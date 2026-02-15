Cuba adiou a sua feira anual de charutos devido à falta de combustível

A Habanos S.A. invocou a necessidade de manter os padrões de qualidade. Ainda não foi marcada uma nova data para a 26ª edição do evento.
Cuba vai adiar este ano a sua mundialmente famosa feira anual de charutos devido à escassez de combustível causada pelo embargo petrolífero dos EUA, anunciaram os organizadores no sábado. A ilha tem sofrido longos cortes de eletricidade nas últimas semanas.
Em comunicado oficial, o organizador da feira e monopólio mundial da venda de charutos cubanos, Habanos S.A., disse que a decisão foi tomada para "preservar o alto padrão de qualidade do evento".
A feira é um evento-chave para os aficionados e distribuidores de charutos em todo o mundo, onde os participantes visitam plantações de tabaco, participam em leilões e testemunham as últimas novidades em artesanato.
A declaração da Habanos S.A. não definiu uma nova data para a 26ª edição da feira de charutos.
No ano passado, o evento foi encerrado com um leilão no qual foram pagos 18 milhões de dólares por um lote de charutos altamente cobiçados, enrolados à mão. A empresa também registou um recorde de vendas de 827 milhões de dólares em 2025.
A escassez de combustível também afectou o turismo na ilha, com algumas agências a cancelarem viagens à medida que o governo encerra hotéis e desloca turistas para conservar a eletricidade. Vários eventos culturais, incluindo uma feira do livro, também foram adiados.
No final de janeiro, o Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas a qualquer país que exportasse petróleo para Cuba, numa altura em que Washington pressiona ainda mais os dirigentes comunistas da ilha para que implementem reformas políticas e económicas.
Cuba importa cerca de 60% do seu abastecimento energético e há muito que depende da Venezuela e do México para grande parte do seu petróleo, que foi interrompido pelas acções dos EUA.