Conheça os bastidores dos ensaios para a cerimónia da Chama Olímpica na Grécia

O momento mágico em que a chama olímpica será acesa na antiga Olímpia está a aproximar-se.

Ao meio-dia de quarta-feira (26/11) a tocha iniciará a sua viagem (curta em comparação com as anteriores, tanto em termos de tempo como de distância) para o norte de Itália, onde se realizarão os Jogos Olímpicos de inverno "Milão - Cortina 2026", em fevereiro.

Pela segunda vez, após a cerimónia de abril de 2024 para os Jogos Olímpicos de Paris, a atriz Mary Mina será a "Primaz do Ano". Será ela segurar a tocha olímpica para receber a chama que será acesa durante a cerimónia e entregá-la-á ao primeiro portador da tocha, que, ao contrário do que foi inicialmente anunciado, não será o campeão do mundo de esqui alpino Alexandros Ginnis, devido a lesão, mas o medalhista de bronze do remo nos Jogos de Paris do ano passado, Petros Gaidatzis.

Os preparativos para a cerimónia da próxima quarta-feira são frenéticos. Um grupo de 45 jovens está instalado nos albergues da Academia Olímpica Internacional, na Olímpia Antiga, há uma semana, e todos acompanharão a Sumo-Sacerdotisa na cerimónia, ajudando-a a acender a chama olímpica e a enviar a mensagem universal de paz entre os povos.

A diretora artística das cerimónias da Chama Olímpica é, desde 2008, a coreógrafa Artemis Ignatiou que tem sido responsável por todos os pormenores do evento deste ano, cujos ensaios decorrem há vários dias.

"A equipa é um grupo de pessoas que são todas artistas. São professores de dança ou atores. Todos nós oferecemos os nossos serviços ao nosso país, à Grécia para levar a mensagem da Trégua Olímpica a todo o mundo. É isso que estamos a pedir. Para qualquer pergunta, a resposta é a paz em todo o mundo", afirmou Artemis Ignatiou, que prepara sempre uma coreografia diferente para esta cerimónia que atrai os olhares de todo o mundo_._

"A cerimónia deste ano intitula-se "Filhas e CKouri, o despertar perpétuo" e é naturalmente inspirada nestas magníficas estátuas da antiguidade. As Filhas e Kouroi ganham vida em frente ao público e, com ritmo, intensidade e movimento, dão uma nova coreografia e uma nova atmosfera da Grécia antiga nos tempos modernos", revela.

A Euronews esteve na Antiga Olímpia e registou as 24 horas típicas destes dias para os voluntários e participantes, entre os ensaios que fazem todos os dias para a cerimónia ,

Rotina: hora a hora

07h30: Pequeno-almoço

De manhã cedo, uma música suave acorda todos os que se encontram nas instalações da Academia Olímpica Internacional (IOA).

A principal instituição de Educação Olímpica do mundo, fundada em meados do século passado, está situada junto ao sítio arqueológico onde se realizaram os primeiros Jogos Olímpicos e dedica-se ao estudo, valorização e promoção do Olimpismo e dos seus valores em relação a questões globais atuais de interesse olímpico, sempre de acordo com os princípios estabelecidos pelos gregos antigos e pelos revivalistas do Movimento Olímpico moderno.

Os residentes tomam o pequeno-almoço na zona do restaurante e regressam aos seus quartos para se prepararem.

09h30: Preparativos na academia (IOA)

As cerca de 40 sacerdotisas saem dos seus quartos no segundo andar das instalações da Academia Olímpica Internacional.

As raparigas e os rapazes ficam em quartos de duas ou mesmo três pessoas. Atividades como maquilhagem e penteados são feitos com a ajuda dos colegas.

As sacerdotisas penteiam-se umas às outras. Euronews

Depois, há pequenos encontros e conversas fora dos quartos e, um pouco mais tarde, Artemis Ignatiou junta todo o grupo.

Encontros fora dos quartos Euronews

Até à partida para o primeiro ensaio oficial do dia no sítio arqueológico, são feitos alguns exercícios de coreografia no espaço aberto mesmo em frente aos quartos onde estão alojados.

