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Preços do petróleo sobem à medida que o impasse entre os EUA e o Irão mantém a situação do Estreito de Ormuz incerta

Sala de negociação em Nova Iorque (foto de arquivo)
Sala de negociação em Nova Iorque (foto de arquivo) Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Angela Barnes & AP
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Os preços do petróleo subiram mais de 5%, ao passo que as bolsas asiáticas também registaram ganhos na manhã de segunda-feira, uma vez que o impasse entre o Irão e os EUA impediu os petroleiros de atravessarem o Estreito de Ormuz.

A via navegável do Golfo Pérsico foi novamente fechada à navegação depois de o Irão ter revertido a decisão de reabrir o estreito e de o presidente Donald Trump ter afirmado que o bloqueio dos portos iranianos pela Marinha dos EUA continua em vigor.

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O crude de referência dos EUA subiu 5,6%, para 87,20 dólares por barril, enquanto o petróleo Brent, a referência internacional, registou uma subida de 5,3%, para 95,16 dólares por barril.

Apesar das dúvidas renovadas sobre quando os navios voltarão a transportar as vastas quantidades de petróleo que o mundo obtém do Médio Oriente, os preços das ações registaram, na sua maioria, subidas na Ásia.

Em Tóquio, o Nikkei 225 subiu 1%, para 59.045,45, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 1,1%, para 6.260,92. O Hang Seng de Hong Kong subiu 0,8%, para 26.373,71, e o índice Shanghai Composite avançou 0,6%, para 4.075,08. O S&P/ASX 200 da Austrália ficou praticamente inalterado, nos 8.943,90. Em Taiwan, o Taiex subiu 1,4%.

"O problema para os mercados não é a ausência de esperança; é a sua sobrevalorização", afirmou Stephen Innes, da SPI Asset Management, num comentário.

"A mais recente subida das ações começou já a parecer menos uma convicção e mais um impulso que se autoalimenta."

Incerteza renovada atinge os mercados

Na sexta-feira, os preços do petróleo tinham recuado para os níveis registados nos primeiros dias da guerra com o Irão, e as ações norte-americanas atingiram um novo recorde depois de o Irão ter anunciado que o estreito estava novamente aberto à circulação dos petroleiros comerciais que transportam crude do Golfo Pérsico para clientes em todo o mundo.

Um fluxo livre de petróleo poderia aliviar a pressão sobre os preços da gasolina e de todos os tipos de produtos transportados por veículos. A longo prazo, poderia até ajudar as pessoas a pagar menos juros de cartão de crédito e prestações da hipoteca.

O S&P 500 subiu 1,2% para um máximo histórico de 7.126,06, encerrando uma terceira semana consecutiva de grandes ganhos, a sua sequência mais longa desde o Halloween. O Dow Jones Industrial Average subiu 1,8%, para 49.447,43. O índice Nasdaq Composite subiu 1,5%, para 24.468,48.

A bolsa norte-americana subiu mais de 12% desde que atingiu o seu ponto mais baixo no final de março, na esperança de que os Estados Unidos e o Irão pudessem evitar o pior cenário para a economia global, apesar da guerra entre os dois países.

O preço do barril de petróleo bruto de referência dos EUA tinha caído 9,4% depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, ter publicado no X que a passagem de todos os navios comerciais pelo estreito foi "declarada completamente aberta", uma vez que o cessar-fogo parece estar a manter-se no Líbano. O petróleo Brent desceu 9,1 %.

Após o anúncio de Araghchi, Trump afirmou nas suas redes sociais que o bloqueio dos portos iranianos pela Marinha dos EUA continuava "em pleno vigor" enquanto se aguardava um acordo sobre a guerra, embora tenha também sugerido que "isso deverá acontecer muito rapidamente, uma vez que a maioria dos pontos já foi negociada".

O presidente Donald Trump afirmou no domingo que os EUA tinham apreendido um navio de carga com bandeira iraniana que tentava contornar o bloqueio naval. O comando militar conjunto do Irão afirmou que Teerão iria responder em breve e classificou a apreensão dos EUA como um ato de pirataria.

Investidores acompanham negociações para pôr fim ao impasse

O frágil cessar-fogo de duas semanas entre os EUA e o Irão deverá expirar na quarta-feira, enquanto a escalada de tensões no Estreito de Ormuz levanta questões sobre a possibilidade de novas conversações para pôr fim à guerra.

Desde o início da guerra, o sentimento do mercado tem oscilado entre o otimismo e o pessimismo quanto ao fim dos combates e aos custos que a economia mundial terá de suportar. O forte arranque da época de divulgação de resultados das grandes empresas norte-americanas tem ajudado a sustentar as ações.

Noutras transações na manhã de segunda-feira, o dólar norte-americano subiu de 158,79 ienes para 158,90 ienes. O euro subiu de 1,1742 dólares para 1,1757 dólares.

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