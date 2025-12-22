Atiradores da praia de Bondi também lançaram bombas que não detonaram

Os dois homens armados acusados de matar 15 pessoas na praia de Bondi, em Sydney, lançaram engenhos explosivos caseiros, incluindo bombas de bolas de ténis, que não explodiram, contra a multidão que participava numa celebração do Hanukkah na famosa praia, segundo a polícia australiana.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

A descoberta surge depois de ter sido tornada pública a exposição dos factos pela polícia, na sequência da comparência em tribunal do filho de 24 anos, Naveed Akram, num hospital de Sydney, na segunda-feira.

A dupla também realizou "treino com armas de fogo" numa zona rural de Nova Gales do Sul, nos arredores de Sydney, informou a Australian Broadcasting Corporation (ABC), citando documentos policiais. A dupla terá planeado o ataque durante vários meses.

A emissora pública acrescentou que o pai de 50 anos, que foi morto a tiro pela polícia no local, tinha gravado um vídeo sobre a "justificação" do ataque. Os homens teriam jurado fidelidade ao grupo radical Estado Islâmico (EI) e a polícia encontrou bandeiras do grupo terrorista no seu carro, juntamente com pelo menos dois engenhos explosivos improvisados.

Ao acordar do coma, Naveed Akram foi acusado de 59 crimes, incluindo 15 acusações de homicídio, 40 acusações de causar danos com intenção de homicídio em relação aos sobreviventes feridos e uma de cometer um ato terrorista.

No início do mês, Naveed Akram e o seu pai, Sajid Akram, de 50 anos, abriram fogo contra as pessoas que participavam num evento para assinalar o início de um festival de Hanukkah de oito dias na praia de Bondi, na capital australiana. Foi o pior tiroteio em massa do país desde 1996, quando um atirador solitário matou 35 pessoas na Tasmânia.

Apesar de ter algumas das leis de controlo de armas mais rigorosas do mundo desde o tiroteio em massa de há quase três décadas, o governo de Nova Gales do Sul apresentou ao Parlamento, na segunda-feira, novos projetos de lei que restringiriam ainda mais a posse de armas de fogo.

Leis de restrição de armas na Austrália

De acordo com as novas restrições, ter a nacionalidade australiana passaria a ser uma condição para se poder obter uma licença de porte de armas de fogo e o número de armas de fogo que um indivíduo pode possuir seria limitado a quatro, com a exclusão de certos grupos, como os agricultores.

"A legislação proíbe a exibição pública de símbolos terroristas, proíbe a violência e o incitamento à violência em Nova Gales do Sul e confere à polícia poderes mais fortes durante as assembleias públicas", declarou o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Chris Minss, em Sydney, na segunda-feira.

"A lei também prevê as reformas mais rigorosas do país no domínio das armas de fogo. Restringe efetivamente o acesso a armas de alto risco, reforçando os regimes de licenciamento, armazenamento e fiscalização no Estado."

Minns reconheceu que a alteração legislativa iria encontrar oposição tanto no Parlamento como junto do público.

"Em muitas das medidas que estamos a propor, ouvi membros do público dizerem que fomos longe demais, mas acredito firmemente que estas alterações à lei e à legislação em Nova Gales do Sul são fundamentalmente importantes para manter as pessoas deste Estado seguras."