Ensaio no interior das instalações da IOA Euronews

10h15: Partida da IOA

Foram alugados dois miniautocarros para facilitar a deslocação da equipa das instalações do IOA para o Sítio Arqueológico.

Partida do IOA Euronews

Cada bailarino leva um pequeno saco com os objetos pessoais absolutamente necessários para as duas ou três horas seguintes.

Saída do IOA Euronews

A distância percorrida não é superior a 2-3 minutos, com as pequenas carrinhas a percorrerem o perímetro do sítio arqueológico e a terminarem na entrada oficial.

Interior da carrinha que transporta o grupo Euronews

As sacerdotisas no sítio arqueológico de Olímpia Euronews

10h30: Primeiro ensaio "descontraído"

Os ensaios na zona arqueológica realizam-se com a colaboração da direção das Antiguidades de Ilia, que concedeu as autorizações necessárias. Os ensaios da manhã decorrem enquanto dezenas de turistas se encontram no recinto.

A maior parte deles, apercebendo-se do que se passa, senta-se e observa a dança.

Os ensaios têm lugar no Templo de Hera, ou "Heraion de Olímpia", no espaço sagrado de Althea e no seu lado noroeste, construído no sopé sul do monte Cronius.

Artemis Inácio instrui as sacerdotisas Euronews

Este templo em particular é um dos exemplos mais antigos da arquitetura monumental de templos na Grécia e era o local onde se guardavam as obras mais valiosas do santuário, entre as quais o "Disco da Trégua Sagrada" e o famoso "Hermes de Praxíteles" (talvez a exposição mais popular do Museu Arqueológico vizinho).

Ensaio em frente ao Templo de Hera Euronews

Em frente ao templo encontra-se o altar de Hera, onde a sacerdotisa acende a chama olímpica, de acordo com o ritual estabelecido para a época atual.

Com Artemis Ignatiou a segurar o tambor e a dar instruções, as sacerdotisas fazem três passagens diferentes e ensaiam a coreografia.

Artemis Ignatiou (segurando o tambor) dá instruções Euronews

Em seguida, deslocam-se todos juntos para o Estádio Antigo, onde os oficiais estarão sentados durante a cerimónia de quarta-feira. Na pequena colina entre o Estádio e o Templo de Hera, realizam-se mais ensaios, que integram rapazes também.

Ensaio dos sacerdotes em preparação para a cerimónia de toque Euronews

Artemis Ignatiou está dentro do estádio com um microfone para corrigir as pequenas imperfeições e transmitir instruções aos bailarinos.

Artemis Ignatiou dá instruções Euronews

O processo repete-se mais duas ou três vezes, para gáudio dos sortudos espetadores que escolheram aquele dia para visitar o sítio arqueológico.

Entre eles, encontrava-se uma turma de um liceu de renome de Roma, com cerca de 50 alunos do ensino secundário, que se depararam por acaso com os ensaios.

12h45: Visita ao Museu Arqueológico

Depois de mais de duas horas no Sítio Arqueológico, o ensaio está concluído e toda a equipa parte a pé para a saída. No entanto, antes de embarcarem nas carrinhas para o regresso às instalações da Academia Olímpica, são também levados ao Museu Arqueológico adjacente para uma pequena visita ao local.

"Acreditamos na ideia olímpica e no que ela representa e é isso que nos une", dizem os jovens bailarinos, que estão agora em contagem decrescente para apresentar o seu trabalho.

Ao mesmo tempo, conhecem também o recinto coberto onde poderão ter de dançar, caso as condições climatéricas na quarta-feira não sejam boas, como muitos receiam, com base nas últimas previsões meteorológicas.

Momentos de descanso entre os ensaios Euronews

"Participo nas cerimónias de toque e rendição desde 2011, numa coreografia nova de cada vez, e a sensação é verdadeiramente única. O mais importante neste grupo é a união, a entrega e todos estes sentimentos partilhados, com um único objetivo: enviar a mensagem de paz para todo o lado", comenta a sacerdotisa Athanasia Muyou à Euronews.

