O Ministério Público lituano acusou seis cidadãos estrangeiros de terrorismo na sexta-feira, na sequência de uma tentativa falhada de incendiar equipamento militar destinado à Ucrânia em 2024.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Entre os suspeitos contam-se um cidadão espanhol, um cidadão com dupla nacionalidade espanhola e colombiana e cidadãos da Colômbia, Cuba, Rússia e Bielorrússia, informou o procurador Arturas Urbelis.

Os procuradores afirmaram que a investigação fornece "suspeitas razoáveis" de que os atos foram realizados sob instruções da agência de inteligência militar russa, GRU.

O alvo era a empresa lituana TVC Solutions e as estações de rádio móveis que a empresa fabrica para as forças armadas ucranianas, segundo os procuradores. Estes indicaram, ainda, que os suspeitos foram vistos por transeuntes, o que impediu o ataque.

Dois suspeitos fugiram para a Letónia e foram detidos no mesmo dia. Um cidadão russo e um cidadão bielorrusso deslocaram-se à Lituânia para tentar um segundo ataque incendiário, mas também falharam.

Um cidadão cubano chegou da Rússia para avaliar os danos, mas foi detido ao tentar sair da Lituânia, segundo as autoridades.

Os seis são acusados de financiamento de atividades terroristas, tentativa de cometer um ato terrorista e participação num grupo terrorista. A acusação de participação num grupo tem uma pena máxima de 15 anos.

Quatro outros suspeitos estão a ser investigados por coordenarem o ataque, incluindo um cidadão colombiano que aguarda extradição para a Lituânia. Foram emitidos três mandados de captura internacionais para os restantes suspeitos.

Os procuradores ligaram os suspeitos a ataques na Chéquia, incluindo tentativas de incendiar autocarros, uma estação de correios, centros comerciais e um cinema em Praga.

Um dos suspeitos tentou incendiar um armazém de papel na Roménia e infraestruturas de petróleo e gás. O grupo também atacou armazéns na Polónia.