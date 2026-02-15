Cerca de 200.000 pessoas manifestaram-se no sábado contra o governo iraniano, à margem da Conferência de Segurança de Munique, onde se reúnem os líderes mundiais, em resposta a um apelo do príncipe herdeiro exilado do Irão, Reza Pahlavi, para que se intensifique a pressão internacional sobre Teerão.

Os manifestantes carregavam cartazes, agitavam bandeiras, tocavam tambores e cantavam a favor de uma mudança de regime, enquanto participavam no protesto que Pahlavi descreveu como um "apelo global à ação" para apoiar os iranianos no estrangeiro, no meio da sua luta contínua nos protestos antigovernamentais em curso.

"Mudança, mudança, mudança de regime", cantava a multidão, agitando bandeiras verde-branca e vermelha com emblemas do leão e do sol, a bandeira que o Irão utilizava antes da Revolução Islâmica de 1979, que derrubou a dinastia Pahlavi.

Apoiantes do príncipe herdeiro exilado do Irão, Reza Pahlavi, participam numa manifestação durante a Conferência de Segurança de Munique, em Munique, Alemanha, sábado, 14 de fevereiro de 2026

Pahlavi alertou, ao discursar na conferência de Munique no sábado, para a possibilidade de mais mortes no Irão se "as democracias ficarem de braços cruzados", na sequência da repressão mortal do Irão contra os manifestantes no mês passado.

"Estamos reunidos numa hora de profundo perigo para perguntar: o mundo estará ao lado do povo do Irão?

Pahlavi acrescentou que a sobrevivência do governo iraniano "envia um sinal claro a todos os agressores: matem um número suficiente de pessoas e continuarão no poder".

Pahlavi também elogiou os EUA pela sua posição de apoio aos manifestantes e exortou o presidente Donald Trump a cumprir a sua promessa de ajudar o povo iraniano durante o período de necessidade.

Reza Pahlavi, filho do antigo xá iraniano Mohammad Reza Pahlavi, participa na Conferência de Segurança de Munique, em Munique, Alemanha, na sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

O Presidente dos EUA anunciou na sexta-feira que ordenou o envio de um segundo grupo de porta-aviões para a região, numa altura em que a sua administração continua a ponderar uma ação militar contra o Irão.

No comício de Munique, os manifestantes usavam bonés vermelhos com a inscrição "Make Iran Great Again", imitando os bonés MAGA usados por Trump e pelos seus apoiantes.

Muitos agitavam cartazes com a imagem de Pahlavi, alguns dos quais o apelidavam de rei. O filho do xá deposto do Irão está no exílio há quase 50 anos, mas está a tentar posicionar-se como um ator do futuro do país.

"Temos grandes esperanças e esperamos que o regime mude", disse Daniyal Mohtashamian, um manifestante que viajou de Zurique, na Suíça, para falar em nome dos manifestantes no Irão que enfrentaram a repressão.

Apoiantes do príncipe herdeiro exilado do Irão, Reza Pahlavi, participam numa manifestação durante a Conferência de Segurança de Munique, em Munique, Alemanha, sábado, 14 de fevereiro de 2026

"Há um apagão na Internet e as suas vozes não são ouvidas fora do Irão", afirmou.

Os protestos no Irão começaram no final de dezembro devido ao declínio das condições económicas e ao colapso da moeda do país, o rial. As manifestações foram objeto de uma repressão brutal, desencadeando manifestações a nível nacional contra o governo.

Segundo testemunhas oculares, os protestos têm sido extremamente mortíferos, com muitos manifestantes a afirmarem que dezenas de pessoas são mortas, agredidas ou presas diariamente.

Até à data, não se sabe ao certo quantos terão morrido precisamente na repressão governamental dos protestos. Alguns grupos de activistas estimam que o número de mortos se aproxima da marca dos 30.000, ao passo que as estimativas mais conservadoras apontam para cerca de 7.000 a 10.000.

O Governo, que não divulgou números oficiais, denunciou as estimativas avançadas pelos grupos de activistas, afirmando que os números estão a ser "politizados" para provocar o caos, mas reconheceu que vários milhares de pessoas foram mortas em confrontos com as forças de segurança.