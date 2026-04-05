As autoridades sérvias encontraram explosivos junto à infraestrutura de gás construída em direção à Hungria, anunciou Viktor Orbán na sua página do Facebook na manhã de domingo. Devido ao incidente, o primeiro-ministro húngaro convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Defesa para a tarde, após a qual — também na sua página do Facebook — afirmou que foram reforçados o controlo militar e a proteção do troço húngaro do gasoduto.

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Orbán afirmou que "estava a ser preparada uma ação de sabotagem", que falou com o presidente sérvio, a quem agradeceu o trabalho das autoridades desse país, e comunicou que "não houve registo de feridos" e que "o gasoduto funciona sem perturbações".

Na sequência, o primeiro-ministro referiu que o funcionamento do referido gasoduto é "vital", uma vez que a Hungria obtém 60% do gás que aqui chega através deste, razão pela qual foi ordenada uma proteção militar reforçada no troço húngaro.

Como disse Orbán, as autoridades sérvias estão a investigar o caso, as autoridades húngaras mantêm contacto constante com as primeiras, e prosseguiu afirmando que "a Ucrânia trabalha há anos para cortar a Europa do acesso à energia russa", o que é uma necessidade premente devido à iminente "crise energética sem precedentes".

"Explodiram o Nord Stream, fecharam o gasoduto que chega à Hungria, este ano, com o encerramento do oleoduto Druzhba, colocaram a Hungria sob um bloqueio petrolífero, e a secção russa do Turkish Stream é alvo de ataques militares contínuos. As ambições da Ucrânia representam um perigo de vida para a Hungria", afirmou Orbán, que concluiu o vídeo afirmando que irão defender o sistema energético da Hungria, a segurança das famílias e os "interesses nacionais" do país.

No início da manhã, o primeiro-ministro húngaro tinha anunciado que falara ao telefone com o presidente sérvio Aleksandar Vucic, que o informou de que as autoridades sérvias tinham encontrado explosivos de grande poder destrutivo e os meios necessários para a sua ativação na infraestrutura de gás crítica que liga a Sérvia à Hungria.

Viktor Orbán acrescentou: "A investigação está em curso. Convoquei uma reunião extraordinária do Conselho de Defesa para esta tarde."

Aleksandar Vucic anunciou no Instagram que informou por telefone o primeiro-ministro Viktor Orbán sobre os acontecimentos.

Investigação no terreno na zona de Magyarkanizsa

Sem revelar detalhes, a agência noticiosa MTI informou, no domingo de manhã, que foram encerradas estradas em Magyarkanizsa, na Sérvia, e arredores: "A polícia sérvia e unidades do exército estão a realizar buscas em grande escala no terreno desde as primeiras horas da manhã de domingo".

Foi também divulgada uma nota oficial sobre a operação, que teve início com a aprovação da Procuradoria-Geral de Subotica: membros da polícia criminal estão a vasculhar a área em conjunto com a polícia militar e outras unidades do exército sérvio.

Segundo informação avançada pela MTI, foram utilizados nas buscas drones, cães farejadores, equipamentos com câmaras térmicas, equipas de deteção e desativação de explosivos, ambulâncias, bem como outro equipamento técnico especializado.

A ameaça já era conhecida?

Péter Buda, antigo oficial superior de segurança nacional, escreve numa publicação na plataforma social Substack que "em certos círculos já se sabia, com base em informações que vieram a público, de uma operação de bandeira falsa planeada contra uma infraestrutura crítica de interesse húngaro no lado sérvio da fronteira". O analista recorda que ele próprio referiu várias vezes que iriam ser encontrados engenhos explosivos colocados junto a infraestruturas críticas de interesse nacional nas duas semanas que antecediam as eleições.