Trump diz que os EUA irão "em seu socorro" se Teerão matar manifestantes

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na sexta-feira que Washington está "preparada" para responder se Teerão matar manifestantes, depois de as manifestações no Irão, desencadeadas pela hiperinflação, se terem tornado mortais.

Os manifestantes e as forças de segurança entraram em confronto em várias cidades iranianas na quinta-feira, tendo sido registadas seis mortes, as primeiras desde que os distúrbios se intensificaram.

Trump referiu, na plataforma Truth Social, que "se o Irão disparar e matar violentamente manifestantes pacíficos, como é seu costume, os Estados Unidos da América virão em seu socorro".

"Estamos preparados e prontos para agir", acrescentou o líder republicano.

Teerão respondeu às ameaças de Trump por via de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, que acusou os EUA e Israel de provocarem os protestos e, consequentemente, o caos, sem apresentar provas.

"Trump deveria saber que a intervenção dos EUA no problema doméstico corresponde [ao] caos em toda a região e à destruição dos interesses dos EUA", escreveu Larijani no X. "O povo dos EUA deveria saber que Trump iniciou o aventureirismo. Eles devem cuidar dos seus próprios soldados."

Larijani é um antigo brigadeiro-general da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e já foi presidente do parlamento.

O Irão acusa habitualmente os EUA, Israel e outros "atores perturbadores" de estarem por detrás de qualquer ação de resistência contra o regime. Teerão bloqueou oficialmente o acesso ao X para os utilizadores comuns em 2009.

O que sabemos sobre os protestos

Os comerciantes de Teerão entraram em greve no domingo devido aos preços elevados e à estagnação económica, quando a moeda atingiu 1,42 milhões de riais por dólar, o nível mais baixo de que há registo. As multidões reuniram-se perto da Rua da República e do histórico Grande Bazar.

Na terça-feira, as manifestações alargaram-se a Isfahan, Shiraz, Mashhad, Kermanshah e Hamadan. As autoridades utilizaram gás lacrimogéneo contra os manifestantes em algumas zonas da capital.

A agência de notícias iraniana Fars, afiliada à Guarda Revolucionária Islâmica, informou na quinta-feira que duas pessoas foram mortas em confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes na cidade de Lordegan, na província de Chaharmahal e Bakhtiari, e três em Azna, na província vizinha de Lorestan.

A televisão estatal noticiou anteriormente que um membro das forças de segurança iranianas foi morto durante a noite durante os protestos na cidade ocidental de Kouhdasht.

Os estudantes universitários juntaram-se aos protestos durante o terceiro dia, com concentrações registadas em campus universitários em Teerão e noutras cidades. A segurança do campus deteve vários estudantes da Universidade de Teerão, tendo-os libertado num período de 24 horas.

Alguns participantes manifestaram o seu apoio à restauração da monarquia, liderada pelo príncipe herdeiro Reza Pahlavi, cujo pai, o xá Mohammad Reza Pahlavi, governou até 1979.

Os preços dos alimentos em dezembro foram 72% mais altos do que no ano anterior, de acordo com estatísticas do governo. Os abastecimentos e serviços médicos aumentaram 50%. A inflação geral foi de 42,2%.

As manifestações representam a maior vaga de agitação no Irão desde o último incidente grave em 2022, desencadeado pela morte sob custódia de Mahsa Amini, que foi detida por alegadamente violar o rigoroso código de vestuário feminino do Irão.

A sua morte desencadeou protestos a nível nacional que causaram a morte de várias centenas de pessoas, incluindo dezenas de membros das forças de segurança.