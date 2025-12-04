New York Times processa Pentágono por causa das novas regras de acesso dos media

O jornal norte-americano The New York Times interpôs uma ação judicial contra o Pentágono na quinta-feira, tentando anular as novas regras impostas pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, que levaram a que a maioria dos meios de comunicação social fossem banidos do edifício.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Segundo o Times, as regras violam a liberdade de expressão e o devido processo legal da Constituição, uma vez que dão a Hegseth o poder de determinar por si próprio se um jornalista deve ser banido.

Meios de comunicação como o Times abandonaram o Pentágono em vez de aceitarem as regras como condição para obterem credenciais de imprensa.

A sala de imprensa do Pentágono inclui agora maioritariamente meios de comunicação conservadores que concordaram com as novas regras.

"A política é uma tentativa de exercer controlo sobre as notícias que desagradam ao governo", disse Charles Stadtlander, porta-voz do Times, depois de o caso ter sido apresentado ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos (EUA) em Washington.

O Pentágono não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre a ação judicial.

Pete Hegseth, Secretário da Defesa, fala durante uma reunião do Conselho de Ministros na Casa Branca, 2 de dezembro de 2025 AP Photo

Reportagem sobre o Pentágono à distância

Apesar de terem perdido as suas credenciais, os meios de comunicação social a quem foi negado o acesso ao Pentágono continuaram a fazer reportagens sobre as Forças Armadas americanas.

Na semana passada, o Times fez a cobertura de artigos que questionavam o papel de Hegseth em ataques militares a barcos com alegados traficantes de droga, incluindo um que foi alvo de um segundo ataque depois de terem sido detetados sobreviventes.

No entanto, o Times afirmou que a recusa de acesso ao Pentágono restringe a capacidade dos seus repórteres de fazerem o seu trabalho. Como a nova política dá a Hegseth o direito de expulsar os repórteres que trabalham em histórias que não lhe agradam, mesmo que essas histórias não envolvam informações confidenciais, isso tem um efeito inibidor sobre os jornalistas, argumentou o jornal em documentos judiciais.

Repórter do Washington Post guarda as placas com os nomes de várias organizações noticiosas enquanto ela e colegas deixam a área de imprensa do Pentágono, outubro de 2025 AP Photo

Os advogados também receiam que restrições semelhantes possam ser aplicadas noutras agências federais.

O Pentágono argumentou que a política impõe regras de "bom senso" que protegem os militares da divulgação de informações que os possam colocar em perigo.

Durante o seu briefing na terça-feira, o secretário de imprensa do Pentágono, Kingsley Wilson, disse que os meios de comunicação social antigos não fazem falta.

"O povo americano não confia nesses propagandistas porque eles deixaram de dizer a verdade", disse Wilson.

"Por isso, não vamos implorar a esses antigos guardiões para voltarem e não vamos reconstruir um modelo quebrado só para os apaziguar."

Meios de comunicação que chegam a milhões

Vários meios de comunicação social cuja cobertura atinge milhões de pessoas, incluindo a Associated Press (AP), o Washington Post e a CNN, pediram ao Pentágono acesso ao briefing de Wilson. Foi-lhes negado e foi-lhes dito que era apenas para a imprensa acreditada.

O Times cita o comentário de Wilson sobre os "propagandistas" como prova de que o Pentágono está a discriminar os jornalistas pelos seus pontos de vista.

Pentágono em Washington, 27 de agosto de 2023 AP Photo

Este é o mesmo argumento que a AP está a usar para impedir o presidente norte-americano Donald Trump de negar o acesso dos seus jornalistas a eventos na Sala Oval e no Air Force One, avião presidencial.

O processo da AP está atualmente a decorrer no sistema judicial federal.

Os advogados do Times dizem acreditar que o seu caso de discriminação de ponto de vista é mais forte porque os repórteres do Times já não têm credenciais para entrar no Pentágono. Os jornalistas da AP podem entrar na Casa Branca, mas não em alguns eventos específicos.

O caso do Times está a ser apresentado em nome do jornal e de um dos seus repórteres, Julian E. Barnes. O Departamento de Defesa, Hegseth e o porta-voz principal do Pentágono, Sean Parnell, são citados como arguidos.

Num comunicado, a Associação de Imprensa do Pentágono, um grupo que representa os jornalistas que cobrem a agência, disse que se sentia encorajada pelo "esforço do Times para defender a liberdade de imprensa".

Edifício do The New York Times, 20 de outubro de 2011 AP Photo

"A tentativa do Departamento de Defesa de limitar a forma como os repórteres credenciados recolhem as notícias e a informação que podem publicar é contrária a uma imprensa livre e independente e proibida pela Primeira Emenda", afirma o comunicado.

Embora tenha apresentado a sua ação judicial de forma individual para poder agir rapidamente, o Times disse que gostaria de contar com o apoio de outras organizações noticiosas.