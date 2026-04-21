Os migrantes em Espanha começaram a apresentar os seus pedidos pessoalmente para regularizar a sua situação na segunda-feira, depois do país ter lançado um processo de regularização extraordinário que poderá abranger centenas de milhares de estrangeiros que vivem e trabalham no país sem autorização.

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Um total de 42 790 pessoas já apresentou pedidos online para iniciar o processo de regularização desde que este teve início na última quinta-feira, de acordo com dados do governo.

O programa foi anunciado em janeiro e oferece aos imigrantes sem estatuto legal uma autorização de residência de um ano, renovável, caso tenham passado cinco meses a viver no país e tenham um registo criminal limpo. Têm até ao final de junho para se candidatarem.

Têm surgido dúvidas quanto ao curto prazo previsto para processar o que, segundo o governo espanhol, poderá incluir 500 000 migrantes e que, segundo estimativas do grupo de reflexão espanhol Funcas, ascende a cerca de 840 000 pessoas.

Mais de 370 estações de correios abriram as suas portas aos requerentes e o governo informou que estes também podem apresentar os seus pedidos em 60 centros da segurança social e num pequeno número de serviços de imigração. As candidaturas online tiveram início na última quinta-feira.

Migrantes fazem fila à porta da Câmara Municipal de Barcelona para obter a documentação necessária para se candidatarem à amnistia de imigração espanhola, 20 de abril de 2026 AP Photo

Os requerentes nos correios da capital, Madrid e Barcelona descreveram um processo sem incidentes, embora alguns tenham criticado os longos tempos de espera, mesmo com marcação prévia.

"É bastante simples, uma vez que marquei uma hora online e me deram uma para esta manhã", disse Nubia Rivas, uma migrante venezuelana de 47 anos que apresentou o seu pedido numa estação de correios no centro de Madrid. "O processo aqui é um pouco lento, mas é fluido."

A migrante venezuelana Johana Moreno apareceu numa estação de correios no centro de Madrid com o marido. Ela disse que era arquivista na Venezuela, mas agora trabalha a fazer limpezas domésticas.

"É o que queremos", disse Moreno sobre a legalização do seu estatuto. "Estar bem, trabalhar, contribuir, todas essas coisas. Pagar os nossos impostos. Sabemos que teremos direitos, mas também teremos obrigações."

O primeiro-ministro Pedro Sánchez classificou a medida como "um ato de justiça e uma necessidade", argumentando que aqueles que já vivem e trabalham em Espanha devem "fazê-lo em condições de igualdade" e pagar impostos.

Com uma população em envelhecimento, o governo afirma que Espanha precisa de mais trabalhadores para manter a sua economia em crescimento e as contribuições para a segurança social.

A posição da Espanha difere acentuadamente das atitudes predominantes em relação à imigração na Europa, onde muitos governos têm tentado restringir as chegadas e intensificar as deportações. O governo espanhol defendeu a medida de legalização como uma medida económica que conta com o apoio dos empresários e dos sindicatos.

Migrantes fazem fila à porta da Câmara Municipal de Barcelona para obter a documentação necessária para se candidatarem à amnistia de imigração espanhola, 20 de abril de 2026 AP Photo

Nos últimos anos, a população de Espanha cresceu consideravelmente, passando a incluir cerca de 10 milhões de pessoas nascidas fora do país, ou seja, um em cada cinco residentes. Muitos são originários da Colômbia, da Venezuela e de Marrocos, tendo fugido da pobreza, da violência ou da instabilidade política.

Setores-chave da economia espanhola, incluindo a agricultura, o turismo e o setor dos serviços, dependem de imigrantes da América Latina e de África.

Não é a primeira vez que a Espanha concede amnistia a imigrantes que vivem no país sem autorização. Já o fez seis vezes entre 1986 e 2005, inclusive sob governos conservadores.