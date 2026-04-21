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Espanha regista quase 43.000 pedidos nos primeiros três dias da regularização extraordinária

Um casal faz fila em frente à Câmara Municipal de Barcelona para obter a documentação necessária para requerer a amnistia de imigração, em Barcelona, 20 de abril de 2026.
Um casal faz fila em frente à Câmara Municipal de Barcelona para obter a documentação necessária para requerer a amnistia de imigração, em Barcelona, 20 de abril de 2026. Direitos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
De Rafael Salido & Gavin Blackburn
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O governo espanhol calculou o número de candidaturas online em 42.790 e apelou à cooperação institucional para acelerar o processo. Devido ao volume de candidaturas, primeiros dias foram marcados por longas filas de espera e falhas informáticas.

Os migrantes em Espanha começaram a apresentar os seus pedidos pessoalmente para regularizar a sua situação na segunda-feira, depois do país ter lançado um processo de regularização extraordinário que poderá abranger centenas de milhares de estrangeiros que vivem e trabalham no país sem autorização.

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Um total de 42 790 pessoas já apresentou pedidos online para iniciar o processo de regularização desde que este teve início na última quinta-feira, de acordo com dados do governo.

O programa foi anunciado em janeiro e oferece aos imigrantes sem estatuto legal uma autorização de residência de um ano, renovável, caso tenham passado cinco meses a viver no país e tenham um registo criminal limpo. Têm até ao final de junho para se candidatarem.

Têm surgido dúvidas quanto ao curto prazo previsto para processar o que, segundo o governo espanhol, poderá incluir 500 000 migrantes e que, segundo estimativas do grupo de reflexão espanhol Funcas, ascende a cerca de 840 000 pessoas.

Mais de 370 estações de correios abriram as suas portas aos requerentes e o governo informou que estes também podem apresentar os seus pedidos em 60 centros da segurança social e num pequeno número de serviços de imigração. As candidaturas online tiveram início na última quinta-feira.

Migrantes fazem fila à porta da Câmara Municipal de Barcelona para obter a documentação necessária para se candidatarem à amnistia de imigração espanhola, 20 de abril de 2026
Migrantes fazem fila à porta da Câmara Municipal de Barcelona para obter a documentação necessária para se candidatarem à amnistia de imigração espanhola, 20 de abril de 2026 AP Photo

Os requerentes nos correios da capital, Madrid e Barcelona descreveram um processo sem incidentes, embora alguns tenham criticado os longos tempos de espera, mesmo com marcação prévia.

"É bastante simples, uma vez que marquei uma hora online e me deram uma para esta manhã", disse Nubia Rivas, uma migrante venezuelana de 47 anos que apresentou o seu pedido numa estação de correios no centro de Madrid. "O processo aqui é um pouco lento, mas é fluido."

A migrante venezuelana Johana Moreno apareceu numa estação de correios no centro de Madrid com o marido. Ela disse que era arquivista na Venezuela, mas agora trabalha a fazer limpezas domésticas.

"É o que queremos", disse Moreno sobre a legalização do seu estatuto. "Estar bem, trabalhar, contribuir, todas essas coisas. Pagar os nossos impostos. Sabemos que teremos direitos, mas também teremos obrigações."

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O primeiro-ministro Pedro Sánchez classificou a medida como "um ato de justiça e uma necessidade", argumentando que aqueles que já vivem e trabalham em Espanha devem "fazê-lo em condições de igualdade" e pagar impostos.

Com uma população em envelhecimento, o governo afirma que Espanha precisa de mais trabalhadores para manter a sua economia em crescimento e as contribuições para a segurança social.

A posição da Espanha difere acentuadamente das atitudes predominantes em relação à imigração na Europa, onde muitos governos têm tentado restringir as chegadas e intensificar as deportações. O governo espanhol defendeu a medida de legalização como uma medida económica que conta com o apoio dos empresários e dos sindicatos.

Migrantes fazem fila à porta da Câmara Municipal de Barcelona para obter a documentação necessária para se candidatarem à amnistia de imigração espanhola, 20 de abril de 2026
Migrantes fazem fila à porta da Câmara Municipal de Barcelona para obter a documentação necessária para se candidatarem à amnistia de imigração espanhola, 20 de abril de 2026 AP Photo

Nos últimos anos, a população de Espanha cresceu consideravelmente, passando a incluir cerca de 10 milhões de pessoas nascidas fora do país, ou seja, um em cada cinco residentes. Muitos são originários da Colômbia, da Venezuela e de Marrocos, tendo fugido da pobreza, da violência ou da instabilidade política.

Setores-chave da economia espanhola, incluindo a agricultura, o turismo e o setor dos serviços, dependem de imigrantes da América Latina e de África.

Não é a primeira vez que a Espanha concede amnistia a imigrantes que vivem no país sem autorização. Já o fez seis vezes entre 1986 e 2005, inclusive sob governos conservadores.

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