futura, a proliferação destas afirmações e comentários falsos pode estar ligada a uma diminuição da eficácia da ABW.

Ao apresentar ao Sejm as últimas informações sobre as atividades de diversão na Polónia, o primeiro-ministro Donald Tusk alertou para a propagação do sentimento anti-ucraniano e da desinformação online:

"É cada vez mais fácil suscitar ressentimentos anti-ucranianos por razões conhecidas, uma vez que cada vez mais cidadãos polacos carregam o fardo do facto de estarmos a acolher um número tão elevado de refugiados e migrantes", afirmou o chefe do Governo."Do ponto de vista dos interesses russos, o despertar de emoções radicalmente anti-ucranianas, a desinformação do tipo que os drones ucranianos estão a atacar a Polónia ou que os ucranianos estão a fazer explodir comboios, têm um duplo valor para os serviços russos".

O primeiro-ministro Donald Tusk visita o local onde a linha ferroviária Mika foi sabotada perto de Deblin, na Polónia, segunda-feira, 17 de novembro de 2025.
O primeiro-ministro Donald Tusk visita o local da sabotagem da linha ferroviária de Mika, perto de Deblin, na Polónia, na segunda-feira, 17 de novembro de 2025. KPRM/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O primeiro-ministro afirmou ainda que é do interesse da Rússia dividir o Ocidente e desviá-lo das necessidades da Ucrânia, que é muito mais fraca sem o apoio internacional.

O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Radoslaw Sikorski, também publicou um post na plataforma X apelando à solidariedade com a Ucrânia e chamando a atenção para os benefícios que a Rússia tem em espalhar desinformação e narrativas anti-ucranianas na Polónia:

"Algumas pessoas, especialmente à direita, nunca entraram mentalmente na União e a União continua a ser um 'eles' para elas". (...) "Aqueles que culpam a Ucrânia pelas acções da Rússia na Polónia são sabotadores políticos". - argumenta Sikorski.

"A Rússia gasta milhares de milhões para alimentar esses sentimentos, em desinformação e propaganda. Quer colocar uma parte da opinião pública contra os nossos vizinhos, contra a UE e contra os refugiados da Ucrânia que fugiram para a Polónia das bombas russas" - escreveu o vice-primeiro-ministro.

Apesar dos apelos dos detentores do poder, o conteúdo anti-ucraniano está a aparecer cada vez mais nas declarações de figuras públicas na Polónia, culpando o lado ucraniano pelos atos de diversão e sugerindo falsamente que estes são do interesse do governo de Kiev.

O deputado ao Parlamento Europeu e líder da Confederação da Coroa Polaca, de extrema-direita, Grzegorz Braun, no seu perfil no X, classificou a explosão nos carris como "mais uma provocação anti-polaca" que "os belicistas estão a tentar utilizar para aumentar as tensões".

Roman Fritz, vice-presidente da Confederação da Coroa Polaca, afirmou na plataforma X que "os sabotadores eram tradicionalmente cidadãos ucranianos", enquanto o antigo primeiro-ministro Leszek Miller colocou a hipótese, na sua publicação no X, de que os cidadãos ucranianos estão muitas vezes por detrás de atos de sabotagem nas linhas férreas e que "ninguém tem mais experiência prática na deteção, análise e organização de explosões em linhas férreas do que os ucranianos". Miller não deu exemplos para apoiar as suas afirmações.

Por outro lado, o líder da Confederação de extrema-direita, atualmente a terceira força política na Polónia, Slawomir Mentzen, associa as questões das atividades dos serviços secretos russos nas suas redes sociais à migração de cidadãos ucranianos para a Polónia:

"Deixaram entrar um ucraniano que foi condenado por sabotagem no país e que agora fez explodir pistas na Polónia. Não podemos deixar entrar toda a gente. A Polónia tem de examinar as pessoas que querem vir até nós!".

O Ministério da Digitalização alerta no seu site oficial para a desinformação sobre a explosão ferroviária e insta as pessoas a serem extremamente cautelosas em relação aos relatos que surgem no espaço e a verificarem as informações: "A atividade de desinformação conduzida na infosfera russa e polaca foi identificada desde domingo. O seu objetivo é redirecionar a responsabilidade pela sabotagem das linhas ferroviárias polacas para o lado ucraniano e desacreditar as medidas tomadas pelos serviços polacos responsáveis pela segurança".

O ministério também oferece a possibilidade de denunciar conteúdos que espalham desinformação através do site www.zglos-dezinformacje.nask.pl.

Partilhar Comentários

