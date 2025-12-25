Turquia detém mais de 100 alegados membros do Estado Islâmico por planearem ataques

A Turquia lançou esta quinta-feira uma operação de grande envergadura contra o Estado Islâmico, no âmbito de uma investigação da Procuradoria-Geral de Istambul sobre possíveis atentados contra eventos de Natal e Ano Novo.

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O Ministério Público anunciou que foram efetuadas rusgas simultâneas contra suspeitos que alegadamente se preparavam para realizar ataques de acordo com os apelos da organização.

Foi emitido um mandado de captura para 137 pessoas no âmbito da investigação, tendo sido detidos 115 suspeitos em operações organizadas em 124 domicílios em Istambul.

Durante as buscas, foram apreendidas pistolas, cartuchos e muitos documentos relativos à organização.

Numa declaração do Procurador-Geral, lê-se que os suspeitos apelavam a ações especialmente contra os não muçulmanos durante o período de Natal e Ano Novo que se aproximava. Alguns dos suspeitos estavam ligados a zonas de conflito e outros tinham mandados de captura por crimes de terrorismo a nível nacional e internacional.

Estão ainda a ser envidados esforços para capturar os suspeitos em fuga, de acordo com a mesma declaração: "115 dos suspeitos foram detidos e a atividade ainda está em curso para os suspeitos que não puderam ser detidos. Serão fornecidas mais informações separadamente".

Investigação sobre o financiamento do ISIS

A Procuradoria-Geral de Ancara já emitira um mandado de detenção contra dez suspeitos na terça-feira, no âmbito de uma investigação sobre a estrutura financeira da organização do Estado Islâmico.

De acordo com as informações divulgadas pela agência de notícias Demirören (DHA) na terça-feira, no estudo efetuado pelo Gabinete de Investigação de Crimes de Terrorismo, a estrutura da organização em Ancara foi decifrada com base em relatórios da Comissão de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) e na análise de redes sociais.

Foi determinado que os suspeitos forneciam ajuda em dinheiro aos membros da organização e às suas famílias nas zonas de conflito na Síria e foram acusados de financiamento do terrorismo.

Autoridades de Ancara em alerta

O Comando Provincial da polícia de Ancara avisou as suas unidades, numa carta datada de 19 de dezembro de 2025, de que o Estado Islâmico poderia levar a cabo ataques em Ancara e Istambul antes da véspera de Ano Novo.

Na carta, afirmava-se que havia relatos de planos de ataques simultâneos contra zonas de grande afluência de pessoas, nomeadamente centros comerciais e mercados públicos.

O aviso incluía também a possibilidade de os ataques poderem ser levados a cabo por diferentes métodos, como ações armadas, ataques suicidas, carros-bomba, ataques com drones ou a condução de veículos contra multidões.

O Estado Islâmico já realizou ataques sangrentos em diferentes partes da Turquia.

A 10 de outubro de 2015, bombistas suicidas do Estado Islâmico atacaram uma manifestação pela paz em Ancara , matando 103 pessoas. Foi revelado que a polícia tinha sido avisada antes do ataque, mas não foram tomadas as devidas precauções. Estão a decorrer os julgamentos relacionados com o atentado.

Na véspera de Ano Novo de 2017, 39 pessoas perderam a vida no ataque armado à discoteca Reina.

Além disso, centenas de civis perderam a vida em ataques do Estado Islâmico no Aeroporto Atatürk, em Suruç e em Diyarbakır.