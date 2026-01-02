Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Trump diz que os EUA irão "em seu socorro" se Teerão matar manifestantes

ARQUIVO: Um bombardeiro B-52H Stratofortress da Força Aérea dos EUA voa com aviões F-35B Lightning II do Corpo de Fuzileiros Navais na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA, 15 de outubro de 2025
ARQUIVO: Um bombardeiro B-52H Stratofortress da Força Aérea dos EUA voa com aviões F-35B Lightning II do Corpo de Fuzileiros Navais na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA, 15 de outubro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Aleksandar Brezar
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O presidente dos EUA, Donald Trump, advertiu que Washington está "pronta para agir" se o Irão matar manifestantes, após confrontos mortais no contexto de distúrbios provocados pela hiperinflação.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na sexta-feira que Washington está "preparada" para responder se Teerão matar manifestantes, depois de as manifestações no Irão, desencadeadas pela hiperinflação, se terem tornado mortais.

Os manifestantes e as forças de segurança entraram em confronto em várias cidades iranianas na quinta-feira, tendo sido registadas seis mortes, as primeiras desde que os distúrbios se intensificaram.

Trump referiu, na plataforma Truth Social, que "se o Irão disparar e matar violentamente manifestantes pacíficos, como é seu costume, os Estados Unidos da América virão em seu socorro".

"Estamos preparados e prontos para agir", acrescentou o líder republicano.

Teerão respondeu às ameaças de Trump por via de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, que acusou os EUA e Israel de provocarem os protestos e, consequentemente, o caos, sem apresentar provas.

"Trump deveria saber que a intervenção dos EUA no problema doméstico corresponde [ao] caos em toda a região e à destruição dos interesses dos EUA", escreveu Larijani no X. "O povo dos EUA deveria saber que Trump iniciou o aventureirismo. Eles devem cuidar dos seus próprios soldados."

Larijani é um antigo brigadeiro-general da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e já foi presidente do parlamento.

O Irão acusa habitualmente os EUA, Israel e outros "atores perturbadores" de estarem por detrás de qualquer ação de resistência contra o regime. Teerão bloqueou oficialmente o acesso ao X para os utilizadores comuns em 2009.

O que sabemos sobre os protestos

Os comerciantes de Teerão entraram em greve no domingo devido aos preços elevados e à estagnação económica, quando a moeda atingiu 1,42 milhões de riais por dólar, o nível mais baixo de que há registo. As multidões reuniram-se perto da Rua da República e do histórico Grande Bazar.

Na terça-feira, as manifestações alargaram-se a Isfahan, Shiraz, Mashhad, Kermanshah e Hamadan. As autoridades utilizaram gás lacrimogéneo contra os manifestantes em algumas zonas da capital.

A agência de notícias iraniana Fars, afiliada à Guarda Revolucionária Islâmica, informou na quinta-feira que duas pessoas foram mortas em confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes na cidade de Lordegan, na província de Chaharmahal e Bakhtiari, e três em Azna, na província vizinha de Lorestan.

A televisão estatal noticiou anteriormente que um membro das forças de segurança iranianas foi morto durante a noite durante os protestos na cidade ocidental de Kouhdasht.

Os estudantes universitários juntaram-se aos protestos durante o terceiro dia, com concentrações registadas em campus universitários em Teerão e noutras cidades. A segurança do campus deteve vários estudantes da Universidade de Teerão, tendo-os libertado num período de 24 horas.

Alguns participantes manifestaram o seu apoio à restauração da monarquia, liderada pelo príncipe herdeiro Reza Pahlavi, cujo pai, o xá Mohammad Reza Pahlavi, governou até 1979.

Os preços dos alimentos em dezembro foram 72% mais altos do que no ano anterior, de acordo com estatísticas do governo. Os abastecimentos e serviços médicos aumentaram 50%. A inflação geral foi de 42,2%.

As manifestações representam a maior vaga de agitação no Irão desde o último incidente grave em 2022, desencadeado pela morte sob custódia de Mahsa Amini, que foi detida por alegadamente violar o rigoroso código de vestuário feminino do Irão.

A sua morte desencadeou protestos a nível nacional que causaram a morte de várias centenas de pessoas, incluindo dezenas de membros das forças de segurança.

Outras fontes • AFP

Partilhar Comentários

