Monges budistas em "Caminhada pela Paz" pelos EUA chegam a Washington após 108 dias

Monges budistas que participam numa Caminhada pela Paz percorrem um bairro na terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, em Washington.
Monges budistas que participam numa Caminhada pela Paz percorrem um bairro na terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, em Washington. Direitos de autor  AP Photo/Mark Schiefelbein
Direitos de autor AP Photo/Mark Schiefelbein
De Emma De Ruiter
Publicado a
Os monges cativaram corações nas redes sociais ao viajarem a pé desde Fort Worth, no Texas, até Washington em nome da paz.

Um grupo de monges budistas chegou a Washington na terça-feira. Saudado por uma multidão de espectadores que marcaram o fim de uma "Caminhada pela Paz" de 108 dias pelos Estados Unidos.

Os monges, com as suas túnicas de cor de açafrão, tornaram-se figuras de destaque nas redes sociais, juntamente com o seu cão de salvamento Aloka. Milhares de pessoas reuniram-se nas bermas das estradas do Sul para apoiar a tranquila procissão dos monges, que percorreu mais de 3.700 quilómetros em direção ao leste do país.

Desde que iniciaram a sua caminhada, no Centro Huong Dao Vipassana Bhavana em Fort Worth, Texas, a mensagem de paz dos monges tem ressoado por todo o país como uma pausa bem-vinda dos conflitos e divisões políticas.

Espectadores observam os monges budistas que participam na Caminhada pela Paz a caminhar por um bairro na terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, em Washington.
Espectadores observam monges budistas que participam de uma Caminhada pela Paz caminhando por um bairro na terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, em Washington. AP Photo/Mark Schiefelbein

Milhões de pessoas seguiram-nos online e multidões saudaram-nos em vários locais, desde uma igreja em Opelika, no Alabama, até à Câmara Municipal de Richmond, na Virgínia.

"A minha esperança é que, quando esta caminhada terminar, as pessoas que encontrámos continuem a praticar a atenção plena e encontrem a paz", disse Bhikkhu Pannakara, o líder do grupo, que ensinou sobre a atenção plena nas paragens ao longo do caminho.

Os 19 monges vieram de mosteiros budistas Theravada de todo o mundo, liderados por Pannakara, que é vice-presidente do templo de Fort Worth.

Uma tradição apreciada

Cerca de 3.500 pessoas lotaram a Arena Bender da Universidade Americana para a primeira parada pública dos monges em Washington. Mas não foram recebidos por aplausos desportivos estridentes: os espectadores permaneceram em silêncio enquanto entravam na arena, em sinal de respeito pelos monges e sua busca pela paz.

A caminhada não decorreu sem perigos. Em novembro, os monges caminhavam na berma de uma autoestrada quando o veículo que os acompanhava foi atropelado por um camião. Dois monges ficaram feridos e o Venerável Maha Dam Phommasan viu a sua perna ser amputada.

Phommasan, abade de um templo em Snellville, Geórgia, juntou-se aos monges em Washington e entrou no recinto da Universidade Americana numa cadeira de rodas.

Monges budistas que participam numa Caminhada pela Paz ao longo do Canal C&O e do Rio Potomac na terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, em Washington.
Monges budistas que participam da Caminhada pela Paz caminham ao longo do Canal C&O e do Rio Potomac na terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, em Washington. AP Photo/Mark Schiefelbein

Enquanto estiverem na capital dos EUA, planeiam apresentar um pedido aos legisladores para declarar o Vesak - o aniversário de Buda - um feriado nacional. Mas Pannakara e outros sublinharam que não é esse o objetivo da caminhada.

Long Si Dong, porta-voz do templo, disse que a caminhada não é um movimento político nem se centra na defesa de direitos ou na legislação.

"É uma oferta espiritual, um convite para viver a paz através de acções quotidianas, passos conscientes e corações abertos", disse. "Acreditamos que quando a paz é cultivada dentro de nós, ela repercute-se naturalmente na sociedade."

Um dos Veneráveis monges budistas segura flores enquanto caminha pela paz no centro de Richmond, Virgínia, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026.
Um dos Veneráveis monges budistas segura flores enquanto caminha pela paz no centro de Richmond, Virgínia, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Mike Kropf/Richmond Times-Dispatch via AP

As caminhadas pela paz são uma tradição muito apreciada no Budismo Theravada.

Os monges praticam e ensinam a meditação Vipassana, uma antiga técnica indiana ensinada por Buda como essencial para atingir a iluminação. Centra-se na ligação mente-corpo, observando a respiração e as sensações físicas para compreender a realidade, a impermanência e o sofrimento.

Os monges completaram 108 dias de caminhada, um número sagrado no budismo, hinduísmo e jainismo. Este representa a conclusão espiritual, a ordem cósmica e a plenitude da existência.

Outras fontes • AP

Partilhar Comentários

