"Coisas importantes vão acontecer no Irão nos próximos meses" diz economista Saeed Lilaz à Euronews

Os recentes protestos, inicialmente iniciados pelos comerciantes de Teerão, espalharam-se rapidamente para outras cidades.

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Os manifestantes, na sua maioria, parecem ser oriundos de estratos de baixos rendimentos entoando slogans contra a soberania, com incentivos económicos.

A 3 de Janeiro, coincidindo com o aniversário do assassinato de Qasim Soleimani pelas forças norte-americanas no Iraque, em resposta aos protestos, o líder da República Islâmica do Irão, Ali Khamenei disse que "o importante é que um bando de provocadores mercenários inimigos fiquem atrás dos manifestantes e cantem contra o Islão, contra o Irão e contra a República Islâmica”. Khamenei afirmou ainda: “Não vale a pena falar com o agitador. O agitador deve pôr-se no seu lugar."

Pelo menos oito pessoas foram mortas em protestos este ano, segundo Mai Sato, relator especial da ONU para os direitos humanos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou o governo iraniano na sexta-feira que os Estados Unidos viriam em auxílio dos manifestantes caso os manifestantes fossem mortos.

Um dia depois, os Estados Unidos lançaram um ataque militar à Venezuela e Nicolas Maduro foi detido e retirado do país pelas forças militares norte-americanas.

Ali Khamenei tinha considerado a Venezuela o parceiro mais importante de Teerão no cenário mundial.

A Euronews conversou com o economista Saeed Lilaz sobre a crise dos protestos no Irão, as suas consequências, a possibilidade de uma guerra renovada entre Israel e o Irão, e finalmente o impacto da queda de Maduro no destino do Irão.

Lilaz acredita que algo importante vai acontecer no clima político do Irão nos próximos dois meses.

Há quem diga que os atuais protestos no Irão não são precursores de uma situação revolucionária porque a classe média não está preparada para isso. Mas alguns acreditam que as críticas económicas são tão grandes que as classes mais baixas podem empurrar a sociedade para uma situação revolucionária, e que a classe média pode eventualmente juntar-se a elas. Qual é a sua avaliação?

O ritmo de deterioração da situação económica e social no Irão está de facto a aumentar. A aceleração também está a aumentar. Tanto mental como materialmente, a situação está a agravar-se no Irão. E o controlo do governo e a governação das coisas parecem estar a enfraquecer a cada dia. Contudo, ainda não vejo, atualmente, condições que possam conduzir à derrubada do governo. A República Islâmica neste momento não tem alternativa, mas está num impasse. Tendo em conta estes mesmos dois pontos, a minha mente leva-me a oito anos atrás quando estaríamos perante um fenómeno chamado "bonapartismo" (bonapartismo é um conceito político que descreve um regime autoritário e populista).

O "bonapartismo" manifesta-se sob a forma de slogan "Rezashah, a alma é feliz", mas o significado deste slogan não é que as pessoas procurem o reinado do filho de Rezashah a alma é feliz. (imperador da Pérsia -Irão - de 1925 a 1941 e fundador da dinastia Pahlavi - NDLR). )

As pessoas estão mais desesperadas por eficiência do que por mudanças, porque as condições culturais e sociais sobre elas diminuíram nos últimos dois anos. Afinal, estes protestos são o resultado da ineficiência e da incapacidade do governo de Pezeshkian e de outros elementos governamentais em controlar a situação. O facto de os protestos terem começado no mercado é significativo. Há mercados de classe que lucram com a inflação, contudo o que os incomoda é a instabilidade dos preços, que não lhes permite decidir se devem comprar ou vender hoje. Se devam abrir ou fechar a porta. Nunca tivemos esta realidade do crescimento dos preços dos alimentos ser de 6 a 7 % ao mês, em média. Esta situação foi criada agora. No Irão, desde a Segunda Guerra Mundial até aos dias de hoje, não há qualquer precedente desta situação. Podemos mesmo ultrapassar o recorde de 1401 de inflação até ao final deste ano. No entanto, a peculiaridade desta inflação é a inflação dos produtos alimentares ser o dobro da inflação de outros itens, o que perturba tanto os comerciantes como a classe média e os mais desfavorecidos, e proporciona a possibilidade e o potencial de revoltas sociais generalizadas nas classes inferiores.

