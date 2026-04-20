A Turquia cimentou a sua posição de influência regional e mundial durante o fim de semana ao reunir com sucesso figuras políticas de topo de 150 países numa reunião diplomática fundamental em Antália, com o objetivo de abordar as incertezas globais, numa demonstração coletiva de força por parte das potências médias.

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O presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, conseguiu reunir líderes do Médio Oriente, da Ásia Central e do resto do continente, da América do Sul e da Europa, que normalmente não se encontrariam no mesmo local.

As pressões globais e as dinâmicas geopolíticas em mudança instam agora as potências médias e regionais, mesmo as rivais ou concorrentes, a formular cooperações e soluções conjuntas para alinhamentos alternativos.

Líderes e representantes do Egito, Síria, Paquistão, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Azerbaijão, Cazaquistão, Geórgia, Moldova, Ucrânia e vários outros países, bem como uma delegação do Irão, participaram numa série de reuniões bilaterais e debates mais amplos com vista a respostas coordenadas e planos de desenvolvimento que abordem os desafios políticos, económicos e de segurança no contexto da reestruturação histórica dos cenários regionais e globais e dos seus desafios.

"Hoje, o mundo está a viver não só uma crise de poder, mas também uma crise de trajetória de desenvolvimento e estamos perante um ponto de viragem grave e perigoso", disse Erdoğan na cimeira.

"As instituições internacionais são cada vez mais incapazes de responder aos desafios contemporâneos, o que sinaliza uma crise sistémica."

"A diplomacia já não é apenas um domínio onde se discutem conflitos e interesses. É também uma plataforma onde se decide o futuro da humanidade", afirmou o presidente turco ao apresentar a estratégia de envolvimento da Turquia com potências médias e regionais que enfrentam os atuais choques sistémicos e que agora parecem trabalhar em conjunto para encontrar soluções alternativas e comuns.

A crise do Estreito de Ormuz e a busca por alternativas

Os líderes da Turquia, do Egito e do Paquistão prosseguiram, durante a cimeira, os seus esforços de mediação na guerra do Irão, numa altura em que os esforços diplomáticos regionais assumiram agora um papel central na diplomacia global, atuando como ponto de encontro entre Teerão e Washington, sob o olhar atento dos Estados do Golfo, que outrora conduziam as principais mediações diplomáticas, mas que foram agora arrastados para a guerra pelo Irão.

O emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, juntou-se a Erdoğan e ao primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, para uma reunião trilateral sobre os desenvolvimentos na guerra no Irão, um sinal da gravidade persistente da diplomacia regional.

O presidente da Turquia, o emir do Qatar e o primeiro-ministro do Paquistão à margem do 5.º Fórum Diplomático de Antália Gabinete do Presidente da Turquia

Mas outro dos pontos principais da cimeira foi a exploração de alternativas imediatas para a crise do Estreito de Ormuz, com os países participantes a promoverem soluções regionais em conjunto, no sentido de novos corredores e rotas, plataformas logísticas e conectividade energética.

Vários países presentes no fórum afirmaram que o Corredor Central está a emergir como uma rota de trânsito estratégica entre a Ásia e a Europa e uma forte alternativa euro-asiática, face às perturbações da cadeia de abastecimento global no Médio Oriente.

Os países participantes debateram a sua capacidade de ligar rotas e mercados energéticos numa perspetiva da chamada "geografia estratégica", com benefícios políticos e económicos significativos e uma influência crescente.

O Corredor Central, também conhecido como Rota Internacional de Transporte Transcaspiana (TITR), é uma rede de transporte ferroviária e marítima que liga a China e o Sudeste Asiático, passando pelo Cazaquistão, Azerbaijão e Geórgia, e seguindo para a Turquia e a Europa.

O secretário-geral da Organização dos Estados Turcos, Kubanychbek Kasymovich Omuraliev, afirmou que esta rede pode servir de alternativa às rotas afetadas pelos conflitos em curso e que está a tornar-se mais eficiente, mais segura, mais curta e mais barata.

O Azerbaijão é um importante centro de trânsito para o Corredor Central e, na sequência da sua paz histórica com a Arménia, ambos os países do Cáucaso do Sul têm uma oportunidade única de reforçar a solução do Corredor Central para os mercados globais.

Hikmet Hajiyev, assistente do presidente do Azerbaijão e chefe do Departamento de Política Externa da administração presidencial, afirmou na sexta-feira, no Fórum Diplomático de Antália, que "a perturbação da logística global e das cadeias de abastecimento demonstrou mais uma vez a importância do Corredor Central".

"Ao mesmo tempo, estamos a rever o conceito dos 'Quatro Mares', construindo uma vasta rede de ligações entre os mares Cáspio, Negro, Mediterrâneo e Adriático", disse Hajiyev.

Hajiev afirmou que Baku está a "aplicar uma abordagem inclusiva, considerando a Arménia como um país de trânsito", acrescentando que "a cooperação com os parceiros europeus, os Estados Unidos e a Arménia continua na direção de Nakhchivan. A região do Cáucaso Meridional está a tornar-se cada vez mais um parceiro importante nas cadeias de abastecimento mundiais e na segurança energética".

Corredor Central, "uma via cada vez mais vital"

Elchin Amirbayov, assessor especial do presidente do Azerbaijão, também saudou o que chamou de "interdependência positiva entre a Arménia e o Azerbaijão", afirmando que "o Corredor Central é uma rota de transporte intercontinental e talvez o caminho mais rentável, seguro e mais curto a ligar dois continentes".

O corredor "está agora a tornar-se uma via cada vez mais vital para enfrentar os desafios atuais", depois de ter sido até agora apenas uma rota alternativa, acrescentou Amirbayov.

