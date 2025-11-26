Prejuízos para o turismo da Antiga Olímpia devido às alterações na cerimónia da Chama Olímpica

Na quarta-feira de manhã, teve lugar a cerimónia de acendimento da chama olímpica dos Jogos de inverno Milão-Cortina, que se realizarão de 6 a 22 de fevereiro de 2026 no norte de Itália.

No entanto, devido às condições meteorológicas adversas previstas, todo o processo aconteceu na área interior fechada do Museu Arqueológico, praticamente sem espectadores, à exceção de alguns.

Já na tarde de segunda-feira, a chama olímpica foi acesa e é mantida numa lâmpada de reserva para acender a tocha olímpica que será segurada pelo primeiro portador da tocha, o campeão olímpico de bronze de Paris em remo, Petros Gaidatzis.

"Esta alteração foi considerada necessária para a segurança de todos e para garantir o prestígio da cerimónia. Devido à capacidade muito limitada do local, já não é possível a presença do público e, no que diz respeito aos convidados, estes serão informados de quem terá direito a entrar no Museu. Lamentamos sinceramente esta alteração e qualquer incómodo que possa causar. O Comité Olímpico Helénico está a envidar todos os esforços para garantir que a santidade, a tradição e o espírito da Cerimónia sejam honrados na íntegra, apesar dos ajustamentos necessários", refere um comunicado.

600.000 turistas por ano numa povoação de 600 habitantes

O acontecimento é um duro golpe para o turismo da Antiga Olímpia, uma vez que, tal como o presidente da Câmara da Antiga Olímpia, Aristides Panagiotopoulos, tinha dito à Euronews antes destes acontecimentos, eram esperados milhares de visitantes do estrangeiro por causa da cerimónia de acendimento das chamas olímpicas.

De qualquer forma, a zona é um destino popular, sendo um dos cinco principais sítios arqueológicos da Grécia, de acordo com o Ministério da Cultura. "Anualmente, o Município da Antiga Olímpia recebe cerca de 600.000 turistas de todo o mundo, principalmente durante a época de verão. Trata-se de um número enorme, especialmente se tivermos em conta que a comunidade local da Antiga Olímpia, que é o seu principal destino, tem apenas 600 a 700 residentes permanentes", revela Panagiotopoulos.

Receitas anuais de 300 000 euros provenientes das taxas dos cruzeiros

Como explica o presidente da Câmara de Olímpia Antiga à Euronews, a maior parte dos turistas que visitam a região vêm durante a época de verão, principalmente através de cruzeiros. De facto, por esta razão, procurou e conseguiu obter um regulamento legislativo para garantir que o município de Olímpia Antiga recebesse uma percentagem das taxas pagas no porto de Katakolon, que em todos os anos anteriores eram entregues apenas ao município de Pyrgos, a capital da prefeitura de Ilia.

Panagiotopoulos estima que, numa base anual, as receitas para o Município da Antiga Olímpia ultrapassarão os 300.000 euros e, como explica, este dinheiro será utilizado para melhorar os serviços da zona, especialmente a limpeza e o tráfego, que é a questão mais importante que o Município enfrenta, especialmente nos dias em que os turistas podem chegar aos 5.000 por dia.

O templo de Hera no sítio arqueológico de Olímpia

Durante a visita ao sítio arqueológico de Olímpia, a Euronews encontrou turistas estrangeiros que visitaram o local. "Estou muito impressionado com a dimensão do sítio, não imaginava que fosse tão grande com todos os templos à volta. Estou contente por ser acessível e por se poder ir lá, caminhar ao longo do estádio e do corredor que os atletas da antiguidade costumavam atravessar e sentir-se épico também", diz Peter Lehman, um turista de Berlim.

Visita de uma escola famosa de Roma ao sítio arqueológico de Olímpia

Ao mesmo tempo, encontrámos também cerca de 50 alunos de uma escola famosa em Itália, o Liceu Tasso, em Roma, um dos mais antigos da capital italiana. A escola tem um departamento de grego e toda a turma fez uma visita de estudo à Grécia, visitando Atenas, Delfos e a antiga Olímpia, alguns dias antes de a Chama Olímpica ser acesa e acabar no seu país, Itália.