Nos últimos doze meses, tivemos um aumento de 31% na taxa de inflação. A "taxa de inflação" passou de 31% para 52% neste momento. Até ao final deste mês, poderá atingir os 55%. É um número muito elevado. Se o governo conseguir controlar a situação, fixando os preços e evitando a sua volatilidade, de forma a não permitir que os preços mudem de hora a hora ou diariamente, então será capaz de controlar a situação. Caso contrário, a agitação continuará, não de uma forma descontrolada, mas sim até que haja uma convulsão política no país no próximo mês ou dois.

Na sua opinião, como poderia ocorrer essa transformação política? A ascensão de um Bonaparte?

Dado que atualmente não existe nenhuma oposição capaz de assumir o controlo da situação e que a estrutura da República Islâmica, especialmente no que se refere à segurança, continua intacta, penso que um Bonaparte surgirá do seio do governo.

Está a dizer que é provável que haja um golpe?

Geralmente, o fim de um golpe vai contra a ordem dominante.

Um «golpe de Estado» é uma ação militar contra o ápice do poder.

Será que o ápice do poder está satisfeito com a ascensão de Bonaparte?

Será que o Bonaparte do Irão deve mudar as políticas gerais do sistema?

Sim, isso criaria coerência na tomada de decisões.

Então, este Bonaparte não deveria estar no poder?

É possível que essa transformação aconteça através de um acordo. O problema do seu ponto de vista, na minha opinião, é ver a questão individualmente.

Está a dizer que o Pezeshkian se pode afastar e deixar Bonaparte ocupar o seu lugar?

Não, vejo Bonaparte no limite da liderança.

Nesse caso, Bonaparte deveria ser o líder.

Ou ter 100% de aprovação da liderança. Em suma, a própria liderança deve decidir deixar o cargo nas mãos de Bonaparte. Se tomar essa decisão, demitir-se ou falecer, o resultado será o mesmo. Segundo esta interpretação, a maioria dos países do Médio Oriente e da Ásia é governada por Bonapartes. Na Arábia Saudita, um Bonaparte ocupa o cargo de líder. O mesmo acontece na Rússia, Taiwan, Indonésia e muitos outros países asiáticos.

Hoje, Khamenei opõe-se a qualquer alteração da política externa. Como poderia ele então dizer: "Senhor Fulano, desempenhe o papel de Bonaparte, eu apoiá-lo-ei"?

Talvez não concorde consigo neste ponto, pois a República Islâmica, não apenas agora, mas desde o Acordo Nuclear do Irão não hesitou em fazer concessões, ao passo que o Ocidente se recusa a fazer qualquer compromisso.

Fiquei a saber que os responsáveis políticos iranianos estão dispostos a dialogar com a outra parte e propõem mesmo aceitar um enriquecimento simbólico de urânio, a fim de se protegerem de um colapso interno.

A mudança da política do Irão em relação aos seus vizinhos é agora uma realidade. A diferença entre os nossos pontos de vista talvez se deva ao facto de se concentrar em slogans, enquanto eu me concentro em ações.

Abbas Abdi disse antes das eleições de 1403 (em março e maio de 2024 - NDLR) que o simples facto de Pezeshkian ter sido autorizado a concorrer significava que o Guia Supremo queria mudar a orientação do regime — mas isso não aconteceu.

Concordo plenamente com o Sr. Abdi. Eles mudaram radicalmente de rumo. O problema é que os Estados Unidos não estão dispostos a fazer concessões ao Irão.

Mas se, nas reuniões deste ano, a República Islâmica tivesse concordado em parar completamente o enriquecimento de urânio, não teria sofrido um ataque militar.

Essa é uma exigência que a República Islâmica nunca aceitará. Um «Bonaparte» também não a teria aceitado. Como a maioria dos intelectuais iranianos, exagera o impacto da política externa na situação interna do Irão.

Está longe de ser verdade que a principal causa dos nossos problemas internos seja a nossa política externa. No ano passado, as nossas receitas petrolíferas ascenderam a 62 mil milhões de dólares. No melhor ano de implementação do acordo de Viena sobre o nuclear iraniano (JCPOA), atingiram 65 mil milhões de dólares. A atual queda nas nossas receitas petrolíferas deve-se à queda de 20% no preço mundial do petróleo bruto.

