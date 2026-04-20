Vídeo. Malásia: grande incêndio destrói centenas de casas e obriga a deslocar milhares de pessoas

Grande incêndio atingiu uma comunidade costeira em Sandakan, destruindo cerca de mil casas e deixando mais de 9.000 pessoas desalojadas.
O fogo começou na madrugada de domingo e alastrou rapidamente por fileiras de casas de madeira construídas sobre estacas, acima do mar.
Equipas de bombeiros disseram que os ventos fortes e a proximidade das construções favoreceram a propagação das chamas, enquanto os acessos estreitos e a maré baixa abrandaram a resposta.
Não há registo de mortes, mas milhares de pessoas foram encaminhadas para alojamentos temporários. Ao longo de grande parte da costa de Sabah sucedem-se aldeias construídas sobre a água, que muitas vezes carecem de infraestruturas básicas.
Muitos residentes pertencem a grupos de baixos rendimentos ou marginalizados. Anwar Ibrahim afirmou que as agências federais e estaduais estão a coordenar a assistência. A causa continua a ser investigada.