De acordo com um novo relatório das Nações Unidas, o cultivo da papoila do ópio em Myanmar atingiu este ano o seu nível mais elevado numa década, uma vez que a nação devastada pela guerra civil continua a ser um dos principais fornecedores mundiais de drogas ilícitas.

O crescimento solidifica a posição de Myanmar como a principal fonte mundial conhecida de ópio ilícito, especialmente após um declínio acentuado da produção no Afeganistão, depois de os talibãs terem imposto uma proibição na sequência da sua tomada de poder em 2021.

O Myanmar Opium Survey 2025, publicado na quarta-feira pelo Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), revelou que a área onde o ópio é cultivado aumentou 17% desde 2024, para 531 quilómetros quadrados, a maior área desde 2015.

O ópio, que é transformado em morfina e heroína, é colhido a partir de flores de papoila e os agricultores de Myanmar têm vindo a aprofundar a colheita, uma vez que o país enfrenta uma pobreza generalizada e instabilidade durante a guerra civil em curso que eclodiu depois de os militares terem deposto o governo democraticamente eleito de Aung San Suu Kyi em fevereiro de 2021.

Um agricultor de papoilas segura um caule de papoila colhido com seiva de ópio seca numa plantação de papoilas no estado central de Shan, 19 de fevereiro de 2013 AP Photo

Um dos principais motores do crescimento da produção de Myanmar tem sido o aumento dos preços do ópio. O ópio fresco custa atualmente cerca de 329 dólares (281 euros) por quilograma, mais do dobro do preço de 2019, que era de 145 dólares (124 euros).

A economia do ópio em Myanmar vale entre 641 milhões de dólares (549 milhões de euros) e 1,05 mil milhões de dólares (900 milhões de euros), o que representa até 1,4% do PIB do país em 2024, refere o relatório.

O aumento da terra cultivada ajudou a compensar uma queda de 13% nos rendimentos médios causada pela intensificação do conflito em algumas áreas, resultando em um aumento de 1% na produção de ópio para cerca de 1,010 toneladas métricas, disse o relatório.

O aumento também inverteu a ligeira queda registada no ano passado no cultivo e na produção e assinalou um aumento do comércio de droga enraizado no país. Myanmar já registou um crescimento no cultivo e na produção de 2021 a 2023, impulsionado pela guerra civil, lê-se no relatório.

"Myanmar está num momento crítico", disse Delphine Schantz, representante do UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico.

"Esta grande expansão no cultivo mostra até que ponto a economia do ópio se restabeleceu nos últimos anos - e aponta para um potencial crescimento no futuro".

Há sinais emergentes de que a heroína de Myanmar está a chegar aos mercados europeus anteriormente abastecidos pelo Afeganistão, com várias apreensões no ano passado que envolveram passageiros que viajavam do Sudeste Asiático para a Europa.

Embora o volume não seja significativo, o estudo do UNODC aponta para uma procura crescente fora da região, para preencher a lacuna deixada pelo colapso da produção do Afeganistão.

"Impulsionados pela intensificação do conflito, pela necessidade de sobreviver e pela atração do aumento dos preços, os agricultores (de Myanmar) são atraídos para o cultivo da papoila", afirmou Schantz. "A menos que sejam criadas alternativas viáveis de subsistência, o ciclo de pobreza e dependência do cultivo ilícito só irá se aprofundar".

O UNODC também descreveu Myanmar como o maior produtor de metanfetamina do mundo. A metanfetamina é mais fácil de fabricar à escala industrial do que o ópio, que exige mão de obra intensiva, e é distribuída sob a forma de comprimidos e de cristais de metanfetamina por via terrestre, marítima e aérea em toda a Ásia e no Pacífico.

Soldados rebeldes do Estado de Shan, no sul de Myanmar, preparam-se para queimar um carregamento de anfetaminas apreendidas, 6 de junho de 2007 AP Photo

O Nordeste de Myanmar faz parte do infame "Triângulo Dourado", onde as fronteiras de Myanmar, Laos e Tailândia se encontram.

Historicamente, a produção de ópio e heroína floresceu nesta região, em grande parte devido à falta de lei nas zonas fronteiriças, onde o governo central de Myanmar exerce apenas um controlo mínimo sobre várias milícias de minorias étnicas, algumas delas parceiras no tráfico de droga.