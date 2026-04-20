Pelo menos mil casas ardem numa povoação na ilha do Bornéu

Um incêndio devastou uma cidade costeira na parte malaia do Bornéu. Pelo menos mil casas arderam e mais de 9.000.000 de pessoas ficaram desalojadas.

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O fogo começou na manhã de domingo, hora local, no distrito de Sandakan e propagou-se rapidamente através da água entre as casas de madeira devido aos ventos fortes.

O trabalho das equipas de salvamento foi dificultado pelo facto de as casas sobre estacas terem sido construídas muito perto umas das outras e serem feitas de materiais altamente inflamáveis, o que dificultou o acesso aos edifícios em chamas e o salvamento das pessoas.

Um funcionário local afirmou que um incêndio numa cozinha poderá ter estado na origem da tragédia, mas as autoridades não o confirmaram oficialmente. As pessoas deslocadas foram transferidas para abrigos temporários.

Casas em chamas Bernama TV via AP

Estes aglomerados sobre a água foram, na sua maioria, construídos ilegalmente por pessoas que vivem em condições de extrema pobreza. As casas foram construídas sem autorização.

A costa de Sabah é uma das regiões mais pobres da Malásia. As barracas, muitas vezes feitas de sobras de construção e sucata, são construídas muito próximas umas das outras e carecem de infraestruturas básicas, água potável e abastecimento de água.

A população é constituída por indígenas com baixos rendimentos de comunidades marginalizadas.

O primeiro-ministro Anwar Ibrahim afirmou que os organismos federais e estatais estão a coordenar os esforços de socorro para ajudar as pessoas que perderam as suas casas o mais rapidamente possível.