Rússia "envenenou" Navalny, segundo relatório de cinco países europeus

Cinco países europeus, incluindo o Reino Unido, a França e a Alemanha, acusaram a Rússia de envenenar o político da oposição Alexei Navalny na prisão em 2024, utilizando uma toxina rara, à margem da Conferência de Segurança de Munique.

"Sabemos que o Estado russo utilizou esta toxina mortal para atingir Navalny, temendo a sua oposição", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido numa declaração conjunta com a Suécia, a França, os Países Baixos e a Alemanha, na véspera do segundo aniversário da morte do crítico feroz do Presidente russo Vladimir Putin.

O Reino Unido afirmou ainda que tinha remetido a Rússia para a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW).

Os ministérios dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, França, Alemanha, Suécia e Países Baixos afirmaram, no sábado, que a análise das amostras recolhidas de Navalny, que morreu há dois anos, "confirmou de forma conclusiva a presença de epibatidina". A epibatidina é uma toxina encontrada nas rãs dendrobatas da América do Sul.

Estes países afirmaram que "só o Estado russo tinha os meios, o motivo e o desprezo pelo direito internacional para levar a cabo este ataque".

Navalny, que travou uma luta feroz contra a corrupção e organizou protestos em grande escala contra o Kremlin, como opositor feroz do Presidente Vladimir Putin, morreu na colónia prisional do Ártico em fevereiro de 2024. Estava a cumprir uma pena de 19 anos que considerava ter sido motivada por razões políticas.

A viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, disse no ano passado que dois laboratórios independentes tinham concluído que ele tinha sido envenenado pouco antes da sua morte. Yulia Navalnaya acusou repetidamente Putin de ser responsável pela morte de Navalny, o que as autoridades russas negaram categoricamente.

O "assassínio" de Navalny é agora um "facto cientificamente comprovado": viúva

O "assassinato" do opositor russo Alexei Navalny numa prisão do Ártico em 2024 é agora um "facto cientificamente comprovado", afirmou a sua viúva, Yulia Navalnaya, no sábado, depois de cinco países europeus terem afirmado que Moscovo utilizou um agente tóxico letal contra o opositor do Kremlin.

"Há dois anos, vim aqui e disse que Vladimir Putin tinha matado o meu marido", afirmou Yulia Navalnaya, à margem da Conferência de Segurança de Munique.

"Claro que tinha a certeza de que se tratava de um homicídio... mas, na altura, eram apenas palavras. Hoje, essas palavras tornaram-se factos cientificamente comprovados", acrescentou.