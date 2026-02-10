Macron apela a empréstimo comum para financiar futuro da Europa

O presidente francês Emmanuel Macron alertou que a Europa deve usar uma capacidade comum de endividamento da UE para impulsionar o investimento em setores estratégicos ou correr o risco de ser "deixada para trás" pelos EUA e pela China, antes da cimeira da UE na quinta-feira focada na competitividade.

Macron disse que a Europa deve preparar-se para novos confrontos com os EUA e tratar o recente "momento da Gronelândia" como um alerta para levar adiante reformas económicas há muito adiadas. A posição do presidente francês foi comunicada em entrevistas publicadas na terça-feira nos principais meios de comunicação europeus.

O líder francês alertou que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas aos países europeus que se opusessem à sua tentativa de assumir o controlo da Gronelândia, antes de recuar em Davos, em janeiro.

"Estamos atualmente numa fase que eu chamaria de 'momento Gronelândia'", disse Macron aos meios de comunicação.

"Há ameaças e intimidação. E então, de repente, Washington recua. E pensamos que acabou. Mas não acreditem nisso nem por um segundo. Todos os dias, há ameaças contra os produtos farmacêuticos, a tecnologia digital."

Macron afirmou que a administração Trump estava a ser "abertamente antieuropeia" e a procurar o "desmembramento" da UE.

Não aos eurobonds é um "erro grave"

"A UE está subendividada em comparação com os Estados Unidos e a China. Num momento de corrida ao investimento tecnológico, não aproveitar esta capacidade de endividamento é um erro grave", afirmou Macron.

O líder francês renovou o seu apelo à dívida comum através de eurobonds, argumentando que a UE precisa de cerca de 1,2 biliões de euros por ano em investimento público e privado para tecnologias verdes e digitais, defesa e segurança.

"Agora é o momento de lançar uma capacidade comum de endividamento para estas despesas futuras, eurobonds orientados para o futuro", afirmou.

A UE utilizou a dívida conjunta em 2020 para relançar a economia europeia após a pandemia da COVID-19, mas as tentativas francesas de tornar essas ferramentas permanentes enfrentaram forte resistência da Alemanha e dos Estados-membros do norte, geralmente mais parcimoniosos.

Os líderes da UE realizarão um retiro informal na quinta-feira no Castelo de Alden Biesen, na Bélgica, para discutir o fortalecimento do mercado único, a redução das dependências económicas e o aumento da competitividade, com Mario Draghi e Enrico Letta a juntarem-se às discussões para partilhar as suas perspetivas.

"Quando há uma agressão flagrante, não devemos ceder ou tentar chegar a um acordo», afirmou Macron. "Tentámos esta estratégia durante meses e não está a funcionar. Mas, acima de tudo, leva estrategicamente a Europa a aumentar a sua dependência."

A cimeira de quinta-feira incluirá discussões sobre os planos liderados por França para uma estratégia "Made in Europe" que estabeleceria requisitos mínimos para o conteúdo europeu em produtos fabricados localmente.

A abordagem dividiu os países da UE e alarmou fabricantes de automóveis e outros líderes da indústria.