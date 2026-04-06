Um manuscrito do século XVII , desaparecido há mais de cem anos do Arquivo do Colégio da Arte Maior da Seda de Valência, foi recuperado pela Polícia da Generalitat Valenciana.

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A investigação começou quando foi detetada a sua venda na Internet como um "importante manuscrito do Grémio da Seda" por 71.900 euros . Trata-se de uma cópia das ordenações do Gremi de Velluters, assinadas em 1479 por Fernando, o Católico.

A descoberta foi feita por agentes especializados em património cultural durante os seus trabalhos de controlo na Comunidade Valenciana. Graças à sua intervenção, o documento será incorporado nos registos oficiais do património valenciano, assegurando a sua proteção e conservação.

Porque é que esta descoberta é tão importante?

O manuscrito recuperado é uma cópia valiosa das ordenações do Gremi de Velluters , o grémio do veludo, composto por artesãos e comerciantes especializados no fabrico e venda de veludo.

Estas regras foram aprovadas em 1479 e ratificadas por Fernando, o Católico, que elevou os veladores de um simples ofício ao estatuto de arte, concedendo-lhes importantes privilégios e reconhecimento social.

Inclui também os estatutos da Irmandade de São Jerónimo, fundada em 1483, e reflete a organização e o funcionamento das corporações valencianas do século XV.

O livro, feito em velino verde, encadernado em veludo e decorado com pormenores em bronze, oferece um testemunho único da história e da vida cultural da época.

Livro manuscrito do século XVII do Colegio del Arte Mayor de la Seda, em Valência Generalitat Valenciana.

Foi vendido na Internet por 71 900 euros

O anúncio do manuscrito despertou a atenção dos agentes do Heritage Group, que iniciaram a investigação. O vendedor declarou desconhecer a origem do documento e garantiu que o seu pai o tinha adquirido na década de 1970.

Em 1992, o pai microfilmou o livro num serviço oficial, embora este nunca tenha sido registado como património cultural. O arquivo confirmou que o manuscrito desapareceu entre 1907 e 1909 e que nunca foi vendido oficialmente, esclarecendo assim a sua proveniência e estatuto legal.

A quem pertence agora o manuscrito?

Na sequência da investigação, foi decidido que o manuscrito continuará a ser propriedade do seu atual proprietário, uma vez que este tem estado na posse contínua do mesmo, tal como permitido por lei.

Antes de lhe ser devolvido, serão concluídos os procedimentos para a sua inclusão nos registos oficiais do património valenciano e o proprietário terá de cumprir as normas de conservação exigidas pela legislação relativa ao património histórico.

Entretanto, o documento permanecerá depositado no Arquivo do Reino de Valência para que os técnicos da Consellería de Cultura o possam examinar.