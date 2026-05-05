Vídeo. Alemanha: deixam flores e velas em Leipzig após ataque com carro

Pessoas reuniram-se no centro de Leipzig, esta segunda-feira, para prestar homenagem às vítimas de um atropelamento mortal que provocou a morte a duas pessoas e feriu várias outras.
Imagens mostraram moradores a depositar flores e a acender velas junto ao local, no centro histórico da cidade, enquanto veículos de emergência permaneciam na zona.
Ao longo do dia, o memorial foi crescendo, à medida que pessoas enlutadas paravam para refletir e deixar mensagens às vítimas.
As autoridades continuam a investigar o incidente, depois de um carro se ter lançado contra uma multidão numa das zonas públicas mais movimentadas da cidade.