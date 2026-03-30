"Qualquer dona de casa podia ser diretora-geral da Rheinmetall": Zelenskyy responde a CEO de maior fabricante de armas alemã

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, reagiu de forma incisiva às observações do CEO da Rheinmetall alemã, Armin Papperger, que considerou a indústria de drones da Ucrânia como "donas de casa com impressoras 3D na cozinha."

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"Se todas as donas de casa na Ucrânia conseguirem realmente produzir drones, então todas as donas de casa poderão ser diretor-executivo da Rheinmetall", afirmou Zelenskyy, elogiando a indústria de defesa ucraniana por ter atingido "este nível elevado."

Papperger, numa entrevista ao The Atlantic, descreveu a produção de armamento da Ucrânia como algo de pouco notável, comparando-a a "brincar com Legos".

Os seus comentários provocaram uma reação generalizada em Kiev.

Mais tarde, a Rheinmetall emitiu uma declaração expressando "o maior respeito" pelo setor de defesa da Ucrânia, destacando a "força inovadora e o espírito de luta do povo ucraniano", embora não tenha pedido desculpa pelas observações do CEO.

Zelenskyy disse aos jornalistas via WhatsApp que a Ucrânia compete "não com retórica, mas com tecnologia e resultados", apontando os sucessos em terra, no ar e no mar e acrescentou que a indústria de defesa ucraniana "vai ocupar, e já está a ocupar, o seu lugar no mundo".

Alexander Kamyshin, assessor de Zelenskyy para assuntos estratégicos, afirmou que os drones ucranianos destruíram mais de 11 mil tanques russos.

Nas das redes sociais já foram criadas hashtags como #LegoDrones e #MadeByHousewives.

A primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, classificou as declarações de Papperger como sexistas. "Sim, a defesa da Europa é impulsionada por 'donas de casa' ucranianas. As mulheres ucranianas são, de fato, uma parte essencial do esforço de guerra da Ucrânia e da segurança da Europa. Elas entraram com coragem em muitas áreas antes consideradas dominadas por homens, trazendo energia, disciplina e determinação. Nas Forças Armadas e na indústria bélica, estão a promover mudanças positivas e a ajudar a desenvolver novas soluções guiadas pelo padrão mais importante de todos: a eficácia no campo de batalha", escreveu.

Acrescentou ainda que o fazem "enquanto criam a próxima geração e cuidam das suas famílias sob as pressões da guerra", enaltecendo o papel da mulher ucraniana.

A declaração foi reforçada pela chefe da missão da Ucrânia na NATO, Alyona Getmanchuk.

Mais de 70 mil mulheres servem nas Forças Armadas da Ucrânia, das quais cerca de 20 mil em funções de combate. Muitas delas trabalham como operadoras e programadoras de drones.

As autoridades de Kiev afirmam que as mulheres operadoras de drones participaram na operação "Spiderweb" do ano passado, na qual mais de 100 drones ucranianos atingiram bases aéreas nas profundezas da Rússia, visando bombardeiros de longo alcance com capacidade nuclear.

"Donas de casa com impressoras 3D na cozinha"

A empresa alemã Rheinmetall, um dos maiores fabricantes de armas da Europa, tornou-se um dos principais fornecedores da Ucrânia, fornecendo tanques, artilharia de 155 mm, morteiros e drones de vigilância.

O diretor executivo da empresa, Armin Papperger, gerou controvérsia com os seus comentários, nos quais considerou a indústria ucraniana de drones como "donas de casa com impressoras 3D na cozinha", numa altura em que Volodymyr Zelenskyy estava a visitar o Golfo e a assinar acordos de Defesa.

Estes acordos incluem a cooperação em matéria de ameaças de mísseis e drones, com especialistas ucranianos destacados para vários países para ajudar na defesa aérea e nos sistemas de interceção de drones.

As observações de Papperger também suscitaram um debate mais alargado sobre a inovação no setor da defesa. Quatro anos após a invasão total da Rússia, estima-se que os drones sejam responsáveis por cerca de 80% das baixas em combate de ambos os lados.

A Alemanha e a Ucrânia criaram uma empresa comum entre a empresa alemã Quantum Systems e a empresa ucraniana Frontline Robotics.

A instalação, que deverá produzir até 10 mil drones no espaço de um ano, é a primeira linha de produção de drones ucranianos na Alemanha e faz parte dos esforços de Kiev para expandir o fabrico de armas na Europa, num contexto de procura crescente de sistemas não tripulados.

Atualmente, as empresas ucranianas produzem cerca de quatro milhões de drones de vários tipos por ano.