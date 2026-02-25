Merz na China: equilíbrio entre negócios com Xi e paz alfandegária com Trump

O chanceler alemão Friedrich Merz está em Pequim e deverá encontrar-se com o presidente Xi Jinping esta quarta-feira e visitar empresas e locais culturais antes de viajar para os EUA.

"Como a política externa, económica, interna e de defesa não pode continuar a ser separada", disse o chanceler, "a condição prévia é e continua a ser que a nossa concorrência seja justa e transparente. Temos de poder confiar em regras acordadas", disse Merz na pista antes de embarcar no avião.

Friedrich Merz planeia encontrar-se com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, na sexta-feira. Depois de a primeira reunião na Casa Branca ter terminado sem problemas, o receio regressa agora para a segunda ronda.

A política aduaneira dominante de Trump e os planos provisórios para a Gronelândia provocaram a rutura das relações transatlânticas. Em poucos dias, o chanceler alemão visita os países dos quais a Europa quer, de facto, tornar-se menos dependente.

Viagem de dois dias à China: as relações comerciais estão no centro das atenções

O ministro das Finanças, Lars Klingbeil (SPD), já se tinha deslocado à China em novembro. Em dezembro, foi a vez do ministro dos Negócios Estrangeiros, Johann Wadephul (CDU), cujo plano inicial tinha sido cancelado a curto prazo em outubro.

Merz será recebido pelo primeiro-ministro Li Qiang e, após um almoço, debaterão a economia. Merz e a sua delegação empresarial participarão na reunião do Comité Consultivo Empresarial Sino-Alemão.

A grande delegação empresarial que o acompanha mostra-lhe o grande potencial que existe, afirmou o chanceler antes da partida. É necessário reduzir a dependência unilateral em relação à China, mas não cessar os contactos. "Isto é particularmente verdade no que respeita às cadeias de abastecimento, às tecnologias e às matérias-primas". Merz sublinhou ainda que as tarefas globais, como a luta contra as alterações climáticas e o empenhamento numa ordem comercial mundial justa, só podem ser enfrentadas em conjunto.

Durante a tarde, o presidente Xi Jinping recebê-lo-á para uma reunião individual. Para além da vertente económica, esta reunião destina-se igualmente a abordar as relações bilaterais e as questões de política de segurança.

(c) Copyright 2026, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Para terminar a sua viagem à China, Merz visitará a Cidade Proibida na quinta-feira, antes de visitar uma fábrica do Grupo Mercedes-Benz, a empresa de robótica Unitree e a Siemens Energy.

A Alemanha entre a China e os EUA

A China tornou-se o parceiro comercial mais importante da Alemanha, com os EUA logo em segundo lugar em 2025. Enquanto o comércio de mercadorias com a China aumentou 2,1 por cento em relação ao ano anterior, o comércio com os Estados Unidos caiu 5 por cento, de acordo com dados do Serviço Federal de Estatística alemão.

No entanto, as relações económicas estão sob pressão. O défice comercial está a aumentar: as importações da China estão a aumentar acentuadamente, enquanto as exportações para o país asiático diminuíram fortemente.

A Europa também está atenta à visita de Merz: a China também apoiou a guerra da Rússia na Ucrânia e a superpotência asiática também é acusada de atuar de forma desleal em matéria de concorrência.

Os principais mercados alemães, como a indústria automóvel e a indústria química, continuam a estar sob pressão. A China ganhou uma enorme vantagem, sobretudo no domínio da mobilidade elétrica. Enquanto a antecessora de Wadephul, Annalena Baerbock, referiu claramente as violações dos direitos humanos na China, Merz está agora a tentar andar na corda bamba diplomática.

As questões económicas tornaram-se cada vez mais questões de segurança, quer se trate de IA, de terras raras ou de desequilíbrios comerciais. Depois da viagem, ficará claro se será possível manter os mercados chineses abertos e garantir os empregos na Alemanha que dependem das exportações para a China a longo prazo.

O encontro com a China também atrairá a atenção dos EUA. Afinal de contas, assim que o avião de Merz aterrar em Berlim na sexta-feira à noite, será direto para a próxima visita de Estado na segunda-feira. A única diferença: o chanceler Merz já ensaiou uma vez a visita a Donald Trump, e a Casa Branca foi branda para o político da CDU, ao contrário do que aconteceu com o presidente ucraniano Zelenskyy.

Viagem de negócios aos EUA: Merz visita Trump na segunda-feira

No entanto, o próximo ato de equilíbrio ainda está para vir, uma vez que a China só ultrapassou os EUA como o parceiro comercial mais importante da Alemanha no ano passado. Um desenvolvimento que está a ser acompanhado de perto nos EUA.

Dependendo do resultado da visita à China, o presidente dos EUA poderia mudar sua posição em relação à Alemanha. E as tensões entre os Estados da UE e os EUA também se fazem sentir no facto de o último acordo aduaneiro ter sido mais uma vez adiado.

A Comissão Europeia apelou aos EUA para que forneçam "total clareza" depois de o Supremo Tribunal dos EUA ter anulado muitas das tarifas do presidente Trump na semana passada.

O presidente da comissão de comércio do Parlamento Europeu, Bernd Lange, quer suspender a ratificação do acordo com os EUA a partir do verão, especialmente se o presidente não conseguir honrar os seus compromissos comerciais.

"Quando aplicadas de forma imprevisível, as tarifas são intrinsecamente perturbadoras, minando a confiança e a estabilidade nos mercados globais e criando mais incerteza nas cadeias de abastecimento internacionais", afirmou a Comissão numa declaração na segunda-feira.

No entanto, Merz deixou recentemente clara a posição da Alemanha. Na conferência do partido CDU, na semana passada, colocou o seu país muito mais próximo dos EUA do que da China, onde valores como a liberdade de opinião ou a liberdade de religião não desempenham qualquer papel. Será que os europeus não podem, juntamente com os americanos, "fazer algo melhor em conjunto?", questionou.