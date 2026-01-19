Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Do dirigível de Umberto Nobile aos satélites: quando a Itália se atreveu a explorar o Ártico

O dirigível Italia sobrevoa a paisagem perto de Estocolmo, Suécia, em 7 de maio de 1928
O dirigível Italia sobrevoa a paisagem perto de Estocolmo, Suécia, em 7 de maio de 1928 Direitos de autor  AP/1928 AP
Direitos de autor AP/1928 AP
De Stefania De Michele
Publicado a
Desde a expedição histórica e dramática de Umberto Nobile com o dirigível "Italia" à investigação científica atual, o Ártico passou de uma fronteira inexplorada para o centro nevrálgico do clima, dos recursos e da estratégia global.

Quando Umberto Nobile descolou de Svalbard a bordo do dirigível Italia em 1928, o Ártico era um espaço de incerteza geográfica e de ambição humana.

Hoje, quase um século depois, esse mesmo espaço tornou-se um dos nós estratégicos mais sensíveis do planeta.

A comparação entre estas duas épocas não é apenas uma questão de progresso tecnológico: conta a história da transição da exploração como conquista para o Ártico como recurso, laboratório climático e teatro geopolítico.

A era das expedições: objetivos e meios

Na década de 1920, o Grande Norte representava uma das últimas zonas não cartografadas da Terra. As expedições polares tinham três objetivos principais: científico, tecnológico e político. No caso de Nobile, estes elementos estavam intimamente ligados.

O dirigível Italia tinha cerca de 106 metros de comprimento, com um volume de mais de 19 mil metros cúbicos de hidrogénio. Podia transportar cerca de 20 homens, instrumentos científicos, combustível e provisões para missões longas.

A bordo, eram efetuadas medições da pressão atmosférica, da temperatura, do campo magnético terrestre e observações diretas da massa de gelo. As rotas eram planeadas com mapas incompletos e corrigidas em voo, com base na experiência das tripulações e numa tecnologia de navegação ainda imprecisa.

O dirigível Italia partiu de Stolp, na costa da Pomerânia, Alemanha, para a segunda etapa do voo de Itália para o Pólo Norte
O dirigível Italia partiu de Stolp, na costa alemã da Pomerânia, para a segunda etapa do voo de Itália para o Pólo Norte AP/AP1928

O coração geográfico da aventura era o Oceano Ártico central: uma região sem pontos de referência, dominada por gelos movediços e condições climatéricas extremas.

Svalbard funcionou como um posto avançado europeu em direção ao Pólo, enquanto a Gronelândiapermaneceu à margem direta das expedições de Nobile, apesar de ser um dos grandes pilares geográficos da bacia do Ártico.

O fracasso da aventura italiana pôs em evidência os limites desta abordagem: meios pioneiros, conhecimentos parciais, margens de erro mínimas. A exploração estava ainda ligada ao heroísmo individual e ao risco direto.

O desastre do dirigível Italia

A aventura de Umberto Nobile com o dirigível Italia terminou de forma dramática a 25 de maio de 1928, durante o voo de regresso do Pólo Norte para a base em Svalbard. Depois de ter atingido com êxito o Pólo e de ter efetuado as observações científicas planeadas, o dirigível foi atingido por condições meteorológicas subitamente adversas e perdeu altitude, embatendo no bloco de gelo do Oceano Ártico, a nordeste de Svalbard.

Alguns dos tripulantes morreram imediatamente após o impacto, enquanto parte do navio se desprendeu e desapareceu com outros homens a bordo, que nunca foram encontrados.

No entanto, Umberto Nobile e vários companheiros foram projetados para o gelo e sobreviveram ao acidente, refugiando-se no que viria a ser conhecido como a "Tenda Vermelha", colorida com anilina para a tornar visível de cima. Durante semanas, os sobreviventes resistiram em condições extremas, graças a provisões mínimas e a um rádio de emergência que, contra todas as probabilidades, conseguiu transmitir sinais de socorro intercetados por radioamadores europeus.

O General Umberto Nobile na base do Estreito de Hinlopen, na Noruega, a 21 de julho de 1928, depois de ter sido resgatado
O General Umberto Nobile na base do Estreito de Hinlopen, na Noruega, em 21 de julho de 1928, depois de ter sido resgatado AP/1928 AP

O salvamento foi longo e internacional, envolvendo navios e aviões de vários países; o grande explorador norueguês Roald Amundsen partiu para se juntar às buscas, mas o seu avião desapareceu no ar durante a missão. O acontecimento marcou profundamente a opinião pública mundial e encerrou simbolicamente a época heróica da exploração polar, deixando para trás uma das histórias mais dramáticas e fascinantes da aventura humana no Ártico.

O feito de Nobile em filme

A história da expedição italiana também entrou no imaginário cinematográfico com A Tenda Vermelha, um filme de 1969 realizado por Mikhail Kalatozov e feito como uma coprodução internacional entre a Itália e a União Soviética.