O nosso problema fundamental não está relacionado com as sanções, mas sim com a elaboração das políticas. A prova disso é o nosso crescimento económico, que atingiu 15 % em 2016, o primeiro ano de implementação do acordo de Viena sobre o programa nuclear iraniano (JCPOA), e caiu para 4 % no segundo ano.

No entanto, se a República Islâmica tivesse concordado em suspender por completo o enriquecimento de urânio nas reuniões deste ano, não teria sido alvo de um ataque militar.

Essa é uma exigência que a República Islâmica nunca aceitará. Um "Bonaparte" também não a teria aceite. Como a maioria dos intelectuais iranianos, ele exagera o impacto da política externa na situação interna do Irão.

Está longe de ser verdade que a principal causa dos nossos problemas internos seja a nossa política externa. No ano passado, as receitas petrolíferas ascenderam a 62 mil milhões de dólares. No melhor ano de aplicação do acordo de Viena sobre o programa nuclear iraniano (JCPOA), atingiram os 65 mil milhões de dólares. A atual queda das nossas receitas petrolíferas deve-se à descida de 20% no preço mundial do petróleo bruto.

O nosso problema fundamental não está relacionado com as sanções, mas sim com a elaboração de políticas. A prova disso é o nosso crescimento económico, que atingiu os 15% em 2016, o primeiro ano de aplicação do acordo de Viena sobre o programa nuclear iraniano (JCPOA), tendo caído para os 4% no ano seguinte.

Se não tivéssemos estado sob sanções nos últimos dez anos, a situação económica do Irão não seria hoje muito melhor?

Isso significaria regressar a uma política de venda de petróleo e de importações. Não, essa política não teria melhorado nada. A Argélia e o Egito são prova disso. O crescimento económico da Arábia Saudita e do Irão, semelhante nos últimos quinze anos, é igualmente prova disso. O petróleo já não dita a situação do Irão. O seu papel na economia iraniana tornou-se, em grande medida, comparável ao que tinha na economia indonésia. Na Indonésia, o petróleo perdeu a sua importância devido ao forte crescimento demográfico e à distribuição limitada.

Neste contexto, que problema é que o seu "Bonaparte" pretende resolver com os Estados Unidos?

Ele vai reformar a política do país. Garanto-lhe que são roubados à economia iraniana 40 a 50 mil milhões de dólares todos os anos e vocês continuam obstinados em impor sanções. O «Bonaparte» chega para pôr a economia nos eixos. A economia iraniana encontra-se atualmente num estado deplorável. Perdemos cerca de 50 mil milhões de dólares todos os anos devido a roubos e fugas de capitais.

Não é esse o resultado da gestão do Aiatolá Khamenei? «Bonaparte» deveria reformar as políticas dos líderes do regime.

Certamente. No entanto, volto a dizer-lhe que a interferência nos preços, que teve início na economia iraniana no final da década de 1960 devido ao aumento das receitas do petróleo, é talvez o principal fator da miséria do Irão.

Atualmente, distribuímos o equivalente a oito milhões e meio de barris de petróleo bruto por dia à população, praticamente de graça. Da mesma forma, quando vendemos gás às famílias, oferecemos cada dólar por mil tomans. Em suma, fornecemos gás às famílias a um por cento do preço de venda nos mercados mundiais.

Se conseguíssemos poupar 20% desse montante, poderíamos fornecer gás ao Iraque, ao Paquistão, à Turquia e a todos os países vizinhos. O gasoduto também já existe.

Os desequilíbrios e a interferência do Estado na economia arruinaram a economia iraniana. Desde o início do ano, o governo gastou 12 mil milhões de dólares na importação de medicamentos e produtos alimentares, dos quais cerca de 8 mil milhões foram desviados. Foi o que Pezeshkian afirmou ontem. Quando assumiu a presidência, estava ciente da situação, mas não teve coragem de a corrigir.

Hoje, o governo já não tem meios para pagar, pelo que vai pôr um fim a esses desvios. O nosso principal problema reside, portanto, na elaboração de políticas.

Segundo a sua análise, trata-se, em última instância, de uma forma de defender Khamenei. O senhor afirma que a política externa da República Islâmica não é um dos principais problemas do Irão. No entanto, o «bom senso» não concorda consigo.

