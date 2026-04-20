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Pelo menos mil casas ardem numa povoação na ilha do Bornéu

Incêndio destruiu cabanas de madeira numa povoação em Bornéu, Malásia 20.04.2026.
Incêndio destruiu cabanas de madeira numa povoação em Bornéu, Malásia 20.04.2026. Direitos de autor  Sandakan Fire and Rescue Department via AP
Direitos de autor Sandakan Fire and Rescue Department via AP
De Beatrix Asboth
Publicado a
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O fogo espalhou-se rapidamente mas as autoridades malaias não registaram qualquer vítima.

Um incêndio devastou uma cidade costeira na parte malaia do Bornéu. Pelo menos mil casas arderam e mais de 9.000.000 de pessoas ficaram desalojadas.

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O fogo começou na manhã de domingo, hora local, no distrito de Sandakan e propagou-se rapidamente através da água entre as casas de madeira devido aos ventos fortes.

O trabalho das equipas de salvamento foi dificultado pelo facto de as casas sobre estacas terem sido construídas muito perto umas das outras e serem feitas de materiais altamente inflamáveis, o que dificultou o acesso aos edifícios em chamas e o salvamento das pessoas.

Um funcionário local afirmou que um incêndio numa cozinha poderá ter estado na origem da tragédia, mas as autoridades não o confirmaram oficialmente. As pessoas deslocadas foram transferidas para abrigos temporários.

Casas em chamas
Casas em chamas Bernama TV via AP

Estes aglomerados sobre a água foram, na sua maioria, construídos ilegalmente por pessoas que vivem em condições de extrema pobreza. As casas foram construídas sem autorização.

A costa de Sabah é uma das regiões mais pobres da Malásia. As barracas, muitas vezes feitas de sobras de construção e sucata, são construídas muito próximas umas das outras e carecem de infraestruturas básicas, água potável e abastecimento de água.

A população é constituída por indígenas com baixos rendimentos de comunidades marginalizadas.

O primeiro-ministro Anwar Ibrahim afirmou que os organismos federais e estatais estão a coordenar os esforços de socorro para ajudar as pessoas que perderam as suas casas o mais rapidamente possível.

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