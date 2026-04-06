Ucrânia e Síria vão cooperar em matéria de segurança numa aliança militar inesperada

A Ucrânia e a Síria comprometeram-se a reforçar a cooperação em matéria de segurança durante as conversações realizadas no domingo em Damasco, numa altura em que Kiev procura aprofundar os laços de segurança em todo o Médio Oriente, no contexto da invasão total de Moscovo e da guerra com o Irão.

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A visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy à Síria e a reunião com o presidente interino Ahmad al-Sharaa marcaram a primeira viagem de Zelenskyy ao país desde que o ditador sírio Bashar al-Assad foi deposto em 2024.

A visita segue-se à viagem de Zelenskyy à Turquia, no sábado, e a uma viagem ao Golfo, na semana passada, tendo como pano de fundo a guerra com o Irão, enquanto procurava fechar acordos de segurança e trocar a experiência ucraniana em drones por mísseis de defesa aérea.

Zelenskyy afirmou que a Ucrânia apoiou a Síria após a queda do regime de al-Assad e que está disposta a continuar a trabalhar com Damasco em prol da estabilidade e do desenvolvimento.

"Discutimos em pormenor a forma de ultrapassar as consequências da guerra, bem como o processo de negociação relativo à guerra da Rússia contra o nosso Estado e o nosso povo", escreveu Zelenskyy no X.

"Estou grato a todos os sírios que nos receberam hoje. A Ucrânia foi uma das primeiras a apoiar uma nova Síria após a queda do regime de Assad. Estamos prontos para continuar a apoiar a estabilidade e o desenvolvimento".

Al-Sharaa referiu que os dois líderes se concentraram em "formas de reforçar a cooperação económica e o intercâmbio de conhecimentos".

"A visita sublinha o empenho da Síria em expandir as suas parcerias internacionais em prol do desenvolvimento e do reforço da estabilidade", acrescentou.

As novas parcerias da Síria

Ao contrário dos países do Golfo, que Zelenskyy visitou na semana passada, não se sabe se a Síria possui sistemas modernos de defesa aérea anti-balística que possam interessar a Kiev.

Tal como os outros países da região, também não tem capacidade para lidar com drones ou mísseis iranianos.

No entanto, a Síria tem algo que os outros países não têm - bases militares russas ativas.

O Kremlin era um aliado fundamental do antecessor de al-Sharaa, al-Assad, agora exilado em Moscovo.

Desde que chegou ao poder há pouco mais de um ano, al-Sharaa tem tentado estabelecer novos laços diplomáticos após mais de uma década de guerra e de isolamento global.

Até ao momento, parece manter um certo equilíbrio com Moscovo.

Em janeiro, encontrou-se com o presidente Vladimir Putin e até agora não pediu à Rússia que retirasse as suas bases militares em solo sírio.

Bases militares russas na Síria mantêm-se

Moscovo manteve duas bases na Síria: Khmeimim e Tartus, na costa mediterrânica.

Ambas são de importância crucial para a Rússia, uma vez que proporcionam a Moscovo um acesso mais fácil ao Médio Oriente, ao Norte de África e ao mar Mediterrâneo.

Criado pela União Soviética na década de 1970, o porto de Tartus foi depois alargado e modernizado pela Rússia em 2012. Desde 2013, Tartus alberga aquilo a que a Marinha russa chama a sua "força de intervenção permanente no Mar Mediterrâneo".

Moscovo utilizou-o para realizar exercícios navais, estacionar navios de guerra e até acolher submarinos nucleares.

Quando a Turquia fechou o Bósforo a navios de guerra estrangeiros em março de 2022, pouco depois de a Rússia ter iniciado a sua invasão em grande escala da Ucrânia, a base de Tartus desempenhou um papel fundamental na manutenção da presença naval de Moscovo no Mediterrâneo.

A base aérea de Khmeimim está operacional desde 2015 e foi utilizada para lançar ataques aéreos em toda a Síria em apoio a al-Assad. É um importante centro logístico para as operações russas em África.

Os aviões militares russos que se dirigem para sul têm utilizado frequentemente Khmeimim para reabastecer.

No ano passado, al-Sharaa pediu a extradição de al-Assad para que este pudesse ser julgado no seu país, em troca da manutenção da presença militar russa no país. Moscovo rejeitou o pedido.

Comentando a recusa, al-Sharaa admitiu que a Síria continuava a precisar do apoio da Rússia.

"Todas as armas na Síria são russas", afirmou em abril de 2025, explicando que, naquele momento, Damasco não tinha ofertas e alternativas para substituir as armas sírias, mas estava "a negociar novos acordos", nomeadamente com a Turquia.