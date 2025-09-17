Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Viúva de Navalny diz que testes estrangeiros provam que o opositor russo foi envenenado na prisão

O líder da oposição Alexei Navalny é visto atrás das grades numa carrinha da polícia depois de ter sido detido durante os protestos em Moscovo, 8 de maio de 2012
O líder da oposição Alexei Navalny é visto atrás das grades numa carrinha da polícia depois de ter sido detido durante os protestos em Moscovo, 8 de maio de 2012
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a Últimas notícias
Yulia Navalnaya acusou repetidamente o Estado russo de o ter assassinado, alegações que o Kremlin rejeitou como absurdas.

Dois testes realizados independentemente um do outro em laboratórios estrangeiros revelaram que o falecido político e ativista russo Alexei Navalny foi envenenado na prisão, disse a sua viúva Yulia Navalnaya na quarta-feira.

Navalny morreu subitamente numa prisão russa no Círculo Polar Ártico a 16 de fevereiro de 2024, aos 47 anos.

A sua viúva acusou repetidamente o Estado russo de organizar e executar o seu assassinato, alegações que o Kremlin rejeitou como infundadas.

Num vídeo publicado na rede social X, Navalnaya afirmou que o material biológico do marido tinha sido contrabandeado para dois países não identificados no estrangeiro em 2024, onde laboratórios examinaram o material.

"Estes laboratórios em dois países diferentes chegaram à mesma conclusão: Alexei foi morto. Mais concretamente, foi envenenado", afirma no vídeo.

Exigiu que os laboratórios em causa divulgassem publicamente os resultados daquilo a que se referiu como "verdade inconveniente", mas sem especificar que tipo de veneno tinham detetado.

Uma captura de ecrã do vídeo de Yulia Navalnaya
Captura de ecrã do vídeo de Yulia Navalnaya

"Estes resultados são de importância pública e devem ser publicados. Todos nós merecemos saber a verdade", afirmou Navalnaya.

Quando questionado sobre as alegações do vídeo de Yulia Navalnaya, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou: "Não sei nada sobre estas declarações dela e não posso dizer nada".

Navalnaya sempre insistiu que o seu marido, a figura mais proeminente da oposição e ativista anti-corrupção na Rússia, foi assassinado pelo Estado, alegações que o Kremlin tem repetidamente rejeitado como absurdas.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou anteriormente que, antes da morte de Navalny, estavam a ser elaborados planos para o trocar por prisioneiros com o Ocidente.

Vídeos anti-corrupção

A visão de Navalny de uma "bela Rússia do futuro", onde os líderes são eleitos livremente e de forma justa, a corrupção é controlada e as instituições democráticas funcionam, valeu-lhe um apoio generalizado em todo o país.

Atraiu para o seu lado ativistas jovens e enérgicos, uma equipa que se assemelhava mais a "uma startup elegante" do que a uma operação revolucionária clandestina, de acordo com as suas memórias póstumas, publicadas oito meses após a sua morte.

A equipa produziu vídeos documentais de investigação que expunham a corrupção de funcionários do governo.

O líder da oposição russa Alexei Navalny faz um símbolo de coração durante uma audiência sobre a sua condenação criminal de 2014 em Moscovo, 2 de fevereiro de 2021
O líder da oposição russa Alexei Navalny faz um símbolo de coração durante uma audiência sobre a sua condenação penal de 2014 em Moscovo, 2 de fevereiro de 2021

Mas como Navalny aspirava a um cargo público, as autoridades responderam com uma série de acusações criminais contra ele, os seus aliados e até familiares.

Regularmente preso, foi fisicamente atacado por apoiantes do Kremlin, um dos quais lhe atirou tinta verde para a cara, o que quase lhe custou a visão de um olho.

Em 2013, ficou em segundo lugar na corrida para presidente da Câmara de Moscovo, entre alegações de fraude eleitoral.

Em 2017, anunciou planos para se candidatar à presidência e criou uma vasta rede de escritórios regionais em todo o país, recrutando ativistas locais. Acabou por ser impedido de se candidatar.

Em 2020, Navalny foi envenenado por um ataque com um agente nervoso que atribuiu ao Kremlin, que sempre negou o seu envolvimento.

A polícia observa as pessoas que caminham em direção a um cemitério para o funeral do líder da oposição Alexei Navalny em Moscovo, 1 de março de 2024
A polícia observa as pessoas que se dirigem a um cemitério para o funeral do líder da oposição Alexei Navalny em Moscovo, 1 de março de 2024

A sua família e os seus aliados lutaram para que fosse transportado de avião para a Alemanha para tratamento e recuperação.

Cinco meses mais tarde, Alexei Navalny regressou à Rússia, onde foi imediatamente detido e encarcerado durante os últimos três anos da sua vida.

As autoridades russas atribuíram a morte de Navalny a causas naturais: um aumento súbito da tensão arterial e doenças crónicas.

Dezenas de milhares de pessoas assistiram ao seu funeral em Moscovo, a 1 de março de 2024, numa rara manifestação de apoio num país onde as autoridades têm reprimido a dissidência pública, especialmente após a invasão total da Rússia no início de 2022.