A função do especialista é ir além do bom senso.

Atualmente, as relações entre o Irão e o Ocidente encontram-se bastante perturbadas. A reforma dessas relações seria do interesse da economia iraniana?

Deve ser assim.

No entanto, o que está a dizer é que a corrupção financeira do filho do responsável pela segurança é mais importante do que o estado das relações entre o Irão e o Ocidente.

Sim, é mil vezes mais importante. A economia iraniana está podre e em ruínas.

Se a política interna fosse a adequada e a imprensa pudesse examinar minuciosamente o funcionamento do governo, o filho de fulano não teria caído em tal corrupção e permanecido no seu lugar. A imprensa foi colocada no pelourinho em 1999, a pedido do líder da República Islâmica, e a política externa seguiu o mesmo caminho. O país está à mercê da corrupção dos Aghazads.

Na minha opinião, está a confundir o problema em discussão. Porque passou da política externa para a política interna!

No entanto, o senhor afirmou duas vezes que o problema não era "o indivíduo". No entanto, uma análise sumária da política interna e externa do Irão mostra que o principal problema do país reside, de facto, na política do líder do regime.

Sim, é evidente que a situação atual está relacionada com a política dos líderes. Não tenho dúvidas disso. Porém, se o problema principal for a liberdade e a democracia, então, se a Arábia Saudita e o Kuwait gozam de liberdade e democracia, o nosso problema não é a democracia. Em nenhum lugar do mundo o crescimento económico está relacionado com a democracia. O crescimento económico do Irão sob o governo de Raisi era ligeiramente superior a 4%, mas é nulo desde o ano passado. Isso não tem nada a ver com as relações com os Estados Unidos. É necessário examinar os problemas com perícia. A economia é uma área de números e estatísticas.

O principal problema do Irão é político e não económico. Agora, você analisa que a ocidentalização da política externa e a ausência de democracia na política interna não são tão importantes; o importante é encontrar alguém e prender esses ladrões. Mas como essa pessoa vai fazer isso, na ausência de democracia?

Deixando de lado a questão dos ladrões, o principal problema é a interferência do governo na economia, cujo papel destrutivo já expliquei.

Por "governo" entende-se o poder executivo?

Ou será o poder executivo, o Parlamento e o poder judicial com as suas usurpações e ameaças constantes? Ou os dispositivos de segurança e vigilância? Independentemente das pessoas afetadas pela economia iraniana, o aparelho regulador interfere. Gostaria que acabassem com a corrupção graças a essas medidas. No entanto, a situação continua a agravar-se com os danos causados pelo aparato de vigilância.

Será que isso não significa que certas pessoas corruptas, que ninguém pode criticar, se tornaram funcionários públicos e que o trabalho do país chegou a este ponto?

Críticas que todos podem fazer. Pezeshkian começou por criticar o grupo, mas acabou por ser capturado por eles.

Pezeskian ocupa o cargo de chefe do poder executivo com a aprovação do líder. O que eu quis dizer é que, se o jornal do East Side publicar, por exemplo, uma reportagem detalhada sobre a corrupção do IRGC, o responsável será imediatamente detido..

Sim, mas o verdadeiro problema da nossa economia não é a corrupção das instituições públicas.

O verdadeiro problema é que, se o sistema político do Irão fosse democrático, o protesto contra certas políticas seria organizado, em vez de se reprimir violentamente as pessoas que se lhes opõem.

O que significa a ordem de efeito?

O verdadeiro problema é que se o sistema político do Irão fosse democrático, quando uma população massiva se opõe a certas políticas, esses protestos seriam organizados em vez de as pessoas serem violentamente reprimidas.

O que significa a ordem de efeito?

Significa que as políticas contra as quais as pessoas protestam estão a mudar e, se não mudarem, o povo pode destituir o diretor de operações do status quo nas próximas eleições. No entanto, no Irão, o principal fator do status quo não pode ser descartado por meio de uma votação.

Está constantemente a debater sobre democracia! Mas eu não acredito que exista democracia em lugar nenhum. A democracia não faz sentido. Por mais que não seja possível derrubar o sistema político americano, também não é possível derrubar o sistema político iraniano.

