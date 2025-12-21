Vídeo. Austrália assinala Dia de Reflexão pelas vítimas do tiroteio em Bondi Beach

Australianos vão acender velas no domingo para assinalar o momento em que os primeiros disparos soaram em Bondi Beach há uma semana.
No Bondi Pavilion, líderes indígenas realizaram uma cerimónia com fumo junto a um memorial crescente de flores e mensagens.
Governadora-geral Sam Mostyn juntou-se a centenas de mulheres e raparigas vestidas de branco para depositar flores, a convite de grupos judaicos.
Hastearam-se bandeiras a meia haste, iluminaram-se edifícios de amarelo e as emissoras observaram um minuto de silêncio às 18:47.
Ataque a um festival judaico durante o Hanucá matou 15 pessoas e deixou o país abalado.