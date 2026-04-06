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Sistemas Patriot gregos abatem UAVs com sucesso na Arábia Saudita

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Imagem de ficheiro Direitos de autor  THANASSIS STAVRAKIS/Copyright 2004 AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
Direitos de autor THANASSIS STAVRAKIS/Copyright 2004 AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
De Foteini Doulgkeri
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Os sistemas Patriot gregos na Arábia Saudita abateram um UAV, após a recente interceção de dois mísseis balísticos que visavam infraestruturas energéticas.

Nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, registou-se mais um incidente com um veículo aéreo não tripulado (UAV) que acabou abatido pela artilharia grega equipada com mísseis guiados Patriot, destacada na Arábia Saudita no âmbito da Força Grega naquele país (ELDISA).

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De acordo com fontes do Estado-Maior da Defesa Nacional, a os sistemas gregos abateram um UAV, aplicando as regras de empenhamento prescritas. A ação faz parte da participação da Grécia na iniciativa internacional "Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept", que visa reforçar a defesa aérea da Arábia Saudita, enquanto a força se mantém em plena prontidão operacional e prossegue a sua missão sem entraves.

Esta não é a primeira vez que o conjunto de Patriot gregos demonstra a sua eficácia operacional na região. Apenas algumas semanas antes, a 19 de março, houve um incidente de interceção ainda mais extenso. De seguida, a artilharia grega disparou dois mísseis, abatendo igual número de mísseis balísticos. Estes alvos, segundo as mesmas fontes, dirigiam-se a infraestruturas energéticas críticas na Arábia Saudita, o que torna o sucesso da missão particularmente significativo.

Relativamente ao incidente de 19 de março, o ministro da Defesa Nacional, Nikos Dendias, confirmou que os mísseis balísticos eram provenientes do Irão e visavam refinarias do Reino. Na sua declaração, sublinhou que a interceção bem sucedida provou o elevado nível de capacidade operacional da força grega, bem como a valiosa experiência adquirida durante a missão.

Simultaneamente, sublinhou que a proteção das infraestruturas energéticas tem um impacto direto não só na estabilidade da região, mas também no nível de vida dos cidadãos, observando que eventuais perturbações na produção de petróleo poderiam conduzir a um aumento dos preços e a uma subida dos níveis de preços a nível mundial.

Por seu lado, o porta-voz do governo, Pavlos Marinakis, esclareceu que as ações da força grega não constituíam um compromisso ofensivo, mas uma ação puramente defensiva de natureza dissuasiva. Como referiu, a presença e a ação da bateria Patriot grega provam na prática o seu valor operacional, ao mesmo tempo que contribuem indiretamente para garantir a estabilidade económica e a vida quotidiana dos cidadãos na Grécia e na Europa.

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