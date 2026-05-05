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Equipas de emergência junto à entrada da Grimmaische Strasse após um carro ter atropelado várias pessoas em Leipzig, Alemanha, segunda-feira, 4 de maio de 2026
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Vídeo. Alemanha: deixam flores e velas em Leipzig após ataque com carro

Últimas notícias:

Pessoas reúnem-se em Leipzig para depositar flores e acender velas junto ao local onde um carro abalroou uma multidão no centro histórico, matando duas pessoas e ferindo várias outras

Pessoas reuniram-se no centro de Leipzig, esta segunda-feira, para prestar homenagem às vítimas de um atropelamento mortal que provocou a morte a duas pessoas e feriu várias outras.

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Imagens mostraram moradores a depositar flores e a acender velas junto ao local, no centro histórico da cidade, enquanto veículos de emergência permaneciam na zona.

Ao longo do dia, o memorial foi crescendo, à medida que pessoas enlutadas paravam para refletir e deixar mensagens às vítimas.

As autoridades continuam a investigar o incidente, depois de um carro se ter lançado contra uma multidão numa das zonas públicas mais movimentadas da cidade.

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