É estranho que você considere que a Suécia democrática e a China sejam politicamente semelhantes em última análise, mas voltemos ao tema principal da entrevista. Há uma onda de distúrbios no país. Acha que os distúrbios atuais vão continuar ou serão de curta duração?

Não há dúvida de que o descontentamento e os distúrbios vão continuar de muitas formas, mas com as perspetivas que tenho agora, não posso dizer que esses distúrbios vão se tornar frágeis do ponto de vista estrutural.

Estamos agora no sétimo dia de protestos. Acha que estes protestos poderão chegar ao seu 70.º dia?

Não, mas poderia durar um mês, pois as pessoas estão muito magoadas e irritadas com a ineficiência. Acho que tínhamos soluções. A medida que M. Pezeshkian tomou ontem, ou seja, a eliminação do subsídio de 28 mil dólares, poderia ter sido tomada há dezasseis meses e ter poupado pelo menos 15 mil milhões de dólares.

O problema dos governos do Irão é que são incapazes de antever os acontecimentos. O coxeio segue os acontecimentos. Isto é um sinal da ineficácia do sistema.

O que pensa da advertência feita ontem por Trump à República Islâmica, segundo a qual serão tomadas medidas militares contra o país caso sejam mortos manifestantes?

Na minha opinião, os interesses do Ocidente e de Israel residem na escalada dos distúrbios no Irão. De um modo geral, um Irão fraco e instável na região do Médio Oriente é o cenário preferido dos Estados Unidos. No entanto, o leque de políticas implementadas pelo governo ao longo do último ano e meio, bem como fatores externos, contribuíram para a deterioração da economia iraniana.

Tendo em conta o aviso de Trump, que disse que os protestos podem prolongar-se por um mês, acha provável que ecloda uma guerra?

Considero muito provável que uma guerra ecloda. Com ou sem protestos. Enquanto a questão do enriquecimento e dos 400 quilos de urânio não estiver resolvida, o Irão continuará sob o risco de ser invadido novamente.

A ideia de um ataque preventivo iraniano também parece estar em cima da mesa. Talvez porque a guerra possa pôr termo aos protestos; caso contrário, o regime acabará por reprimir a população que protesta, apesar de anteriormente ter afirmado que a guerra de 12 dias provocou a unidade nacional no país.

É possível que uma ou duas pessoas tenham essa opinião, mas o acusador da República Islâmica não tomará essa decisão, pois é um jogo muito perigoso que coloca diretamente em risco a vida dos líderes do Irão e a reação do povo pode ser diferente desta vez.

Na minha opinião, iniciar uma guerra para acabar com os protestos, com base no facto de as pessoas que protestam já não voltarem para casa, seria um erro, embora eu acredite que a situação ainda não esteja fora de controlo e que o governo possa acalmar a situação impondo políticas.

Recentemente, foi noticiado que, após o ataque de Israel ao Qatar, Ali Larijani defendeu um ataque preventivo contra Israel, mas Pezeshkian opôs-se, tendo havido uma disputa entre ambos no Conselho Supremo de Segurança Nacional.

Não ouvi absolutamente nada disso. Pezeshkian tem o poder de decisão final nestas matérias. Tem sido assim até agora e tem tido carta branca. A propósito, não creio que Ali Larijani tenha ideias radicais nesse sentido. Consideramos que o Larijani é mais pragmático do que o Pezeshkian.

A decisão de entrar ou não em guerra está agora nas mãos de Pezeshkian?

Sim, Pezeshkian tem toda a autoridade para decidir.

Dada a sua descrição do funcionamento do Governo de Pezeshkian, podemos dizer que este falhou e que é melhor afastá-lo?

Ainda não me pronunciei sobre Pezeshkian, pois a verdade é que, nos últimos dezassete meses, a profundidade e a gravidade das crises enfrentadas por M. Pezeshkian foram diferentes das dos governos anteriores.

Jatami, que teve o melhor governo desde a revolução, começou a tirar conclusões no final do segundo ano do seu mandato. Continuo a achar que devemos dar uma oportunidade a Pezeshkian, mas até agora ele não demonstrou vontade coerente de promover uma transformação.

Acha que a advertência que Trump fez ontem à República Islâmica fará com que os manifestantes se tornem mais ativos?

Não, pelo contrário, será prejudicial para os manifestantes.

