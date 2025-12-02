Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Últimas publicações
Portugal
Europa
Trump diz que os EUA vão entrar na Venezuela "muito em breve"

O Presidente Donald Trump ouve durante uma reunião do Gabinete na Casa Branca, terça-feira, 2 de dezembro de 2025, em Washington.
O Presidente Donald Trump ouve durante uma reunião do Gabinete na Casa Branca, terça-feira, 2 de dezembro de 2025, em Washington. Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Christina Thykjaer
Publicado a Últimas notícias
O presidente também enviou uma mensagem à Colômbia, dizendo que qualquer país que trafica drogas para os EUA "está sujeito a ataques".

O presidente dos Estados Unidos deu a entender na terça-feira que os ataques terrestres contra os cartéis de droga na Venezuela vão começar "muito em breve". "Vamos acabar com esses filhos da mãe", disse.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

"No terreno é muito mais fácil. Conhecemos as rotas que eles usam. Sabemos tudo sobre eles. Sabemos onde eles vivem. Sabemos onde vivem os maus da fita. E vamos começar a fazer isso muito em breve", disse Trump numa reunião do gabinete.

Trump advertiu ainda que qualquer país que trafique drogas para os EUA**"está sujeito a ser atacado**". Questionado sobre a Colômbia e a cocaína, o líder respondeu: "Qualquer um que o faça e o venda no nosso país está sujeito a ser atacado". "A Colômbia tem fábricas inteiras de cocaína, qualquer país que o faça está sujeito a ser atacado, não apenas a Venezuela", acrescentou.

Controvérsia sobre o segundo ataque a um suposto narcotraficante

As declarações do presidente foram feitas um dia depois da administração insistir que o segundo ataque a um suposto barco de drogas no Mar do Caribe, durante uma operação militar dos EUA em setembro, foi legal.

A Casa Branca afirmou na segunda-feira que o vice-Almirante da Marinha Frank 'Mitch' Bradley ordenou a segunda incursão e que esta estava "dentro da sua autoridade e da lei".

A operação militar foi objeto de um escrutínio bipartidário por parte dos legisladores, depois de o The Washington Post ter noticiado que o Secretário da Defesa, Pete Hegseth, tinha dado uma ordem verbal para**"matar todos**"os ocupantes do barco.

Hegseth defendeu o ataque na terça-feira, citando o "nevoeiro da guerra" como a razão pela qual não viu sobreviventes na água quando o segundo ataque foi ordenado e lançado.

Segundo os juristas, os militares norte-americanos teriam cometido um crime se os sobreviventes do primeiro ataque tivessem sido mortos. Trump defendeu Hegseth no domingo: "Pete disse que não ordenou a morte daqueles dois homens", afirmou. "E eu acredito nele." Espera-se que Bradley dê um briefing confidencial na quinta-feira aos legisladores que supervisionam as forças armadas.

