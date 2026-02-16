Segundo aniversário da morte de Navalny: Kremlin rejeita "veementemente" acusações de homicídio

Passaram-se dois anos desde a morte do opositor russo Alexei Navalny. Faleceu a 16 de fevereiro de 2024 numa colónia na aldeia de Harp, no distrito autónomo de Yamalo-Nenets, na Rússia, aos 47 anos, e foi enterrado no cemitério Borisovskoye, em Moscovo.

De acordo com a versão oficial das autoridades russas, a causa da morte de Navalny foi uma "doença combinada". Mas familiares e apoiantes afirmaram imediatamente que Navalny tinha sido assassinado.

Na véspera do segundo aniversário da morte do opositor, cinco países europeus - Reino Unido, Suécia, França, Alemanha e Países Baixos - informaram que, de acordo com os resultados de vários laboratórios independentes, Navalny foi envenenado com veneno de uma rã da América do Sul.

Após a sua morte, os familiares de Alexei Navalny conseguiram levar amostras de biomateriais para análise na Europa.

Navalny foi envenenado com uma substância nervosa do grupo Novichok em 2020, como confirmado pela Organização para a Proibição de Armas Químicas.

Na segunda-feira de manhã, as pessoas começaram a chegar ao cemitério com flores, incluindo representantes de missões diplomáticas estrangeiras, para prestar homenagem a Navalny. A Representação da UE na Rússia apelou à libertação imediata de todos os presos políticos na Rússia.

A mãe de Navalny, Lyudmila Ivanovna, pediu que os culpados fossem responsabilizados. Comentando as conclusões dos peritos europeus, Lyudmila Ivanovna disse aos jornalistas: "Isto confirma o que sabíamos desde o início. Sabíamos que o nosso filho não tinha simplesmente morrido na prisão, ele foi assassinado."

A plataforma da oposição russa na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE) emitiu uma declaração na qual afirma que a responsabilidade pela morte de Alexei Navalny é do regime de Vladimir Putin.

"O assassinato de Navalny não é um ato isolado, mas um elo natural na cadeia de crimes sistémicos do regime do Kremlin contra os seus próprios cidadãos e cidadãos de países estrangeiros.

O presidente de França, Emmanuel Macron, decidiu, no segundo aniversário da sua morte, prestar homenagem à memória do opositor.

"Na altura, afirmei a minha convicção de que a sua morte era uma prova evidente da fraqueza do Kremlin e do seu medo face a qualquer opositor. Hoje, é claro que foi intencional", afirmou Macron.

Após tratamento na Alemanha, devido aos efeitos do primeiro envenenamento, Navalny decidiu regressar à Rússia em janeiro de 2021, apesar da perseguição sofrida por parte das autoridades russas. Foi detido imediatamente após a chegada e posteriormente condenado a 19 anos de prisão por "criação de uma comunidade extremista".

O Fundo de Combate à Corrupção e uma rede de comités da oposição que criou foram reconhecidos como "organizações extremistas" no verão de 2021. Os funcionários destas organizações, bem como os apoiantes que doaram dinheiro, foram perseguidos.

Na segunda-feira, o Kremlin rejeitou as acusações de assassinato de Alexei Navalny. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, afirmou que houve uma "reação negativa" às últimas declarações sobre o envenenamento do opositor. Segundo acrescentou, Moscovo "não concorda" com elas e "rejeita-as veementemente".