Trump anula viagem de enviados a conversações com o Irão

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, chegou ao Paquistão na sexta-feira à noite, antes daquela que deveria ter sido a segunda ronda de conversações de paz com os Estados Unidos, que terminou antes sequer de começar, com Donald Trump a anular a viagem dos seus enviados.

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Pouco depois da chegada de Araghchi, o ministério esclareceu que as conversações entre Teerão e Washington seriam indiretas, sendo as mensagens transmitidas aos funcionários paquistaneses.

Araghchi reuniu-se na sexta-feira com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Ishaq Dar, e com o Chefe do Exército, Marechal de Campo Asim Munir.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, reúne-se com funcionários paquistaneses em Islamabad à sua chegada na sexta-feira, 24 de abril de 2026. Pakistan Ministry of Foreign Affairs via AP

Já este sábado de manhã, reuniu-se com Munir e com o ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, segundo as autoridades.

O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro e conselheiro do presidente dos EUA Donald Trump, deveriam ter viajado para o Paquistão este sábado. No entanto, Trump acabaria por informar que os dois homens não seguiram viagem, já que "os EUA têm todas as cartas na mão e não vale a pena fazer uma viagem de 18 horas" para conversações de paz, nas palavras do chefe da Casa Branca.

Uma primeira ronda de negociações já teve lugar no Paquistão no início deste mês, mas ambas as partes não conseguiram chegar a um acordo.

O Paquistão emergiu como principal mediador nos esforços para pôr fim à guerra, com uma primeira ronda de negociações já realizada na capital no início deste mês.

No entanto, ambas as partes não conseguiram chegar a um acordo e, consequentemente, o Irão mostrou-se inicialmente relutante em enviar outra delegação a Islamabad para uma segunda ronda.

Na manhã de sábado, Islamabad parecia estar quase fechada, com soldados e polícias estacionados nos principais cruzamentos, colocados em telhados com vista para as estradas principais e helicópteros a sobrevoar a cidade. Pontos de controlo, encerramento de estradas e desvios em toda a cidade, especialmente perto da chamada "zona vermelha" que rodeia o local das negociações.

Retomada dos voos comerciais no aeroporto de Teerão

Entretanto, o Irão retomou os voos comerciais no aeroporto internacional de Teerão no sábado, a primeira vez que o faz desde o início do conflito com os EUA e Israel no final de fevereiro.

Os voos com destino a Istambul, à capital de Omã, Mascate, e à cidade saudita de Medina partiram do Aeroporto Internacional Imam Khomeini, segundo a imprensa estatal iraniana.

Três voos com destino a Istambul foram vistos a partir no sábado de manhã na plataforma de localização Flightradar24.

O espaço aéreo do Irão tem estado fechado desde 28 de fevereiro, mas foi parcialmente reaberto no início deste mês, quando foi anunciado o primeiro cessar-fogo.