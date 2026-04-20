A via navegável do Golfo Pérsico foi novamente fechada à navegação depois de o Irão ter revertido a decisão de reabrir o estreito e de o presidente Donald Trump ter afirmado que o bloqueio dos portos iranianos pela Marinha dos EUA continua em vigor.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O crude de referência dos EUA subiu 5,6%, para 87,20 dólares por barril, enquanto o petróleo Brent, a referência internacional, registou uma subida de 5,3%, para 95,16 dólares por barril.

Apesar das dúvidas renovadas sobre quando os navios voltarão a transportar as vastas quantidades de petróleo que o mundo obtém do Médio Oriente, os preços das ações registaram, na sua maioria, subidas na Ásia.

Em Tóquio, o Nikkei 225 subiu 1%, para 59.045,45, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 1,1%, para 6.260,92. O Hang Seng de Hong Kong subiu 0,8%, para 26.373,71, e o índice Shanghai Composite avançou 0,6%, para 4.075,08. O S&P/ASX 200 da Austrália ficou praticamente inalterado, nos 8.943,90. Em Taiwan, o Taiex subiu 1,4%.

"O problema para os mercados não é a ausência de esperança; é a sua sobrevalorização", afirmou Stephen Innes, da SPI Asset Management, num comentário.

"A mais recente subida das ações começou já a parecer menos uma convicção e mais um impulso que se autoalimenta."

Incerteza renovada atinge os mercados

Na sexta-feira, os preços do petróleo tinham recuado para os níveis registados nos primeiros dias da guerra com o Irão, e as ações norte-americanas atingiram um novo recorde depois de o Irão ter anunciado que o estreito estava novamente aberto à circulação dos petroleiros comerciais que transportam crude do Golfo Pérsico para clientes em todo o mundo.

Um fluxo livre de petróleo poderia aliviar a pressão sobre os preços da gasolina e de todos os tipos de produtos transportados por veículos. A longo prazo, poderia até ajudar as pessoas a pagar menos juros de cartão de crédito e prestações da hipoteca.

O S&P 500 subiu 1,2% para um máximo histórico de 7.126,06, encerrando uma terceira semana consecutiva de grandes ganhos, a sua sequência mais longa desde o Halloween. O Dow Jones Industrial Average subiu 1,8%, para 49.447,43. O índice Nasdaq Composite subiu 1,5%, para 24.468,48.

A bolsa norte-americana subiu mais de 12% desde que atingiu o seu ponto mais baixo no final de março, na esperança de que os Estados Unidos e o Irão pudessem evitar o pior cenário para a economia global, apesar da guerra entre os dois países.

O preço do barril de petróleo bruto de referência dos EUA tinha caído 9,4% depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, ter publicado no X que a passagem de todos os navios comerciais pelo estreito foi "declarada completamente aberta", uma vez que o cessar-fogo parece estar a manter-se no Líbano. O petróleo Brent desceu 9,1 %.

Após o anúncio de Araghchi, Trump afirmou nas suas redes sociais que o bloqueio dos portos iranianos pela Marinha dos EUA continuava "em pleno vigor" enquanto se aguardava um acordo sobre a guerra, embora tenha também sugerido que "isso deverá acontecer muito rapidamente, uma vez que a maioria dos pontos já foi negociada".

O presidente Donald Trump afirmou no domingo que os EUA tinham apreendido um navio de carga com bandeira iraniana que tentava contornar o bloqueio naval. O comando militar conjunto do Irão afirmou que Teerão iria responder em breve e classificou a apreensão dos EUA como um ato de pirataria.

Investidores acompanham negociações para pôr fim ao impasse

O frágil cessar-fogo de duas semanas entre os EUA e o Irão deverá expirar na quarta-feira, enquanto a escalada de tensões no Estreito de Ormuz levanta questões sobre a possibilidade de novas conversações para pôr fim à guerra.

Desde o início da guerra, o sentimento do mercado tem oscilado entre o otimismo e o pessimismo quanto ao fim dos combates e aos custos que a economia mundial terá de suportar. O forte arranque da época de divulgação de resultados das grandes empresas norte-americanas tem ajudado a sustentar as ações.

Noutras transações na manhã de segunda-feira, o dólar norte-americano subiu de 158,79 ienes para 158,90 ienes. O euro subiu de 1,1742 dólares para 1,1757 dólares.