O filme, protagonizado por Peter Finch como Umberto Nobile, Sean Connery como Roald Amundsen e Claudia Cardinale num papel fictício, evoca o desastre do dirigível e o dramático período de sobrevivência no bloco de gelo do Ártico.

Mais do que uma reconstrução histórica rigorosa, o filme oferece uma reflexão moral e humana sobre a exploração, o sentido de responsabilidade do comandante e o preço pago pela conquista do limite extremo, ajudando a fixar a "Tenda Vermelha" como um dos símbolos mais poderosos da epopeia polar do século XX.

O que se procurava então no Norte?

O Ártico dos anos 20 era uma questão de prestígio. Atingir o Pólo Norte, atravessá-lo ou sobrevoá-lo significava demonstrar superioridade técnica e científica. Os Estados investiam nas expedições como instrumentos de projeção internacional.

Itália, graças a Nobile, conseguiu temporariamente colocar-se na linha da frente, competindo com a Noruega, Estados Unidos e a União Soviética.

O conhecimento científico produzido era real, mas ainda fragmentário. Tratava-se de recolher dados de base, de abrir rotas, de demonstrar que o Ártico podia ser atravessado e, em perspetiva, utilizado.

Ártico contemporâneo: a Gronelândia no centro

No século XXI, a Gronelândia tornou-se um dos centros da nova atenção global sobre o Grande Norte. Sob a sua calota polar e ao longo da sua costa encontram-se depósitos de terras raras, minerais cruciais para as tecnologias estratégicas: baterias, turbinas eólicas, smartphones, sistemas militares. Num contexto de transição energética, estes materiais tornaram-se cruciais.

Ao mesmo tempo, a fusão progressiva dos gelos torna-os mais acessíveis:

  • recursos minerais e potencialmente energéticos;
  • novas rotas marítimas no Ártico, que podem reduzir significativamente as distâncias entre a Europa e a Ásia;
  • espaços de influência militar e estratégica.

Não é por acaso que os Estados Unidos, a China e a Rússia intensificaram a sua presença no Ártico.

Washington considera a Gronelândia uma peça fundamental para a segurança do Atlântico Norte; Moscovo investe fortemente em infraestruturas e bases ao longo da rota russa para o Ártico; Pequim, embora não seja um Estado ártico, autodenomina-se um "Estado quase ártico" e investe na investigação e em parcerias económicas.

Os meios actuais: explorar sem pôr os pés no gelo

A diferença mais evidente em relação ao tempo de Umberto Nobile reside nos meios utilizados.

Hoje em dia, o Ártico já não é explorado através de expedições episódicas, mas é constantemente monitorizado graças a uma rede integrada de satélites de observação da Terra capazes de medir a espessura do gelo e as variações sazonais, radares e sensores automáticos instalados na plataforma de gelo e nos mares polares, drones aéreos e submarinos utilizados para operar em condições extremas, quebra-gelos de nova geração - nalguns casos com propulsão nuclear - e modelos climáticos avançados capazes de integrar enormes quantidades de dados.

Na Gronelândia, estações científicas permanentes recolhem informações contínuas sobre a temperatura, a composição atmosférica e a dinâmica glaciar, tornando a exploração um processo constante e sistemático.

O risco humano direto está agora muito reduzido, enquanto o peso da capacidade tecnológica e computacional na compreensão e governação do Grande Norte está a aumentar decisivamente.

A Europa e a Itália no novo cenário ártico

Se na década de 1920 a Itália podia aspirar a um papel de liderança, atualmente a sua contribuição é sobretudo a nível científico e de cooperação. Os investigadores italianos participam em programas internacionais na Gronelândia e em Svalbard, enquanto a Agência Espacial Europeia fornece instrumentos fundamentais para a monitorização do clima do Ártico.

A Europa no seu conjunto tenta equilibrar os interesses económicos, a segurança e os objetivos ambientais.

Embora não disponha do poderio militar dos Estados Unidos ou da Rússia no Ártico, a União Europeia desempenha um papel central na produção de conhecimentos e na regulação internacional da região.

A comparação entre o Ártico de Nobile e o atual mostra uma continuidade surpreendente: o Grande Norte continua a ser um espaço de projeção do poder humano. O que muda é a forma desse poder. Onde antes voavam dirigíveis carregados de homens e bandeiras, hoje orbitam satélites e movem-se capitais, interesses industriais e estratégias geopolíticas.

A epopeia de Umberto Nobile pertence a uma época em que chegar lá era o problema. Hoje, no Ártico em fusão, a questão é o que fazer quando tudo se torna acessível. A Gronelândia, de uma massa de gelo aparentemente imóvel, passou a ser um dos locais onde está em jogo o futuro climático, económico e político do planeta.

