Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

New York Times processa Pentágono por causa das novas regras de acesso dos media

A primeira página do New York Times numa banca de jornais, 5 de dezembro de 2015
A primeira página do New York Times numa banca de jornais, 5 de dezembro de 2015 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Segundo o Pentágono, trata-se de regras de "bom senso" que protegem os militares da divulgação de informações que os possam colocar em perigo.

O jornal norte-americano The New York Times interpôs uma ação judicial contra o Pentágono na quinta-feira, tentando anular as novas regras impostas pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, que levaram a que a maioria dos meios de comunicação social fossem banidos do edifício.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Segundo o Times, as regras violam a liberdade de expressão e o devido processo legal da Constituição, uma vez que dão a Hegseth o poder de determinar por si próprio se um jornalista deve ser banido.

Meios de comunicação como o Times abandonaram o Pentágono em vez de aceitarem as regras como condição para obterem credenciais de imprensa.

A sala de imprensa do Pentágono inclui agora maioritariamente meios de comunicação conservadores que concordaram com as novas regras.

"A política é uma tentativa de exercer controlo sobre as notícias que desagradam ao governo", disse Charles Stadtlander, porta-voz do Times, depois de o caso ter sido apresentado ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos (EUA) em Washington.

O Pentágono não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre a ação judicial.

Pete Hegseth, Secretário da Defesa, fala durante uma reunião do Conselho de Ministros na Casa Branca, 2 de dezembro de 2025
Pete Hegseth, Secretário da Defesa, fala durante uma reunião do Conselho de Ministros na Casa Branca, 2 de dezembro de 2025 AP Photo

Reportagem sobre o Pentágono à distância

Apesar de terem perdido as suas credenciais, os meios de comunicação social a quem foi negado o acesso ao Pentágono continuaram a fazer reportagens sobre as Forças Armadas americanas.

Na semana passada, o Times fez a cobertura de artigos que questionavam o papel de Hegseth em ataques militares a barcos com alegados traficantes de droga, incluindo um que foi alvo de um segundo ataque depois de terem sido detetados sobreviventes.

No entanto, o Times afirmou que a recusa de acesso ao Pentágono restringe a capacidade dos seus repórteres de fazerem o seu trabalho. Como a nova política dá a Hegseth o direito de expulsar os repórteres que trabalham em histórias que não lhe agradam, mesmo que essas histórias não envolvam informações confidenciais, isso tem um efeito inibidor sobre os jornalistas, argumentou o jornal em documentos judiciais.

Repórter do Washington Post guarda as placas com os nomes de várias organizações noticiosas enquanto ela e colegas deixam a área de imprensa do Pentágono, outubro de 2025
Repórter do Washington Post guarda as placas com os nomes de várias organizações noticiosas enquanto ela e colegas deixam a área de imprensa do Pentágono, outubro de 2025 AP Photo

Os advogados também receiam que restrições semelhantes possam ser aplicadas noutras agências federais.

O Pentágono argumentou que a política impõe regras de "bom senso" que protegem os militares da divulgação de informações que os possam colocar em perigo.

Durante o seu briefing na terça-feira, o secretário de imprensa do Pentágono, Kingsley Wilson, disse que os meios de comunicação social antigos não fazem falta.

"O povo americano não confia nesses propagandistas porque eles deixaram de dizer a verdade", disse Wilson.

"Por isso, não vamos implorar a esses antigos guardiões para voltarem e não vamos reconstruir um modelo quebrado só para os apaziguar."

Related

Meios de comunicação que chegam a milhões

Vários meios de comunicação social cuja cobertura atinge milhões de pessoas, incluindo a Associated Press (AP), o Washington Post e a CNN, pediram ao Pentágono acesso ao briefing de Wilson. Foi-lhes negado e foi-lhes dito que era apenas para a imprensa acreditada.

O Times cita o comentário de Wilson sobre os "propagandistas" como prova de que o Pentágono está a discriminar os jornalistas pelos seus pontos de vista.

Pentágono em Washington, 27 de agosto de 2023
Pentágono em Washington, 27 de agosto de 2023 AP Photo

Este é o mesmo argumento que a AP está a usar para impedir o presidente norte-americano Donald Trump de negar o acesso dos seus jornalistas a eventos na Sala Oval e no Air Force One, avião presidencial.

O processo da AP está atualmente a decorrer no sistema judicial federal.

Os advogados do Times dizem acreditar que o seu caso de discriminação de ponto de vista é mais forte porque os repórteres do Times já não têm credenciais para entrar no Pentágono. Os jornalistas da AP podem entrar na Casa Branca, mas não em alguns eventos específicos.

O caso do Times está a ser apresentado em nome do jornal e de um dos seus repórteres, Julian E. Barnes. O Departamento de Defesa, Hegseth e o porta-voz principal do Pentágono, Sean Parnell, são citados como arguidos.

Num comunicado, a Associação de Imprensa do Pentágono, um grupo que representa os jornalistas que cobrem a agência, disse que se sentia encorajada pelo "esforço do Times para defender a liberdade de imprensa".

Edifício do The New York Times, 20 de outubro de 2011
Edifício do The New York Times, 20 de outubro de 2011 AP Photo

"A tentativa do Departamento de Defesa de limitar a forma como os repórteres credenciados recolhem as notícias e a informação que podem publicar é contrária a uma imprensa livre e independente e proibida pela Primeira Emenda", afirma o comunicado.

Embora tenha apresentado a sua ação judicial de forma individual para poder agir rapidamente, o Times disse que gostaria de contar com o apoio de outras organizações noticiosas.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

EUA enviam o seu maior porta-aviões para as Caraíbas

Secretário de Estado dos EUA recebe o homólogo alemão no Pentágono

Trump diz que os EUA vão enviar mais armas para a Ucrânia, dias depois de o Pentágono ter ordenado pausa nas entregas