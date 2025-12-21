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Homem observa homenagem floral na ponte de Bondi Beach, em Sydney, domingo, 21 de dezembro de 2025, após o tiroteio em Bondi de 14 de dezembro
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Vídeo. Austrália assinala Dia de Reflexão pelas vítimas do tiroteio em Bondi Beach

Últimas notícias:

Australianos vão acender velas no domingo para assinalar o ataque a um festival judaico que matou 15 pessoas; foi declarado um Dia Nacional de Reflexão.

Australianos vão acender velas no domingo para assinalar o momento em que os primeiros disparos soaram em Bondi Beach há uma semana.

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No Bondi Pavilion, líderes indígenas realizaram uma cerimónia com fumo junto a um memorial crescente de flores e mensagens.

Governadora-geral Sam Mostyn juntou-se a centenas de mulheres e raparigas vestidas de branco para depositar flores, a convite de grupos judaicos.

Hastearam-se bandeiras a meia haste, iluminaram-se edifícios de amarelo e as emissoras observaram um minuto de silêncio às 18:47.

Ataque a um festival judaico durante o Hanucá matou 15 pessoas e deixou o país abalado.

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