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Trump promete tarifas "severas” de 100% à Rússia se não houver acordo sobre a Ucrânia em 50 dias

O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, dão uma conferência de imprensa na Casa Branca, a 14 de julho de 2025
O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, dão uma conferência de imprensa na Casa Branca, a 14 de julho de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a Últimas notícias
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Trump manifestou publicamente a sua irritação com a relutância do presidente russo, Vladimir Putin, em chegar a um acordo de paz na Ucrânia, acusando o líder russo de estar a atirar "tretas" a Washington.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira ter fechado um acordo com a NATO para a compra das armas que serão entregues à Ucrânia, ao reunir-se em Washington com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

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"Fizemos um acordo hoje em que vamos enviar armas para (a Ucrânia) e a NATO vai pagar por isso", anunciou Trump numa conferência de imprensa na Casa Branca.

Os Estados Unidos estão prontos para aplicar tarifas de 100% sobre a Rússia em resposta à falta de interesse do presidente Vladimir Putin em acabar com a guerra na Ucrânia, que pode entrar em vigor em 50 dias, segundo Trump.

"Estamos muito descontentes com a Rússia e vamos aplicar tarifas muito severas... a cerca de 100%", disse Trump.

"Gastámos 250 mil milhões de dólares nesta guerra ... e queremos vê-la terminar. Estou desiludido com Putin porque pensei que teríamos um acordo há dois meses", acrescentou.

Trump manifestou publicamente a sua irritação com a relutância do presidente da Rússia, Vladimir Putin, em chegar a um acordo de paz na Ucrânia, acusando o líder russo de atirar "tretas" a Washington.

"Estou muito desiludido com o presidente Putin", disse Trump.

"Pensei que ele era alguém que falava a sério. E ele vai falar tão bem e depois vai bombardear pessoas à noite. Não gostamos disso".

Numa reviravolta na semana passada, Trump disse que Washington iria enviar armas sofisticadas, incluindo sistemas de defesa aérea Patriot, para a Ucrânia através da NATO.

Pessoas olham para um edifício residencial danificado após um ataque aéreo russo em Lviv, 12 de julho de 2025
Pessoas olham para um edifício residencial danificado após um ataque aéreo russo em Lviv, 12 de julho de 2025 AP

O sistema de mísseis Patriot pode detetar e intercetar uma vasta gama de alvos aéreos, em particular mísseis balísticos de alta qualidade, e é considerado um dos melhores do mundo, numa altura em que Moscovo está a aumentar os seus ataques noturnos com mísseis e drones, no âmbito da sua guerra total contra a Ucrânia, que já vai no seu quarto ano.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse na Conferência de Recuperação da Ucrânia, em Roma, na quinta-feira, que a Alemanha vai pagar dois dos sistemas, enquanto a Noruega concordou em fornecer um.

Outros parceiros europeus também disseram estar preparados para ajudar, disse Zelenskyy.

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O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou na sexta-feira que algumas das armas fabricadas nos EUA que a Ucrânia pretende obter já se encontram em países aliados da NATO na Europa.

Essas armas podem ser transferidas para a Ucrânia rapidamente, com os países europeus a comprarem substitutos aos EUA, disse.

"É muito mais rápido transferir algo, por exemplo, da Alemanha para a Ucrânia do que encomendá-lo a uma fábrica (dos EUA) e levá-lo para lá", disse Rubio aos jornalistas durante uma visita à cimeira da ASEAN em Kuala Lumpur.

Após os repetidos ataques de drones e mísseis russos a Kiev, as autoridades anunciaram na sexta-feira que estão a criar um sistema global de interceção de drones no âmbito de um projeto denominado Clear Sky.

Mark Rutte, Secretário-Geral da NATO, na Chancelaria em Berlim, 9 de julho de 2025
Mark Rutte, Secretário-Geral da NATO, na Chancelaria em Berlim, 9 de julho de 2025 AP Photo

O projeto inclui um investimento de 260 milhões de hryvnia (cerca de 5,3 milhões de euros) em drones interceptores, formação de operadores e novas unidades móveis de resposta, de acordo com Tymur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev.

Rutte estará em Washington segunda e terça-feira para conversações com Trump, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, o Secretário da Defesa norte-americano Pete Hegseth e membros do Congresso.

"Vou ter uma reunião com o secretário-geral que chega amanhã", disse Trump aos jornalistas em Washington, no domingo à noite.

"Mas, basicamente, vamos enviar-lhes várias peças (de armas) muito sofisticadas e eles vão pagar-nos 100% por elas".

Trump e Rutte encontraram-se pela última vez na cimeira da NATO em Bruxelas, no final de junho.

Outras fontes • AP

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