Decisão do tribunal no julgamento de Marine Le Pen por corrupção conhecida a 7 de julho

Um tribunal de recurso de Paris anunciou na quarta-feira que decidirá a 7 de julho sobre um caso de fraude contra a líder de extrema-direita Marine Le Pen, no que se espera ser um momento crucial para a política francesa.

Um tribunal de primeira instância condenou a veterana política de 57 anos a cinco anos de inelegibilidade no ano passado por um esquema de empregos falsos no Parlamento Europeu, frustrando as suas ambições presidenciais.

Em março de 2025, um tribunal de Paris decidiu que Le Pen estava no centro de "um sistema fraudulento" que o seu partido utilizou para desviar fundos do Parlamento Europeu no valor de 2,9 milhões de euros.

Se o tribunal de recurso mantiver essa decisão, a candidata presidencial por três vezes será proibida de concorrer em 2027, eleição amplamente considerada como a sua melhor oportunidade para o cargo mais alto.

No final do processo de quarta-feira, o presidente do tribunal disse que a decisão será proferida no dia 7 de julho, no início da tarde.

"Quanto mais cedo, melhor, na minha opinião", disse Le Pen aos jornalistas após a audiência.

Le Pen chegou à segunda volta nas eleições presidenciais de 2017 e 2022, perdendo para o presidente Emmanuel Macron nas duas ocasiões.

Mas Macron não poderá concorrer novamente no próximo ano, após atingir o limite de dois mandatos consecutivos no cargo.

Le Pen disse que decidirá se concorrerá à presidência após a decisão do julgamento de recurso e indicou que seu braço direito, Jordan Bardella, de 30 anos, que lidera seu partido Rassemblement National (RN), poderia ser o candidato escolhido.

Uma sondagem realizada em novembro previu que, caso concorra, Bardella venceria a segunda volta das eleições de 2027, independentemente de quem fosse o seu adversário.

Na semana passada, os procuradores exigiram que o tribunal mantivesse uma proibição de cinco anos e uma pena de prisão de quatro anos, com três anos de suspensão, para Le Pen no processo contra ela e outros membros do seu partido anti-imigração RN.

No primeiro julgamento, tinha recebido uma pena de prisão de quatro anos, com dois anos de suspensão.

Procuradores afirmam que os fundos foram deliberadamente desviados

Os procuradores argumentaram que o financiamento dos funcionários com dinheiro da UE era injusto para com outros partidos políticos nacionais e que Le Pen, advogada de formação, não poderia deixar de notar a discrepância entre as funções reais dos assessores e os contratos que assinaram.

Um procurador, Stéphane Madoz-Blanchet, apontou para "dinheiro público desviado gota a gota até formar um rio" e denunciou "um sistema" liderado por Le Pen.

"Os atos de apropriação indevida de fundos públicos foram deliberada e cuidadosamente ocultados", afirmou.

Thierry Ramonatxo, outro procurador, afirmou que a alegada apropriação indevida de fundos públicos representa "uma violação muito grave da probidade" que deu ao partido "uma vantagem concreta sob a forma de poupanças substanciais feitas à custa do Parlamento Europeu".

Eles pediram ao tribunal que proibisse Le Pen de exercer cargos eletivos por cinco anos e que a condenasse a um ano de prisão domiciliar com monitoramento eletrónico.

"Nunca escondemos nada"

Durante o julgamento, Le Pen reconheceu que alguns funcionários pagos como assessores parlamentares da UE realizavam trabalhos para o seu partido, mas insistiu que acreditava que tal trabalho era permitido e nunca tentou escondê-lo.

"O erro está aqui: certamente houve alguns assessores, em casos específicos, que devem ter trabalhado de forma marginal, mais substancial ou inteiramente... em benefício do partido. Et voilà", disse Le Pen ao tribunal.

Também repreendeu os funcionários do Parlamento Europeu por não terem avisado o seu partido de que a forma como estava a contratar pessoas era potencialmente contrária a quaisquer regras.

"Nunca escondemos nada", afirmou ela.

O advogado do partido afirmou na quarta-feira que havia uma "área cinzenta" em relação às regras que deveriam beneficiar os réus.

"Talvez tenha havido algumas falhas administrativas, talvez descuido, precipitação", mas, no geral, os dirigentes do partido agiram de boa-fé, afirmou David Dassa-Le Deist.