Jornalistas americanos abandonam o Pentágono em protesto contra novas regras de informação

Dezenas de repórteres nos EUA entregaram os cartões de acesso e saíram do Pentágono na quarta-feira, em vez de concordarem com as restrições impostas pela administração Trump ao seu trabalho, afastando os jornalistas que cobrem as forças armadas americanas da sede do seu poder.

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A administração Trump chama as novas regras de "senso comum" para ajudar a regular uma imprensa "muito perturbadora".

Os meios de comunicação social foram quase unânimes em rejeitar as novas regras impostas pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, que deixariam os jornalistas vulneráveis à expulsão se tentassem reportar informações - classificadas ou não - que não tivessem sido aprovadas por Hegseth para divulgação.

Muitos dos repórteres esperaram para sair juntos às 16 horas, prazo estabelecido pelo Departamento de Defesa para deixarem o edifício, mas à medida que a hora se aproximava, caixas de documentos alinhavam-se num corredor do Pentágono e os repórteres carregavam cadeiras, uma fotocopiadora, livros e fotografias antigas para o parque de estacionamento, de espaços de trabalho subitamente abandonados. Pouco depois das 16 horas, cerca de 40 a 50 jornalistas saíram juntos depois de entregarem os seus crachás.

"É triste, mas também estou muito orgulhosa do corpo de imprensa que se manteve unido", disse Nancy Youssef, uma repórter do The Atlantic que tem uma secretária no Pentágono desde 2007.

Repórteres e fotógrafos ouvem o discurso do Presidente Donald Trump na Sala Oval da Casa Branca, sexta-feira, 10 de outubro de 2025, em Washington. (AP Photo/Alex Brandon) AP Photo

As regras do Pentágono surgem meses depois de uma grave falha de segurança, quando surgiu a notícia de que Hegseth tinha partilhado duas vezes planos de ataque militar no seu telefone privado com a mulher, o irmão e o advogado pessoal.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem estado envolvido em lutas judiciais contra os jornais The New York Times, CBS News, ABC News, The Wall Street Journal e The Associated Press no último ano.

No entanto, não é claro o impacto prático que as novas regras terão, embora as organizações noticiosas tenham prometido continuar a fazer uma cobertura robusta das forças armadas, independentemente do ponto de vista.

Trump apoia as novas regras

Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, na terça-feira, Trump apoiou as novas regras do seu secretário da Defesa. "Acho que ele considera a imprensa muito perturbadora em termos de paz mundial", disse Trump. "A imprensa é muito desonesta".

Mesmo antes de publicar a sua nova política de imprensa, Hegseth, um antigo apresentador do canal Fox News, tinha sistematicamente bloqueado o fluxo de informação. Realizou apenas duas reuniões formais com a imprensa, proibiu os jornalistas de acederem a muitas partes do Pentágono sem escolta e iniciou investigações sobre fugas de informação para os meios de comunicação social.

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Ele chamou as suas novas regras de “bom senso” e disse que a exigência de que os jornalistas assinem um documento descrevendo as regras significa que eles reconhecem as novas regras, não necessariamente que concordam com elas. Mas os jornalistas veem isso como uma distinção sem diferença.

"O que eles estão realmente a fazer é querer dar informação ao jornalista, e essa seria a sua história. Isso não é jornalismo", disse Jack Keane, um general reformado do exército dos EUA e analista da Fox News, a antiga rede de Hegseth.

As regras foram criticadas pela Associação de Imprensa do Pentágono, que tem cerca de 101 membros que representam 56 grupos noticiosos. Numerosos meios de comunicação social, que vão desde os meios de comunicação social como a Newsmax e a Fox até aos meios de comunicação social mais antigos como o The New York Times e a The Associated Press, aconselharam os seus repórteres a demitirem-se em vez de assinarem os novos regulamentos.