Porquê?

Porque o envolvimento dos Estados Unidos nos assuntos iranianos sempre foi prejudicial para o povo e benéfico para a tirania. Acontece que a advertência de Trump faz com que as pessoas voltem para casa.

Porque é que o governo iraniano tomará medidas mais enérgicas contra os manifestantes após a advertência de Trump?

Ambos os governos vão agir com mais dureza e os próprios manifestantes hesitarão em continuar com esses protestos.

Acha que, desta vez, após o início da guerra, os habitantes das cidades mais pequenas, que não estão a ser bombardeadas, se irão revoltar contra a República Islâmica?

Sim, é provável. A razão pela qual os condados têm estado mais ativos e participado mais nos protestos dos últimos anos do que a capital é a intensidade da pressão económica sobre a população das cidades mais pequenas e pobres. Isso demonstra que os governos do Irão não compreendem o que estão a fazer.

Durante a guerra de 12 dias, Reza Pahlavi foi ridicularizado por ter convocado manifestações, mas como podem as pessoas que estão a ser bombardeadas protestar? No entanto, afirmou que, desta vez, as pessoas das cidades que não estão a ser bombardeadas poderiam vir protestar. Leva essa possibilidade a sério?

De facto, o Estado Islâmico não respondeu adequadamente à declaração de lealdade do povo durante a guerra dos 12 dias. Após a guerra, regressou à fábrica. Não houve qualquer mudança na governação, nem sequer na burocracia.

Isso significa que, atualmente, se se dirigir ao governo para obter uma licença para fazer algo com o seu próprio dinheiro, não poderá usufruir de mais serviços e instalações. Por exemplo, o Banco Central não altera os seus regulamentos em circunstância alguma.

Por fim, o nosso sistema está paralisado e incapaz de tomar uma decisão significativa para alterar o status quo.

Sim, o sistema está paralisado e chegou a um impasse. Portanto, é incapaz de tomar uma decisão racional e sensata para resolver o problema de forma eficaz. Já não resolve nenhum problema.

Onde quer que ele toque, muitos dos beneficiários do status quo tornam-se denunciantes.

Sim, exatamente. A causa da paralisação dos regimes é o conjunto de pessoas que integram o governo e a sua falta de idoneidade, que corrói a eficiência do governo. Tal como os últimos Safávidas, Qajares e Pahlavis. É como a velhice. Na velhice, o corpo diz-nos que vamos morrer, mas não baixamos o tom ao fazer a barba.

De acordo com esta narrativa, acha que a vida da República Islâmica está a chegar ao fim?

Sim, esta forma de governo. Este método de governo chegou a um beco sem saída, mas, como não há outra alternativa, elimina-se um fenómeno e altera-se a natureza do sistema político.

Ou seja, diz que "Bonaparte" leva o sistema à fortaleza.

Sim!

Acha que, se houver outra guerra, esta levará à queda da República Islâmica?

Não, não antevejo a queda da República Islâmica tão cedo, nem mesmo para esses muftis. A guerra provoca uma mudança interna, mas não leva à queda do sistema.

Se Khamenei morrer na próxima guerra, o sistema vai permanecer?

Sim, a posição do senhor Khamenei não é, de forma alguma, mais importante do que a de Khomeini em 1988.

Quem achas que poderia ser o Bonaparte?

Não faço ideia da sua utilidade. Há muitos candidatos. Engels costumava dizer que, "quando a roda da história começar a girar, ela encontrará o homem certo; não te preocupes."

Será que Qalibaf pode tornar-se num "Bonaparte"?

Sim, é possível.

O que pensa da queda de Maduro e do seu possível impacto na situação na República Islâmica?

Tenho a impressão de que Trump e Maduro já estavam de acordo. No entanto, a queda do governo de Maduro não terá um impacto dramático na República Islâmica. Não melhorará nem prejudicará a nossa situação. Os recursos petrolíferos do Irão poderão tornar-se mais importantes para a China e a Índia.

A queda de Maduro não terá um impacto psicológico sobre a liderança no Irão?

Tal poderia suscitar esperanças em alguns grupos no Irão, mas esses grupos não me parecem importantes. Desconheço o número de pessoas que, com a queda de Maduro, alimentam a esperança de ver a República Islâmica derrubada.