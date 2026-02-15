Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Cuba adiou a sua feira anual de charutos devido à falta de combustível

Um carro clássico americano circula no passeio marítimo enquanto um camião-cisterna sai de Havana, Cuba,
Um carro clássico americano circula no passeio marítimo enquanto um camião-cisterna sai de Havana, Cuba, Direitos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
Direitos de autor Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
De Sertac Aktan com AP
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A Habanos S.A. invocou a necessidade de manter os padrões de qualidade. Ainda não foi marcada uma nova data para a 26ª edição do evento.

Cuba vai adiar este ano a sua mundialmente famosa feira anual de charutos devido à escassez de combustível causada pelo embargo petrolífero dos EUA, anunciaram os organizadores no sábado. A ilha tem sofrido longos cortes de eletricidade nas últimas semanas.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Em comunicado oficial, o organizador da feira e monopólio mundial da venda de charutos cubanos, Habanos S.A., disse que a decisão foi tomada para "preservar o alto padrão de qualidade do evento".

A feira é um evento-chave para os aficionados e distribuidores de charutos em todo o mundo, onde os participantes visitam plantações de tabaco, participam em leilões e testemunham as últimas novidades em artesanato.

A declaração da Habanos S.A. não definiu uma nova data para a 26ª edição da feira de charutos.

No ano passado, o evento foi encerrado com um leilão no qual foram pagos 18 milhões de dólares por um lote de charutos altamente cobiçados, enrolados à mão. A empresa também registou um recorde de vendas de 827 milhões de dólares em 2025.

A escassez de combustível também afectou o turismo na ilha, com algumas agências a cancelarem viagens à medida que o governo encerra hotéis e desloca turistas para conservar a eletricidade. Vários eventos culturais, incluindo uma feira do livro, também foram adiados.

No final de janeiro, o Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas a qualquer país que exportasse petróleo para Cuba, numa altura em que Washington pressiona ainda mais os dirigentes comunistas da ilha para que implementem reformas políticas e económicas.

Cuba importa cerca de 60% do seu abastecimento energético e há muito que depende da Venezuela e do México para grande parte do seu petróleo, que foi interrompido pelas acções dos EUA.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Cuba sem combustível para aviões devido ao boicote petrolífero dos Estados Unidos

Trump diz que os EUA "estão a começar a falar com Cuba"

Cuba adiou a sua feira anual de charutos devido à falta de combustível