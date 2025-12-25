Declarado "estado de crise" na Macedónia do Norte devido aos bloqueios agrícolas na Grécia

O governo da Macedónia do Norte declarou o "estado de crise" no fornecimento de eletricidade em todo o país devido a graves dificuldades no fornecimento de fuelóleo proveniente da Grécia.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Esta medida, que implica praticamente a utilização das reservas estatais de fuelóleo, terá uma duração de sete dias.

"Esta decisão deve-se à incapacidade de fornecimento de fuelóleo, essencial para a produção (de eletricidade). As reservas estatais de fuelóleo derivado do petróleo serão transferidas sem compensação e a ESM (empresa pública de eletricidade da Macedónia do Norte) é obrigada a informar o governo e o Ministério das Finanças sobre o consumo de fuelóleo", afirma um comunicado do governo da Macedónia do Norte após uma reunião do Conselho de Ministros.

A empresa pública de eletricidade ESM solicitou ao governo do país, nos últimos dias, que declarasse o estado de crise devido a graves dificuldades no fornecimento de lenhite e fuelóleo provenientes da Grécia. As dificuldades são atribuídas aos bloqueios impostos pelos agricultores gregos na fronteira da Grécia com a Macedónia do Norte, o que afeta o abastecimento regular do país com recursos energéticos essenciais para a produção de eletricidade.

A empresa pública, no seu pedido ao governo para declarar o estado de crise, referiu que tal era considerado necessário para permitir a utilização das reservas do Estado e para garantir a suficiência energética até ao restabelecimento do funcionamento normal dos postos fronteiriços, que foi perturbado pelas mobilizações agrícolas na Grécia.

A maior parte da produção de eletricidade na Macedónia do Norte é assegurada por centrais da empresa pública que utilizam lenhite e fuelóleo como combustível.