Secretário de Estado dos EUA recebe o homólogo alemão no Pentágono

O secretário de Estado dos EUA, Pete Hegseth, recebeu o seu homólogo alemão no Pentágono na segunda-feira.

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O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorious, foi recebido com guarda de honra antes de manter conversações bilaterais com Hegseth, nas quais deverão ter discutido a transferência de sistemas de mísseis Patriot.

A reunião teve lugar depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter recebido o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, na Casa Branca.

Trump afirmou que os membros da NATO vão comprar "milhares e milhares de milhões" de dólares de armamento americano, incluindo mísseis Patriot, e transferir as munições para a Ucrânia, no âmbito de um acordo que visa ajudar Kiev a defender-se da invasão russa em curso.

O presidente norte-americano afirmou que a medida deveria servir de aviso ao presidente russo, Vladimir Putin, de que está seriamente empenhado em pôr termo à guerra.

Os EUA também estão prontos para implementar em 50 dias tarifas de 100% sobre a Rússia, em resposta à falta de interesse de Putin para acabar com a guerra na Ucrânia.

"Gastámos 250 mil milhões de dólares nesta guerra... e queremos vê-la terminar. Estou desiludido com Putin porque pensei que teríamos um acordo há dois meses", acrescentou.

O sistema de mísseis Patriot pode detetar e intercetar uma vasta gama de alvos aéreos, em particular mísseis balísticos de alta qualidade, e é considerado um dos melhores do mundo, numa altura em que Moscovo está a aumentar os seus ataques noturnos com mísseis e drones, no âmbito da guerra contra a Ucrânia, que já vai no seu quarto ano.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse na Conferência de Recuperação da Ucrânia, em Roma, na quinta-feira, que a Alemanha vai pagar dois dos sistemas, enquanto a Noruega concordou em fornecer um.

Outros parceiros europeus também disseram que estão preparados para ajudar, disse Zelenskyy.