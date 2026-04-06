O Irão ameaçou com uma retaliação "muito mais devastadora" se os Estados Unidos decidirem atacar alvos civis, informou a imprensa estatal de Teerão, numa aparente resposta às ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump, às centrais elétricas e pontes do Irão se o Estreito de Ormuz não for reaberto até terça-feira.

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"Se os ataques a alvos civis se repetirem, as próximas fases das nossas operações ofensivas e de retaliação serão muito mais devastadoras e generalizadas", disse na segunda-feira o porta-voz da unidade de comando militar de topo do Irão.

Trump disse no domingo, na sua plataforma de comunicação social Truth Social, que "terça-feira será o dia da central elétrica e o dia da ponte, tudo embrulhado num só, no Irão. Não haverá nada igual".

"Abram o maldito estreito, seus malucos, ou vão viver no inferno - fiquem só a ver", continuou, acrescentando: "Louvado seja Alá".

Trump já tinha ameaçado o Irão com o "inferno" numa publicação separada nas redes sociais no sábado, a menos que abrisse o Estreito de Ormuz, uma via navegável crucial para o transporte global de energia que foi bloqueada pelas forças de Teerão.

"Lembrem-se de quando dei ao Irão dez dias para fazer um acordo ou abrir o Estreito de Ormuz. O tempo está a esgotar-se - 48 horas antes que o inferno se abata sobre eles".

Novo cessar-fogo

Entretanto, Washington e Teerão terão recebido projetos de propostas que apelam a um cessar-fogo de 45 dias e à reabertura do crucial Estreito de Ormuz.

A proposta vem de mediadores egípcios, paquistaneses e turcos que estão a explorar formas de colmatar o fosso e acabar com os combates.

Uma fonte familiarizada com a proposta disse à AP que os mediadores esperam que a janela de 45 dias proporcione tempo suficiente para conversações extensas entre Washington e Teerão para chegar a um cessar-fogo permanente.

Os dois países ainda não responderam à proposta, que foi enviada ao ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, e ao enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

ARQUIVO: Um homem caminha ao longo da costa enquanto petroleiros e navios de carga se alinham no Estreito de Ormuz, visto de Khor Fakkan, Emirados Árabes Unidos, 11 de março de 2026 AP Photo

Continua a não ser claro se o projeto tem os meios necessários para travar os combates, que se intensificaram na região à medida que o Irão continua a visar os países que acolhem bases americanas, incluindo os Estados do Golfo e o Iraque.

Teerão já indicou anteriormente que não fará uma pausa nos seus ataques até que os EUA aceitem as suas principais exigências - reparações financeiras e garantias de que não voltará a ser atacado.

Teerão não deu sinais de recuar no seu domínio sobre a navegação através do estreito, que foi encerrado após o início da guerra com o Irão, em 28 de fevereiro.

O estreito permanece efetivamente fechado há mais de seis semanas, o que fez com que os preços do petróleo aumentassem drasticamente em todo o mundo. O petróleo bruto Brent, a referência internacional, foi negociado a cerca de 109 dólares por barril na segunda-feira de manhã, um aumento de cerca de 65% em relação aos níveis anteriores à guerra.

O Irão insiste que o estreito está aberto, mas não a quaisquer navios pertencentes aos EUA, a Israel ou a países que Teerão considere estarem a ajudar nos seus esforços de guerra. O Irão tem permitido a passagem de alguns navios, incluindo as exportações de crude para a China e outros países que pagaram pela passagem.

Continuam os ataques em toda a região

Entretanto, os ataques israelo-americanos contra alvos no Irão continuaram, com as autoridades iranianas a relatarem ataques intensos em várias cidades, incluindo a capital, durante a noite de segunda-feira.

Os ataques terão matado 25 pessoas no que Teerão diz terem sido ataques contra posições civis, incluindo a Praça Azadi em Teerão, bem como os terrenos da Universidade de Tecnologia Sharif.

Os números relativos às vítimas no interior do Irão não podem ser verificados de forma independente.

Equipas de salvamento israelitas procuram pessoas desaparecidas nos escombros de um edifício residencial um dia depois de este ter sido atingido por um míssil iraniano em Haifa, Israel, segunda-feira, 6 de abril de 2026 Ariel Schalit/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Os ataques provocaram uma nova vaga de ataques iranianos contra Israel e os vizinhos de Teerão no Golfo. O Kuwait e os Emirados Árabes Unidos anunciaram na segunda-feira que as suas defesas aéreas foram activadas em resposta às ameaças que se aproximam.

Entretanto, em Haifa, as autoridades dizem que duas pessoas foram encontradas mortas nos escombros de um edifício destruído por mísseis iranianos. As autoridades afirmam que continuam as buscas por mais duas pessoas, apesar de terem soado as sirenes dos raides aéreos, o que indica que há mais fogo iraniano.