"Quando estávamos dentro do estádio, alguns rapazes e raparigas começaram a correr. Isto liga-nos ao passado de uma forma muito viva e talvez nos mostre que o Espírito Olímpico está aqui de alguma forma", comenta o professor Fabio Depropris. "Nós, italianos, sentimos uma ligação especial com os gregos e esperamos que o desporto e a Chama Olímpica, que será acesa em Olímpia e viajará para Milão e Cortina, nos unam ainda mais", acrescenta.

Estudantes do liceu de Roma no sítio arqueológico de Olímpia

Um estudante, Davide Passarili, mostrou-se particularmente entusiasmado. "Estou contente por este sítio arqueológico ser mantido a um nível tão elevado e por nos dar uma imagem exacta de como nasceram os Jogos Olímpicos. A história permanece viva graças a locais como este e é muito bom que continuemos esta tradição dos Jogos Olímpicos e que exista esta ligação entre todos os povos do mundo, especialmente nesta altura em que existe guerra e uma grande tristeza em todos nós, especialmente quando temos esta guerra às portas da Europa".

"O governo italiano não gosta de paz e de fronteiras abertas"

O estudante Davide Passarili expressou à Euronews a sua amargura em relação ao governo do seu país. "Em Itália temos um governo que não gosta da paz, não gosta de fronteiras abertas, o que é algo que considero contrário ao direito internacional e aos valores da Europa". No entanto, acrescenta:"É muito importante que se crie um elo de ligação para procurar a paz e não a guerra, como faziam os gregos antigos."

A assinatura simbólica da Trégua Olímpica antes da cerimónia de assinatura

Em relação à Trégua Olímpica, o presidente da Câmara da Antiga Olímpia, Aristides Panagiotopoulos, na véspera da cerimónia de toque da Chama Olímpica, assinou mais uma vez a Trégua Olímpica, tal como tem sido estabelecido nos últimos anos. O responsável explica à Euronews. Agora, sempre que a Chama Olímpica é lançada, nós, juntamente com o presidente da Câmara de Elis e o presidente da Câmara de Esparta, assinamos o Tratado de Trégua, que todos esperamos que seja um trampolim para aquilo que todos desejamos, uma paz mundial, um mundo sem guerras".

Concurso de arte para estudantes sobre os valores olímpicos

Além disso, a paz é o lema central da maioria das criações dos alunos das escolas secundárias da prefeitura de Ilia, que nos dias anteriores participaram num concurso artístico original por ocasião da cerimónia da Chama Olímpica.

As raparigas olham para as criações do concurso de estudantes

Pinturas participantes no concurso de estudantes

Pinturas que participam no concurso de estudantes

As criações, principalmente pinturas, mas não só, estão expostas na Câmara Municipal da Antiga Olímpia, que tem outro motivo de orgulho neste momento, uma vez que assumiu a organização, juntamente com o Município de Elis, dos 59º Jogos Mundiais da Criança, que terão lugar no Peloponeso Ocidental em 2027. Com o lema "onde tudo começou, aqui começa tudo de novo", os dois municípios de Ilia assinaram na segunda-feira o documento oficial para a organização do evento, que conseguiu vir para a Grécia contra fortes candidaturas como Seul, Mumbai e Riade.

Os 59º Jogos Mundiais da Criança realizar-se-ão em Ilia em 2027

Como afirmou o presidente da Federação Internacional dos Jogos Infantis (ICG), Igor Topole, "a escolha de Elis e Olímpia não é apenas um honroso regresso às origens, mas uma mensagem global de paz, amizade e esperança para as crianças". Durante esse período, os dois municípios de Ilia acolherão mais de 1.500 atletas, treinadores e acompanhantes de todo o mundo, num evento dedicado às crianças, à amizade e aos valores olímpicos, com o presidente da Câmara de Olímpia Antiga a recordar que, à exceção das competições de lançamento de peso durante os Jogos Olímpicos de 2004, esta será a primeira vez que a região acolherá "jogos mundiais", como eram considerados na antiguidade, há cerca de 2800 anos. "Esta iniciativa confirma os nossos esforços para transmitir às crianças de todo o mundo os valores universais da paz, da trégua e da fraternidade. A antiga Olímpia continua a transmitir as mensagens intemporais da nossa terra, que deu origem ao desporto como um cultivo do espírito e da alma", sublinha Aristides Panagiotopoulos.