O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, regressou a Islamabad no domingo, um dia depois de ter deixado o país quando o presidente dos EUA, Donald Trump , cancelou uma viagem planeada dos negociadores americanos a Islamabad.

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Araghchi também visitou Omã no sábado e deverá encontrar-se com o presidente russo, Vladimir Putin, na segunda-feira. Não há indicações, no entanto, de que as conversações entre o Irão e os EUA estejam prestes a ser retomadas.

No entanto, a agência de notícias iraniana (IRNA) informou que Teerão tinha transmitido "mensagens escritas" aos EUA através de mediadores paquistaneses, que abordavam "algumas das linhas vermelhas da República Islâmica do Irão, incluindo questões nucleares e o Estreito de Ormuz". As mensagens não faziam parte de quaisquer negociações, disse a agência.

Os meios de comunicação social iranianos afirmaram que a segunda visita de Araghchi ao Paquistão visava partilhar "as posições e os pontos de vista do Irão no quadro de qualquer entendimento para acabar completamente com a guerra".

Durante a sua primeira visita a Islamabad, na sexta-feira e no sábado, Araghchi reuniu-se com o chefe militar paquistanês Asim Munir, um dos principais mediadores, com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif e com o ministro dos Negócios Estrangeiros Ishaq Dar. Outros enviados iranianos regressaram depois a Teerão para "consultar e obter as instruções necessárias sobre questões relacionadas com o fim da guerra", segundo a IRNA.

Araghchi descreveu a sua viagem ao Paquistão no sábado como "muito frutífera", mas sinalizou ceticismo sobre as intenções de Washington, insistindo que ele "ainda tinha que ver se os EUA são realmente sérios sobre a diplomacia".

Trump cancela viagem da equipa de negociação ao Paquistão

Segundo a Casa Branca, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner, deveriam ter ido ao Paquistão no sábado para uma "conversa pessoal" com o Irão.

Mas Trump disse mais tarde que tinha cancelado a viagem, insistindo que não fazia sentido "ficar sentado a falar sobre nada".

Os meios de comunicação social iranianos, no entanto, tinham dito anteriormente que as conversações diretas nunca estiveram em cima da mesa.

"Deram-nos um documento que deveria ter sido melhor e - curiosamente - quando o cancelei, em 10 minutos, recebemos um novo documento que era muito melhor", disse Trump aos jornalistas.

Mais tarde, nessa mesma noite, um homem armado foi preso no jantar dos correspondentes da Casa Branca, mas Trump disse que não achava que estivesse relacionado com o Irão.

Trump afirmou também no domingo "não continuar a fazer isto",. "Temos todas as cartas. Se eles quiserem falar, podem vir ter connosco, ou podem telefonar-nos, sabem que há um telefone, temos linhas seguras".

Bloqueio de Ormuz ainda em vigor

Entretanto, a rota vital de petróleo e gás de Ormuz continua bloqueada, sem qualquer sinal de que possa ser aberta em breve.

Os Guardas Revolucionários do Irão publicaram uma mensagem no seu canal Telegram dizendo que "controlar o Estreito de Ormuz e manter a sombra dos seus efeitos dissuasores sobre a América e os apoiantes da Casa Branca na região é a estratégia definitiva do Irão Islâmico".

Em retaliação, os EUA bloquearam os portos iranianos, tendo os meios de comunicação social iranianos avisado que "o bloqueio, o banditismo e a pirataria" teriam como consequência uma resposta.

Israel e Hezbollah trocam acusações sobre violações do cessar-fogo

No domingo, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ordenou ataques ao Hezbollah no Líbano, acusando o grupo apoiado pelo Irão de violar um acordo de cessar-fogo entre as duas partes.

Durante uma reunião do Conselho de Ministros, Netanyahu afirmou que "é preciso compreender que as violações do Hezbollah estão, na prática, a desmantelar o cessar-fogo".

O Hezbollah anunciou que responderia às violações do cessar-fogo por parte de Israel e à sua "contínua ocupação do território libanês".

Os meios de comunicação oficiais libaneses informaram no domingo que Israel ordenou a evacuação de sete locais no país.

Os ataques aéreos subsequentes causaram vítimas e destruíram uma mesquita e outro edifício religioso, informou a agência noticiosa nacional do país.

As forças armadas israelitas informaram no domingo à noite que um dos seus homens foi morto "durante o combate" no sul do Líbano e seis outros ficaram feridos, quatro dos quais com gravidade.

O ministério da Saúde do Líbano aumentou o número de mortos causados pelos ataques israelitas desde o início da guerra, a 2 de março, para 2 509 mortos e 7 755 feridos.