O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse na terça-feira que o seu país tem a "vontade necessária" para acabar com a guerra em curso com Israel e os Estados Unidos, mas procura garantias de que o conflito não se repetirá.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

"Temos a vontade necessária para pôr fim a este conflito, desde que estejam reunidas as condições essenciais, especialmente as garantias necessárias para evitar a repetição da agressão", afirmou Pezeshkian numa conversa telefónica com o presidente do Conselho Europeu, de acordo com um comunicado do seu gabinete, reiterando uma exigência fundamental de Teerão.

"A atual situação no Médio Oriente é extremamente perigosa", afirmou António Costa numa publicação nas redes sociais após essa chamada, instando o Irão a reduzir a escalada.

"Para desanuviar a situação, exortei o Irão a pôr termo aos ataques inaceitáveis contra países da região e a empenhar-se positivamente na via diplomática, nomeadamente com a ONU, para garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz", escreveu no X.

"Não podemos lutar e ganhar uma guerra se dissermos ao nosso adversário o que estamos dispostos a fazer"

Os comentários de Pezeshkian surgem no mesmo dia em que o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que os próximos dias da guerra com o Irão serão "decisivos", recusando-se a excluir que as forças terrestres dos EUA desempenhem um papel no conflito.

"Os próximos dias serão decisivos. O Irão sabe disso e não há quase nada que possa fazer militarmente", disse Hegseth.

O chefe do Pentágono disse que as conversações sobre o fim da guerra estavam a progredir, mesmo com a continuação da campanha militar israelo-americana contra a República Islâmica, que já dura mais de um mês.

"São muito reais. Estão em curso, estão ativas e penso que estão a ganhar força", disse Hegseth sobre as negociações.

Mas questionado sobre as preocupações de alguns membros da base do presidente Donald Trump sobre a possível utilização de tropas terrestres no Irão, Hegseth recusou comprometer-se.

"Não podemos lutar e ganhar uma guerra se dissermos ao nosso adversário o que estamos dispostos a fazer, ou o que não estamos dispostos a fazer, incluindo botas no terreno", afirmou.

O Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, fala aos meios de comunicação social durante uma conferência de imprensa no Pentágono, em Washington, a 31 de março de 2026 AP Photo

Os comentários de Hegseth sobre o estado das conversações de paz fazem eco de uma declaração da Casa Branca na segunda-feira, que afirmou que as conversações de paz com o Irão estão em curso e a progredir bem e que o que Teerão diz publicamente difere do que diz aos funcionários dos EUA em reuniões privadas.

"Apesar de toda a postura pública que se ouve do regime e das notícias falsas, as conversações continuam e estão a correr bem. O que é dito publicamente é, obviamente, muito diferente do que nos está a ser comunicado em privado", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, num briefing.

Trump ataca

Entretanto, na terça-feira, Trump expressou a sua frustração em relação aos aliados que não estão dispostos a ajudar os EUA a reabrir à força o Estreito de Ormuz, controlado pelo Irão, afirmando que os países afetados pelos elevados preços dos combustíveis deveriam "ir buscar o seu próprio petróleo".

"Terão de começar a aprender a lutar por vocês próprios, os EUA já não estarão lá para vos ajudar, tal como vocês não estiveram lá para nós. O Irão foi, essencialmente, dizimado. A parte difícil está feita. Vão buscar o vosso próprio petróleo", escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.

Os comentários de Trump surgem no mesmo dia em que os preços da gasolina nos EUA ultrapassaram uma média de 4 dólares (3,48 euros) pela primeira vez desde 2022, à medida que os preços dos combustíveis continuam a subir em todo o mundo.