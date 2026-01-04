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Trump: "Também vamos ter de falar sobre Cuba"

O Presidente dos EUA, Donald Trump, aparece numa conferência de imprensa
O Presidente dos EUA, Donald Trump, aparece numa conferência de imprensa Direitos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
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De Emre Basaran
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Depois das forças norte-americanas terem invadido a Venezuela e raptado o presidente Maduro, Trump, que apareceu diante das câmaras, também deu luz verde à invasão de Cuba. O secretário de Estado, Rubio, também visou ao governo cubano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, enfrentou as câmaras de televisão com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Marco Rubio, no sábado à noite, e fez declarações sobre a invasão da Venezuela pelas forças americanas.

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No final do discurso, Trump falou sobre Cuba, governada pelo socialismo há muitos anos, e disse: "Obviamente, vamos ter que falar sobre Cuba".

As palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros, Marco Rubio, sobre Cuba também foram muito duras.

"Para dizer a verdade, se eu fosse um estadista cubano hoje, estaria um pouco preocupado", disse Rubio, e Trump, que voltou a usar da palavra depois de Rubio, disse que "o povo cubano tem grandes dificuldades".

Os Estados Unidos organizaram ataques aéreos contra Caracas, a capital da Venezuela, na madrugada de sábado. Nas imagens difundidas nas redes sociais, as chamas surgiam de diferentes pontos e o fumo era denso em algumas zonas.

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Após sucessivas explosões ao longo da noite, a administração norte-americana confirmou que o ataque aéreo foi realizado sob as ordens do presidente Donald Trump.

Numa declaração na sua conta na rede social Truth, Trump afirmou que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a sua mulher foram capturados e levados para fora do país.

"Os Estados Unidos realizaram um ataque bem-sucedido em grande escala contra a Venezuela e seu líder", diz o comunicado.

O que aconteceu?

Há algum tempo que os Estados Unidos têm como alvo embarcações que, segundo eles, estariam a contrabandear drogas da Venezuela. A Venezuela anunciou na sexta-feira que estava aberta a um acordo com os Estados Unidos para combater o tráfico de droga.

Numa entrevista pré-gravada transmitida na quinta-feira, Maduro disse que os Estados Unidos queriam impor uma mudança de governo na Venezuela e obter acesso às vastas reservas de petróleo do país, através de uma campanha de pressão que durou meses e que começou com um grande destacamento militar para o Mar das Caraíbas em agosto.

Na semana passada, foi noticiado que a CIA estava por detrás de um ataque com drones contra uma zona de atracagem, alegadamente utilizada pelos cartéis da droga na Venezuela. Esta foi a primeira operação direta conhecida em solo venezuelano desde que os EUA começaram a atacar barcos em setembro.

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