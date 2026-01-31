Vídeo. Estados Unidos: milhares marcham em várias cidades na greve contra o ICE

Manifestantes marcharam em Minneapolis, na sexta-feira, no âmbito da ação nacional "National Shutdown" contra o Serviço de Imigração e Controlo Aduaneiro dos Estados Unidos (ICE).
Multidões desfilaram com cartazes a criticar o ICE, em resposta a um apelo a um "encerramento nacional" em todo o país.
Gritando palavras de ordem como "encerrar já" e "fora com o ICE", os manifestantes exigiram o fim das operações da agência.
Realizaram-se também protestos noutras cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova Iorque, Chicago e Los Angeles.