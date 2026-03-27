Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Pelo menos nove mortos e 45 desaparecidos após naufrágio de barco de migrantes ao largo de Djibuti

Migrantes etíopes fazem fila para embarcar num barco na costa desabitada nos arredores da cidade de Obock, 15 de julho de 2019
Migrantes etíopes fazem fila para embarcar num barco na costa desabitada nos arredores da cidade de Obock, 15 de julho de 2019
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O barco tinha partido da cidade portuária de Obock, no Djibuti, com mais de 300 pessoas a bordo e estava a tentar atravessar o estreito de Bab el-Mandeb quando se afundou na terça-feira.

Um barco cheio de migrantes virou ao largo da costa do Djibuti a caminho do Iémen esta semana, informou a agência de migração da ONU na sexta-feira, matando pelo menos nove pessoas e deixando outras 45 desaparecidas.

Este naufrágio é o mais recente de uma série de tragédias ocorridas entre o Corno de África e a Península Arábica nos últimos anos, que causaram a morte de vários milhares de migrantes africanos que fugiam de conflitos e da pobreza, na esperança de chegar aos ricos países árabes do Golfo.

A embarcação tinha partido da cidade portuária de Obock, no Djibuti, com mais de 300 pessoas a bordo, e tentava atravessar o Estreito de Bab el-Mandeb quando naufragou na terça-feira, segundo informações da Organização Internacional para as Migrações.

O Estreito de Bab el-Mandeb e o Estreito de Ormuz, este último um ponto-chave do Irão na guerra em curso, situam-se em lados opostos da Península Arábica.

As buscas por possíveis sobreviventes continuam, declarou Tanja Pacifico, chefe da missão da OIM em Djibuti.

"O mar está muito agitado e também houve ventos fortes", declarou Pacifico numa conferência de imprensa regular da ONU em Genebra, por videoconferência. "Esta rota é conhecida por ser extremamente mortal."

Os testemunhos dos sobreviventes descrevem "uma carga extremamente pesada para o barco".

Este foi o primeiro naufrágio do ano na área, declarou Pacifico. No ano passado, mais de 900 migrantes morreram ou desapareceram nesta rota, o número mais elevado de que há registo no estreito, segundo a OIM.

A passagem atrai normalmente dezenas de milhares de migrantes africanos "em busca de segurança e de oportunidades económicas", segundo a mesma agência.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