Por seu lado, Theodosis Livadinos, um dos Kurus da cerimónia deste ano, afirma que "a experiência é sempre especial e mágica. Criamos laços como uma equipa, como uma grande família e é incrível. Os rapazes têm um papel ativo na representação das estátuas de Zeus, como atletas olímpicos e depois como Kouroi, numa nova coreografia de cada vez."

Couri e Filhas Euronews

13h45: Almoço e descanso

Ao meio-dia é altura de regressar às instalações da Academia Olímpica Internacional. Os jovens bailarinos dirigem-se primeiro para o restaurante onde o almoço já os espera. A dinâmica é semelhante a um refeitório de estudantes comum.

Juntamente com os participantes na próxima cerimónia de toque, estão atualmente alojados nas instalações do IOA cerca de 20 estudantes de valores olímpicos de todos os cantos do mundo, que frequentam as aulas todos os dias, aspirando a obter o seu mestrado no final do ano letivo.

De seguida, todos têm uma hora de tempo livre para regressar aos seus quartos, descansarem um pouco e prepararem-se para o ensaio da tarde, mais exigente.

16h00: Segundo ensaio mais formal

Às quatro horas da tarde, está marcado o segundo ensaio no sítio arqueológico de Olímpia. Desta vez, a coreografia acontece em traje formal e longe dos olhares dos cidadãos comuns.

Uma vez que o sítio arqueológico encerra ao público às 15h30, Artemis Ignatiou e a sua equipa terão a oportunidade de ensaiar até ao pôr do sol sem a presença de pessoas no local, exceto os poucos funcionários do Ministério da Cultura.

Preparação para o ensaio da tarde Euronews

Ao mesmo tempo, uma equipa de voluntários da Cruz Vermelha, composta por dois elementos, veio de Patras para prestar os seus serviços em caso de necessidade. E, às vezes, é mesmo preciso.

Desde uma entorse durante a dança, quando uma sandália se rasga, até um líquido para os olhos ou repelente de mosquitos.

Preparação para o ensaio da noite Euronews

O ensaio da tarde é realizado com os trajes oficiais usados na cerimónia de acendimento da chama olímpica, na quarta-feira.

Trata-se dos mesmos trajes que foram concebidos há dois anos pela estilista grega de renome internacional Mary Katrantzou para as cerimónias de Paris e incluem vários elementos da Grécia antiga, uma vez que se inspiram em capitéis de estilo jónico.

As Sacerdotisas no Sítio Arqueológico Euronews

Os mesmos trajes serão usados pelas mesmas bailarinas na cerimónia de entrega da Chama Olímpica ao Comité Olímpico Italiano. Uma cerimónia que terá lugar no Estádio Panatenaico de Kallimarmaro, no dia 4 de dezembro, depois de oito dias de estafeta da tocha, com a chama olímpica a percorrer mais de 2.200 quilómetros em território grego, passando por 23 prefeituras e 7 regiões.

18h00: Regresso, jantar e descanso

Como o sol de põe cedo, o último ensaio do dia termina por volta das seis da tarde.

As sacerdotisas com A. Ignatius em frente ao Templo de Hera Euronews

Segundo Artemis Ignatiou, "até agora, tudo correu muito bem, com um sentimento e uma energia maravilhosos."

A maior parte do trabalho foi feita a partir de Atenas, antes de todo o grupo descer à antiga Olímpia para que os membros se pudessem encontrar no sítio arqueológico, dançar, unir-se à terra, à natureza e ao sol.

"Tudo isto leva a uma elevação da alma",diz a diretora artística das cerimónias, que está agora a contar os dias com a sua equipa para apresentar o trabalho desenvolvido a um público global.

Depois do pôr do sol as horas servem para descansar.

As sacerdotisas, os Kouroi e Artemis Ignatiou em frente ao Templo de Hera Euronews

Depois do jantar, todos recolhem aos seus quartos.

À medida que nos aproximamos da data da cerimónia oficial, cresce a ansiedade, seja pelo estado do tempo na altura, as preocupações com a coreagrafia e os planos alternativos.

As decisões finais sobre o local e a forma do evento serão tomadas, em função das últimas previsões meteorológicas, cerca de 40 horas antes da cerimónia programada.