Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Europa pode defender-se mas não pode substituir o "guarda-chuva nuclear" dos EUA, diz Kubilius à Euronews

O Comissário Europeu para a Defesa e o Espaço, Andrius Kubilius, fala durante uma conferência de imprensa sobre o Livro Branco sobre o Futuro da Defesa Europeia e a iniciativa REARM Europe
O Comissário Europeu para a Defesa e o Espaço, Andrius Kubilius, fala durante uma conferência de imprensa sobre o Livro Branco sobre o Futuro da Defesa Europeia e a iniciativa REARM Europe Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O comissário europeu Kubilius disse à Euronews que concorda com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, quando diz que a UE depende das protecções nucleares dos EUA. Mas o mesmo não acontece quanto aos meios de guerra convencional.

Os europeus não podem substituir o "guarda-chuva nuclear" dos EUA, pelo menos por enquanto, mas quando se trata de defesa convencional a situação é diferente, disse o comissário europeu para a Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, à Euronews, esta quarta-feira.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou na segunda-feira que a União Europeia deve "continuar a sonhar" em tornar-se independente dos EUA, o seu maior aliado, em matéria de segurança e defesa.

"Se os comentários de Rutte se referem apenas à defesa nuclear e se Rutte quis dizer que os europeus devem deixar de sonhar com a possibilidade de se defenderem sem o guarda-chuva nuclear norte-americano, concordo com ele", afirmou Kubilius à Euronews. "Os norte-americanos disseram de uma forma muito clara que estão dispostos a manter este guarda-chuva e nós estamos satisfeitos com isso", acrescentou Kubilius.

De acordo com Kubilius, no que diz respeito à defesa convencional, é aqui que a Europa "precisa de estar preparada para se defender com muito menos dependência dps EUA". "É a realidade atual", diz.

Um exemplo prático desta realidade, explica Kubilius, é encontrar uma solução para substituir os cerca de 100.000 militares no ativo que o exército dos EUA tem atualmente estacionados na Europa e que desempenham "um papel crucial".

Kubilius insiste que a UE precisa de compreender exatamente o que terá de substituir se os EUA decidirem diminuir a sua presença no continente europeu, o que inclui "facilitadores estratégicos, material, coisas no espaço, na Terra, etc". "Estão a desempenhar o papel que os especialistas chamam de força militar de apoio na Europa. A questão é saber como vamos substituir essa capacidade".

Related

Outra questão que permanece sem resposta, de momento, é quando é que isso será possível e se será suficiente para fazer face a uma potencial ameaça da Rússia.

"Não posso dizer-vos uma data muito clara", admitiu Kubilius, ao comentar quando é que a UE poderá estar preparada para se defender sem os EUA.

"Temos de compreender que a Rússia, que é a maior ameaça para nós em termos convencionais para a segurança europeia, está a construir uma economia de guerra", afirmou.

"E se a paz na Ucrânia chegar, a Rússia não vai parar a sua economia de guerra. Continuarão a produzir como estão a produzir agora".

De acordo com o comissário Kubilius, se a UE não aumentar o seu grau de preparação, "dentro de alguns anos poderemos ter de enfrentar a questão de saber como podemos resistir ao poder militar russo".

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Rutte criticado por ter dito aos europeus para "continuarem a sonhar" com independência securitária face aos EUA

Rutte rejeita apelos para a independência da defesa da UE em relação aos EUA

Militares israelitas acreditam que EUA vão atacar Irão, avança Canal 13 de Israel