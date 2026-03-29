Centenas de pessoas foram retiradas de um clube noturno no sudoeste da Alemanha na sequência de um incêndio, anunciou a polícia no domingo. Imagens difundidas no local mostravam as chamas a devastar o telhado do edifício.

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Segundo a polícia, o incêndio deflagrou por volta das 3h45 da manhã no K Club, um clube noturno de Kehl, no distrito de Ortenau, na fronteira franco-alemã, não muito longe de Estrasburgo.

Segundo um comunicado da polícia, o fogo acabou por alastrar a todo o edifício.

Cerca de 750 pessoas encontravam-se no interior do edifício no momento do incidente, tendo todas elas saído sem necessidade de assistência. Três pessoas foram tratadas pelos serviços de emergência devido ao "seu estado de stress" mas não foram levadas para o hospital.

Imagens publicadas pelos meios de comunicação social alemães mostram o incêndio de grandes dimensões no telhado da discoteca, situada numa zona industrial da cidade.

O incêndio traz à memória o fogo que destruiu o Le Constellation na madrugada do dia de Ano Novo na estância de esqui suíça de Crans-Montana. Na altura, a tragédia fez 41 mortos e 115 feridos.

Ao contrário do incêndio de Crans-Montana, a evacuação do Kehl parece ter decorrido sem problemas.

"De repente, ouvimos: 'Há um incêndio! Houve vários anúncios em alemão, francês e inglês a dizer-nos para evacuar. O pessoal lidou muito bem com a situação. Tranquilizaram-nos. A evacuação foi muito rápida. O pessoal estava lá para orientar toda a gente. Não houve pânico, nem atropelos. Honestamente, foram ótimos", disse um frequentador da festa ao diário francês DNA (Dernières Nouvelles d'Alsace).

O K Club é especializado em hip-hop e música afro, refere a agência noticiosa alemã DPA.

É frequente receber público da Alsácia, nomeadamente de Estrasburgo, a cidade francesa mais próxima, do outro lado do Reno.

Foi aberto um inquérito para determinar a causa do incêndio, que ainda não é conhecida.