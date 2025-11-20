Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
O que faz Greta Thunberg em Portugal?

A ativista sueca está a viajar por Portugal Direitos de autor  Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Inês dos Santos Cardoso
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
A ativista sueca está mesmo em Portugal, mais precisamente no Entroncamento. Greta Thunberg disse aos jornalistas que estava "em turismo e trabalho".

Greta Thunberg foi vista no Entroncamento, na quarta-feira. A confirmação foi dada pelo jornal local “Entroncamento Online”, que se cruzou com a ativista sueca enquanto esta passeava pela cidade.

A jovem de 22 anos trazia uma mochila às costas, e dirigia-se para a estação de comboios, tendo dito aos jornalistas que estava no país "em turismo e trabalho". Referiu, ainda, que estava a aproveitar para visitar “locais e pessoas”.

De acordo com o meio local, Greta mostrou-se surpreendida por ter sido reconhecida na via pública, mas acabou por se deixar fotografar.

Localizado no distrito de Santarém, o Entroncamento é conhecido por ser a "Terra dos Fenómenos Raros". Tal também pode justificar a passagem de Greta pela cidade portuguesa.

Na semana passada, a ativista ambiental foi vista num comboio que seguia de Compostela com destino a Vigo e surgir rumores de que esta estava a caminho de Portugal. A agência Efe, citada pelo jornal espanhol "El Mundo", indicou que Greta viajava acompanhada de outro jovem estrangeiro.

Esta visita é a segunda deslocação da ativista ao território português. A primeira aconteceu a 3 de dezembro de 2019, quando chegou a Lisboa, com recurso a um catamarã, para participar na COP25 que decorria em Madrid. Na altura, Greta foi recebida pelo antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e por dezenas de ativistas.

Greta Thunberg ganhou projeção internacional aos 15 anos, quando iniciou o protesto solidário “Skolstrejk för klimatet” (Greve escolar pelo clima) diante do parlamento da Suécia — ação que viria a dar origem ao movimento global Fridays for Future. Tem participado em vários protestos, nos últimos anos, e fez parte da viagem da Flotilha Global Sumud, acompanhada pelos portugueses Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte.

Partilhar Comentários

