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Um grande incêndio varreu uma povoação costeira em Sandakan, na Malásia, destruindo cerca de mil casas e desalojando mais de 9 000 pessoas em 19 de abril de 2026.
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Vídeo. Malásia: grande incêndio destrói centenas de casas e obriga a deslocar milhares de pessoas

Últimas notícias:

Um incêndio de grandes dimensões em Sandakan, na Malásia, destruiu cerca de mil casas de madeira sobre estacas e desalojou mais de nove mil pessoas, agora acolhidas em campos temporários.

Grande incêndio atingiu uma comunidade costeira em Sandakan, destruindo cerca de mil casas e deixando mais de 9.000 pessoas desalojadas.

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O fogo começou na madrugada de domingo e alastrou rapidamente por fileiras de casas de madeira construídas sobre estacas, acima do mar.

Equipas de bombeiros disseram que os ventos fortes e a proximidade das construções favoreceram a propagação das chamas, enquanto os acessos estreitos e a maré baixa abrandaram a resposta.

Não há registo de mortes, mas milhares de pessoas foram encaminhadas para alojamentos temporários. Ao longo de grande parte da costa de Sabah sucedem-se aldeias construídas sobre a água, que muitas vezes carecem de infraestruturas básicas.

Muitos residentes pertencem a grupos de baixos rendimentos ou marginalizados. Anwar Ibrahim afirmou que as agências federais e estaduais estão a coordenar a assistência. A causa continua a ser investigada.

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