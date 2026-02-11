"A maldição da semelhança": cidadão turco decide mudar feições para não ser comparado a Jeffrey Epstein

Um homem turco relatou que a sua vida quotidiana foi afetada negativamente depois de ter sido repetidamente comparado ao falecido norte-americano Jeffrey Epstein, cujo nome tem sido globalmente associado a acusações de agressão sexual e a questões controversas.

Semelhança indesejada transforma-se num incómodo diário

Oezdemir, 55 anos, chamou a atenção do público não por causa das suas ações, mas devido à sua semelhança física com Epstein.

Ozdemir referiu que a comparação começou no seio da sua família, quando um dos seus sobrinhos apontou a semelhança e mencionou o nome de Epstein. Na altura, o cidadão turco não sabia quem era Epstein, tendo-o descoberto mais tarde através das notícias e redes sociais.

À medida que a semelhança se foi espalhando, Özdemir notou uma mudança na forma como as pessoas olhavam para ele em público, com algumas a apontarem surpreendidas com a menção do nome de Epstein.

Embora ninguém o tenha insultado verbalmente, sentiu a pressão psicológica desses olhares e expressões faciais, que, segundo ele, revelavam um juízo preconcebido.

"Não quero ser associado a esta pessoa"

Özdemir sublinhou que o facto de ser comparado a Epstein lhe causou uma grande frustração, salientando que Epstein não é alguém a quem se queira ser associado.

O homem descreveu-se como um cidadão comum que se concentra no seu trabalho e nas suas responsabilidades quotidianas, sublinhando que esta comparação criou uma imagem "injusta" de si. Acrescentou que a semelhança era uma coincidência infeliz que o pesava psicologicamente.

Özdemir fez um apelo direto ao público para que deixasse de o comparar a Epstein, sublinhando que estas associações não refletem a sua verdadeira personalidade ou estilo de vida.

Para se afastar da semelhança indesejada, declarou que está a considerar fazer alterações visíveis no seu aspeto, incluindo mudar o penteado e até deixar crescer a barba, embora nunca o tenha feito antes, considerando que tais medidas possam ajudar a reduzir a atenção do público até que o assunto passe.

Özdemir observou que algumas características faciais, como as rugas, são mais difíceis de alterar, mas sublinhou a sua intenção de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para se livrar da semelhança.

Nas redes sociais, os comentários variaram entre os que consideraram tratar-se de uma semelhança superficial e os que exprimiram a sua desaprovação por associar uma pessoa comum a um caso criminal.

Outros pediram que fosse feita uma distinção entre semelhança física e comportamento ou reputação criminosa.

Jeffrey Epstein foi acusado de gerir uma vasta rede de exploração sexual de menores, alguns com apenas 14 anos de idade. Foi encontrado morto depois de se ter suicidade numa prisão de Nova Iorque em 2019.

Os ficheiros do processo incluíam os nomes de muitas figuras proeminentes, como os antigos presidentes dos EUA Bill Clinton e Donald Trump, o antigo primeiro-ministro israelita Ehud Barak, o cantor Michael Jackson e o antigo governador do Novo México Bill Richardson.