Dois testes realizados independentemente um do outro em laboratórios estrangeiros revelaram que o falecido político e ativista russo Alexei Navalny foi envenenado na prisão, disse a sua viúva Yulia Navalnaya na quarta-feira.

Navalny morreu subitamente numa prisão russa no Círculo Polar Ártico a 16 de fevereiro de 2024, aos 47 anos.

A sua viúva acusou repetidamente o Estado russo de organizar e executar o seu assassinato, alegações que o Kremlin rejeitou como infundadas.

Num vídeo publicado na rede social X, Navalnaya afirmou que o material biológico do marido tinha sido contrabandeado para dois países não identificados no estrangeiro em 2024, onde laboratórios examinaram o material.

"Estes laboratórios em dois países diferentes chegaram à mesma conclusão: Alexei foi morto. Mais concretamente, foi envenenado", afirma no vídeo.

Exigiu que os laboratórios em causa divulgassem publicamente os resultados daquilo a que se referiu como "verdade inconveniente", mas sem especificar que tipo de veneno tinham detetado.

Captura de ecrã do vídeo de Yulia Navalnaya @NavalnyRu/Youtube

"Estes resultados são de importância pública e devem ser publicados. Todos nós merecemos saber a verdade", afirmou Navalnaya.

Quando questionado sobre as alegações do vídeo de Yulia Navalnaya, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou: "Não sei nada sobre estas declarações dela e não posso dizer nada".

Navalnaya sempre insistiu que o seu marido, a figura mais proeminente da oposição e ativista anti-corrupção na Rússia, foi assassinado pelo Estado, alegações que o Kremlin tem repetidamente rejeitado como absurdas.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou anteriormente que, antes da morte de Navalny, estavam a ser elaborados planos para o trocar por prisioneiros com o Ocidente.

Vídeos anti-corrupção

A visão de Navalny de uma "bela Rússia do futuro", onde os líderes são eleitos livremente e de forma justa, a corrupção é controlada e as instituições democráticas funcionam, valeu-lhe um apoio generalizado em todo o país.

Atraiu para o seu lado ativistas jovens e enérgicos, uma equipa que se assemelhava mais a "uma startup elegante" do que a uma operação revolucionária clandestina, de acordo com as suas memórias póstumas, publicadas oito meses após a sua morte.

A equipa produziu vídeos documentais de investigação que expunham a corrupção de funcionários do governo.

O líder da oposição russa Alexei Navalny faz um símbolo de coração durante uma audiência sobre a sua condenação penal de 2014 em Moscovo, 2 de fevereiro de 2021 AP Photo

Mas como Navalny aspirava a um cargo público, as autoridades responderam com uma série de acusações criminais contra ele, os seus aliados e até familiares.

Regularmente preso, foi fisicamente atacado por apoiantes do Kremlin, um dos quais lhe atirou tinta verde para a cara, o que quase lhe custou a visão de um olho.

Em 2013, ficou em segundo lugar na corrida para presidente da Câmara de Moscovo, entre alegações de fraude eleitoral.

Em 2017, anunciou planos para se candidatar à presidência e criou uma vasta rede de escritórios regionais em todo o país, recrutando ativistas locais. Acabou por ser impedido de se candidatar.

Em 2020, Navalny foi envenenado por um ataque com um agente nervoso que atribuiu ao Kremlin, que sempre negou o seu envolvimento.

A polícia observa as pessoas que se dirigem a um cemitério para o funeral do líder da oposição Alexei Navalny em Moscovo, 1 de março de 2024 AP Photo

A sua família e os seus aliados lutaram para que fosse transportado de avião para a Alemanha para tratamento e recuperação.

Cinco meses mais tarde, Alexei Navalny regressou à Rússia, onde foi imediatamente detido e encarcerado durante os últimos três anos da sua vida.

As autoridades russas atribuíram a morte de Navalny a causas naturais: um aumento súbito da tensão arterial e doenças crónicas.

Dezenas de milhares de pessoas assistiram ao seu funeral em Moscovo, a 1 de março de 2024, numa rara manifestação de apoio num país onde as autoridades têm reprimido a dissidência pública, especialmente após a invasão total da Rússia no início de 2022.