Pessoas caminham ao longo de um corredor no local do Fórum Diplomático de Antália, no sul da Turquia, 18 de abril de 2026 AP Photo

Uma componente fundamental do Corredor Central mais vasto é a sua ligação intermédia no Cáucaso Meridional, designada Rota Trump para a Paz e a Prosperidade Internacionais (TRIPP), uma nova rota de trânsito energético e logístico através de auto-estradas e caminhos-de-ferro mediada por Washington quando foi acordada a paz histórica entre a Arménia e o Azerbaijão.

Tanto o Azerbaijão como a Arménia estão a trabalhar ativamente no desenvolvimento da rota de trânsito, que ligará o Azerbaijão continental ao seu exclave de Nakhchivan através do sul da Arménia.

O Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros da Arménia, Vahan Kostanyan, disse aos jornalistas no Fórum de Antalya que o projeto está a avançar para a fase de implementação com os parceiros dos EUA, estando em curso estudos de viabilidade.

Entretanto, o Primeiro-Ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, afirmou no fórum que a Geórgia se posiciona como uma ponte entre a Europa e a Ásia, também na perspetiva do seu processo de adesão à UE, bem como um centro de trânsito para a conetividade energética, juntamente com o seu vizinho Azerbaijão.

"Tentamos fazer o nosso melhor e estamos a esforçar-nos por reforçar a nossa função de conetividade. No ambiente atual, em que as rotas comerciais enfrentam novamente sérios desafios, podemos oferecer determinados serviços aos nossos parceiros em diferentes partes do mundo", afirmou Kobakhidze.

Al-Sharaa destaca a localização estratégica da Síria

E como um sinal revelador da rapidez com que a situação na região evolui, no contexto das perturbações causadas pela guerra no Irão, o presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, que até recentemente era um antigo comandante rebelde, afirmou no fórum que, devido à sua localização estratégica, a Síria pretende tornar-se uma rota alternativa para o transporte de energia e mercadorias.

O novo líder sírio afirmou que o seu país planeia servir de corredor seguro para as principais rotas entre o Oriente e o Ocidente, com acesso ao mar Mediterrâneo, ligando o Golfo e a Turquia, passando também pela Jordânia.

O presidente da Síria, Ahmad al-Sharaa, participa num painel durante o Fórum Diplomático de Antália, em Antália, a 17 de abril de 2026 AP Photo

A Síria já assinou um acordo com o Iraque, pelo qual as exportações de petróleo iraquianas são transportadas a partir de portos sírios e, para fazer eco às declarações de Hajiev, Damasco pretende envolver-se no Projeto dos Quatro Mares, um projeto de trânsito energético que ligaria o Mar Cáspio ao Mediterrâneo através da Turquia e da Síria, com ligações de transporte regionais ao Golfo Pérsico e ao Mar Vermelho através dos Estados do Golfo.

O Projeto dos Quatro Mares ofereceria alternativas ao atual e crítico sistema de trânsito de petróleo e gás do Estreito de Ormuz.

Al-Sharaa disse também ao fórum que a Síria e a Turquia estão a planear vários projetos de conectividade regional, tais como zonas de comércio livre, estradas, aeroportos e portos, com a Turquia a ajudar a reconstruir as infraestruturas da Síria.

Al-Sharaa afirmou que Kiev e Damasco planeiam cooperar no desenvolvimento agrícola da Síria, incluindo as exportações sírias através dos seus portos, dado o know-how agrícola da Ucrânia.

Paralelamente, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, manteve conversações com o seu homólogo turco, Hakan Fidan, na sequência da recente cimeira Zelenskyy-Erdoğan, para desenvolver projetos conjuntos de cooperação nos domínios da energia, do comércio e da defesa, afirmando que "a nossa parceria estratégica é uma pedra angular da estabilidade - do Mar Negro ao Médio Oriente".

Sybiha referiu que a Ucrânia gostaria de desenvolver uma cooperação trilateral entre a Ucrânia, a Síria e a Turquia no domínio da economia e do fornecimento de energia, bem como da segurança, na sequência da recente visita do presidente ucraniano a Damasco.

"Moderação estratégica" é crucial

Para além do reforço da cooperação económica, o Fórum Diplomático de Antália acolheu o debate sobre a incerteza e as rápidas transformações da ordem mundial, com repercussões crescentes nas potências médias e regionais.

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, afirmou que "as potências regionais, as potências médias ou mesmo as pequenas potências comportam-se de forma muito mais responsável na arena internacional", apelando a uma maior responsabilidade por parte dos líderes mundiais, afirmando que "a contenção estratégica desempenha atualmente um papel extremamente importante".

"Diria que o mais importante é a liderança global e que as pessoas que dirigem os seus próprios Estados em cada parte do mundo devem ser responsáveis no que respeita à segurança e à paz internacionais e, por conseguinte, devem ser muito moderadas", afirmou Tokayev no fórum.

Neste sentido, o presidente do Cazaquistão apelou à reforma das Nações Unidas, afirmando que, embora continue a ser "indispensável e universal", precisa de aumentar a sua eficiência e credibilidade na cena mundial.

"Todos falam da necessidade de apoiar a ONU, é verdade, assim como todos dizem que merece não só ser apoiada, mas também reformada", afirmou Tokayev.

"Temos de ser muito sinceros e dizer que é o Conselho de Segurança que impede a reforma da ONU."

"As principais negociações decorrem fora das plataformas das Nações Unidas e de outras grandes organizações internacionais. Nunca vemos um alto representante das Nações Unidas a mediar esses conflitos", explicou.

"É um problema enorme. Trata-se de marginalizar as Nações Unidas. Estou muito preocupado", concluiu Tokayev.