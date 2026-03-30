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Apesar dos protestos, o governo da Alemanha quer apoiar financeiramente a Síria

O chanceler federal Friedrich Merz (CDU) com o presidente interino sírio Ahmed al-Sharaa na Chancelaria, em Berlim, em 30 de março de 2026
O chanceler federal Friedrich Merz (CDU) com o presidente interino sírio Ahmed al-Sharaa na Chancelaria, em Berlim, em 30 de março de 2026 Direitos de autor  NADJA WOHLLEBEN
Direitos de autor NADJA WOHLLEBEN
De Laura Fleischmann
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A Alemanha vê oportunidades na Síria devastada: o governo e a economia estão a concentrar-se na reconstrução e no investimento. Mas as acusações contra al-Sharaa e os protestos ensombram o percurso.

Apesar das graves acusações de opressão das minorias contra o presidente interino sírio Ahmed al-Sharaa, o ministro dos Negócios Estrangeiros Johann Wadephul é claramente a favor do apoio ao país: "Estamos ao lado da Síria", afirmou Wadephul num discurso proferido num encontro empresarial germano-sírio.

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"Os sírios merecem uma oportunidade e nós queremos contribuir para que essa oportunidade seja bem aproveitada", explicou Wadephul. O Governo alemão considera que a Alemanha tem um "papel importante a desempenhar" no desenvolvimento económico da Síria.

A ministra federal da Economia, Katherina Reiche (CDU), também vê "oportunidades de negócio", segundo a n-tv. Há opções no sector da energia, na indústria da construção ou na engenharia mecânica e de instalações, por exemplo. A construção de centrais eléctricas será também um dos temas da cimeira. Reiche espera um "comércio florescente" com a Síria. Cerca de 40 empresas alemãs terão participado no encontro.

A destruição na Síria é "gigantesca", mas esta é a oportunidade para um "novo começo", afirmou o antigo jihadista al-Sharaa, em Berlim. O seu país é um "porto seguro para as cadeias de abastecimento" e uma "grande oportunidade de investimento na área das infra-estruturas". A Síria é também atrativa para os turistas.

Presidente sírio Ahmed al-Sharaa na Chancelaria, Berlim, 30 de março de 2026
Presidente sírio Ahmed al-Sharaa na Chancelaria, Berlim, 30 de março de 2026 Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

Durante a visita, realizam-se numerosas manifestações em Berlim. Os manifestantes acusam al-Sharaa de oprimir as minorias na Síria. No fim de semana passado, os cristãos de Al-Suqaylabiyahterão sido atacados. Segundo os meios de comunicação social, os atacantes tentaram incendiar várias casas. Al-Sharaa foi membro da organização islamista Al-Qaeda e, mais tarde, líder do grupo islamista Al-Nusra. Foi fundamental para o derrube do ditador Bashar al-Assad.

"Resta saber até que ponto esta repressão se tornará sistemática", diz à Euronews o advogado e especialista em Médio Oriente Naseef Naeem. Ao mesmo tempo, a reconstrução da Síria é importante do ponto de vista europeu.

"É do nosso interesse que o país se estabilize através da diplomacia e da ajuda ao desenvolvimento. Por exemplo, a Síria também está a ser considerada como um possível país de transferência de energia", disse Naeem. "Isto é particularmente importante agora, dada a situação no Golfo e no Estreito de Ormuz."

Apoiantes do Presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, em Berlim, 30 de março de 2026
Apoiantes do presidente interino sírio Ahmed al-Sharaa em Berlim, 30 de março de 2026 Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

Sophie Bischoff, codiretora da Adopt a Revolution, também se congratula com o diálogo entre representantes alemães e sírios. "A reconstrução na Síria precisa de apoio. No entanto, este apoio deve estar associado a condições claras. Por exemplo, todos os grupos sociais na Síria devem ser envolvidos nos processos políticos".

"Ao mesmo tempo, o governo alemão deve promover uma rápida democratização do país", defende Bischoff. "As deportações devem ser suspensas por enquanto, porque o país ainda está em ruínas." Numa conferência de imprensa conjunta entre o chanceler federal Friedrich Merz (CDU) e o presidente interino sírio al-Sharaa, Merz apelou ao regresso de 80% dos refugiados sírios que vivem na Alemanha.

Em dezembro de 2025, um ano após o fim da guerra civil, mais de dois terços da população síria estará dependente da ajuda humanitária, segundo a Welthungerhilfe. 9,1 milhões de pessoas estão a sofrer de fome aguda. Mais de um terço das infraestruturas foi destruído.

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